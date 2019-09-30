البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن يستقبل الوفد البرلماني البريطاني في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير/ — يوم الأربعاء، تم الترحيب بوفد برلماني بريطاني برئاسة النائب جون وودكوك في مقر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن في الرياض. كما حضر الاجتماع من الجانب البريطاني النائب غراهام جونز والسيد بيتر ويلبي من معهد التغيير العالمي؛ السيدة شارلوت ليزلي، مديرة المجلس المحافظ للشرق الأوسط؛ والسيد الكسندر كينز.

قام كل من السفير السعودي في اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، محمد الجابر، إضافة إلى موظفي البرنامج، بتقديم عرض تقديمي للوفد البريطاني حول الجهود التنموية التي تقوم بها المملكة في اليمن والدعم الذي قدمه البرنامج للحكومة اليمنية من خلال مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، وهي: التعليم، الصحة، النقل، المياه، الكهرباء، الزراعة ومصايد الأسماك، وبناء المباني الحكومية. وأوضح السفير الجابر أيضًا أن الدعم المالي المباشر للمملكة إلى البنك المركزي اليمني اعتبارًا من العام 2019 بلغ 3.2 مليار دولار أميركي، وأن هذا ساعد على منع التدهور الحاد للاقتصاد اليمني.

ناقش الجانبان التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية والعمل الإنمائي في اليمن، والأثر الإيجابي الذي يمكن تحقيقه للشعب اليمني من خلال التنفيذ المشترك للمشاريع والتنسيق المستمر للدعم.

وعبر أعضاء الوفد البريطاني عن سعادتهم بزيارة المملكة والالتقاء بالسفير الجابر وفريقه. كما أعربوا عن إعجابهم بما رأوه من مشاريع البرنامج المستمرة في اليمن، مؤكدين أن الاستقرار هو اللبنة الأساسية للتنمية الشاملة التي يحتاجها اليمن الآن.

ومثل الجانب السعودي عضو مجلس الشورى الدكتور غازي فيصل بن زقر، عبد الله الغنيم، مدير الدائرة السياسية في السفارة السعودية في اليمن؛ مدير مشاريع ودراسات البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن حسن العطاس، مدير التخطيط في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن عادل القصدي، مديرة محفظة بناء السلام في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار عبير آل سعود؛ المدير المالي لـ البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن مازن أبا الخيل؛ مدير تحرير المحتوى والوسائط في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار منصور الخميس؛ رئيس قسم الإبداع في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، عبد الله السويان؛ وليد المشيط، مسؤول الشؤون العامة في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن.

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