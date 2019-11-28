البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

بدء تطوير مركز البقعة الحدودي في محافظة صعدة

عدن، اليمن، 28 نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — قام فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن مؤخرا بزيارة لمطار عدن الدولي، وذلك بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار. واجتمع الفريق، الذي ترأسه المهندس أحمد مدخلي مع المختصين في المطار، تمهيدا للقيام بإجراء دراسة كاملة لجميع مرافق المطار.

وأعلن ممثل البرنامج المهندس أحمد مدخلي، أن تقييم ودراسة البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن للاحتياجات الحالية لمطار عدن الدولي يشمل تقييم وضع المباني والمرافق ومدارج الطائرات في المطار، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية.

وقال المهندس مدخلي “نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة لمركز التنقل والسفر هذا بهدف إعادة نشاطه. إننا نعمل على تقييم كل المتطلبات والاحتياجات، تمهيدا لدراستها واعتماد خطة لأعمال تنفيذها، التي سيتم تقديمها للموافقة عليها كجزء من أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل في البلاد.”

وقد أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن مؤخرا أعمال تأهيل وتحديث في مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات لأنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع شركات معتمدة دوليا. ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية في مطار الغيضة في الامتثال لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولية، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل في البلاد.

ويوفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما ما هو لازم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء مجهزة بأحدث التقنيات، والامتثال لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولية. بالإضافة إلى ذلك، وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن أيضا امتثالا للمواصفات الأوروبية لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.

ومن جهة أخرى وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن ممثلا بالمهندس مشاري البلوي، الثلاثاء، عددا من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقعة الحدودي البري الذي يربط محافظة صعدة بالمملكة. والهدف من ذلك هو خدمة المواطنين اليمنيين وتسهيل تنقلاتهم وتسهيل الحركة التجارية بين المملكة وجمهورية اليمن ودعم الاقتصاد اليمني.

كما سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن مجموعة من المولدات كهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقعة واستمرار إيصال التيار الكهربائي له، وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي يعمل عليها البرنامج في المنفذ، دعما من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المباني الأمنية والحكومية اليمنية.