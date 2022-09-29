‫البحرين تطرح مناقصة لإصلاح مكب نفايات تمهيداً لإطلاق مشروع للطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاوات

المنامة، مملكة البحرين, 29 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — طرحت هيئة الكهرباء والماء مناقصة بشأن تعيين مقاول مؤهل ليتولى إصلاح مكب نفايات مساحته 2 كيلو متر مربع لتجهيز قطعة الأرض المخصصة لتطوير وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بطاقة لا تقل عن 100 ميجاوات، حيث يقع مكب النفايات في منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين.

وسيركز المشروع على تصميم وإنشاء منظومة لاستخراج الغازات والتهوية الخاصة بمكبات النفايات تلبية لمتطلبات المعايير البيئية وفقًا للمجلس الأعلى للبيئة، كما وسيتضمن المشروع معالجة الأراضي، وتطوير أنظمة إدارة الغاز والسائل المرتشح، ونظام تصريف لضمان جاهزية الموقع لإنشاء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية.

ويشمل نطاق العطاء عملية فحص الموقع للوفاء بمواصفات الأداء المطلوبة، والمراقبة البيئية لموقع المكب (السوائل، تلوث المياه الجوفية ، انبعاثات الهواء، غاز المكب، إلخ) على فترات متفق عليها حتى 12 شهرًا بعد الانتهاء من معالجة الموقع.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء:

“تلتزم البحرين بأهداف مؤتمر الأطراف COP26 وجميع الأهداف العملية والاستثمارات المتعلقة بتغير المناخ ، إذ يعد تحويل موقع المكب هذا إلى مشروع للطاقة الشمسية قادر على إنتاج 100 ميجاوات إحدى الخطوات العديدة التي تتجه المملكة إلى تنفيذها لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون في البحرين إلى الصفر بحلول عام 2060 ”

كما وتحدد وثيقة المناقصة متطلبات واضحة للمعايير البيئية لضمان التزام المشروع بالمبادئ التوجيهية الدولية لأفضل الممارسات مما يضمن سلامة الموقع وإطالة عمر المشروع، وستصدر هيئة الكهرباء والماء وبموجب مناقصة منفصلة “طلب تقديم عرض (RFP)” لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات يقع في مكب النفايات الذي تم إصلاحه.

وتسعى المملكة عبر خطة البحرين للتعافي الإقتصادي إلى استقطاب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أميركي في عدد من المشروعات الاستراتيجية بهدف خلق فرص استثمارية في مجال البنية التحتية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها قطاعات الطاقة المتجددة ومن ضمنها الهيدروجين الأزرق والأخضر.

ويمكن لمقدمي العطاءات الحصول على مستندات المناقصات وتقديم العروض من خلال موقع مجلس المناقصات بمملكة عبر الموقع https://www.tenderboard.gov. bh/Ar/TenderDetails/?id=756/ 2022/BTB%20 (4604/2022/3100) .