البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في الإغاثة الطارئة من الفيضانات في عدن

عدن، اليمن، 24 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — استجاب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس لنداء استغاثة من الحكومة اليمنية وبدأ بتقديم العون لإغاثة المحافظة اليمنية وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الفيضانات التي تسببت فيها الأمطارالغزيرة.

بدأت فرقالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنالعمل في وقت مبكر من اليوم، وتنفيذ تدابير عاجلة لتصريف مياه الفيضانات وفتح الطرق الرئيسية. وقامت فرق عمل أخرى بفتح طريق العقبة والربط بين منطقة كريتر وحي المعلا بعد أن تسببت الفيضانات في إغلاقها. وقامت فرق العمل هذه بإزالة كميات كبيرة من المياه من محطات الكهرباء في المنصورة، والملعب، وشيناز، والحجيف، وكذلك بلوك 80 في المنصورة، كما أعادت فتح عدد من الطرق المتضررة، بما في ذلك طريق الشعلة والشيخ إسحاق، ونفذت عدة تدخلات عاجلة أخرى في حافون.

ساعدالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي إعداد خطط عمل لتنفيذ التدخلات العاجلة لمساعدة أهالي عدن في التغلب على عواقب مياه الفيضان والأمطار الغزيرة في مواقع مختلفة، بما في ذلك التواهي والمعلا ومنطقة كريتر؛ مخيم بير أحمد ومخيم حوش المجاري ومعسكر المعهد الزراعي السعودي ومخيم عمار بن ياسر ومخيم حوش عثمان، وطريق الحمرا السريع والشوارع الرئيسية بالمعلا وشبات.

إلى جانب ذلك، يكثفالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنجهوده للتخفيف من معاناة سكان محافظة عدن من خلال توفير معدات نقل النفايات والجرافات وخزانات سحب المياه وآليات إزاحة المياه. وقد بذلت كل هذه الجهود بالشراكة مع المجلس المحلي وصندوق التنظيف ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن. من الجدير بالذكر أنالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل دائمًا على تسخير قدراته للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها عدن من وقت لآخر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيهالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنحملته “عدن الجميلة” للتنظيف وتأهيل أنظمة الصرف الصحي، والتي اختتمت للتو أسبوعها الرابع. وقد شارك في أنشطة الحملة أكثر من 300 مشارك و 12 مراقبا ميدانيا و 80 مشاركا من منظمات المجتمع المدني و 40 مشاركا من المزارع المحلية. وتواصل فرق النظافة والصرف الصحي البيئي هذا العمل، سعياً لتحسين مستوى الصحة العامة والتدابير الوقائية في المحافظة، والحد من المخاطر البيئية والصحية التي تعرضت لها المحافظة.

تشمل حملة النظافة والصرف الصحي البيئي 10 مناطق في 8 مديريات: الشيخ عثمان، المنصورة (عبد العزيز)، المنصورة (القاهرة)، دار سعد، إنماء والشعب، البريقة، خورمكسر، المعلا، الطواحي وحي كريتر، و يعمل بالتعاون مع صندوق التنظيف في عدن.