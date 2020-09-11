الاعتراف بشركة ميندتري كمزوّد للخدمات المدارة متخصّص في مجال مايكروسوفت أزور

– التعرف على قدرات الشركة في تمكين العملاء من الانتقال إلى ميكروسوفت أزور

وارن، نيوجيرسي وبنجالور، الهند،11 سبتمبر 2020/PRNewswire/ — ميندتري، شركة رائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، وقد تم الاعتراف بها كمزوّد للخدمات المدارة متخصّص في مجال مايكروسوفت أزور. يشير برنامج مزود الخدمة المدارة المتخصص لميكروسوفت أزور إلى خبرة ميندتري في الخدمات السحابية، مما يؤكد لعملاء ميكروسوفت أنهم يعملون مع شريك موثوق به لدعم تطبيقات أزور.

تقدم شركة ميندتري الخدمات المدارة من أزور للعملاء الحاليين والجدد. تمتلك الشركة منصة إدارة سحابية شاملة تهدف إلى مساعدة العملاء على إدارة أعباء العمل على أزور بشكل أكثر كفاءة. تتضمن CloudOps المُدارة من أزور استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وتوفر الدعم للعملاء من التقييم وحتى التحقق من الصحة. كما استثمرت شركة ميندتري موارد ضخمة وجهودًا في تطوير إدارة البنية التحتية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات ومنصة الخدمات، إم واتش ، من أجل أتمتة وتنظيم بيئات أزور.

صرح داياباترا نيفاتيا، مدير العمليات في شركة ميندتري: “هذا الاعتراف يعزز تعاوننا مع ميكروسوفت. ويعد نقل العمليات إلى السحابة أمرًا لا غنى عنه للمؤسسات التي تعمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهداف أعمالها. وهنا يأتي دورنا الذي بمقتضاه هدفنا هو مساعدة العملاء على اعتماد خدمات ميكروسوفت أزور، بتكلفة فعالة وكفاءة، وتوسيع نطاق الأتمتة لزيادة الكفاءة وإضافة قيمة لعملائنا”.

كما صرحت جافرييلا شوستر، نائب رئيس الشركة، الشريك التجاري الأول في ميكروسوفت: “إن مزودي الخدمات المدارة المتخصصة في ميكروسوفت أزور ناجحون للغاية في الدفع لزيادة استهلاك خدمات أزور. إن هذا التكريم يسلط الضوء على إثبات تميز شركة ميندتري في تقديم الخدمات للعملاء وقدرتها على إدارة تقديم الخدمات على نطاق واسع من خلال جميع جوانب التحول السحابي”.

تتحقق المشاركة في برنامج مزود الخدمة المدارة المتخصص في ميكروسوفت أزور من خلال شركاء يستوفون بدقة عدد من المتطلبات، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء االمُحَقق واختبارات الخبرة الفنية، بالإضافة إلى إكمال تدقيق مستقل للخدمات والمعدات والعمليات والتقنيات المدارة بنجاح.

يمكن العثور على ميندتري على صفحة مزوّد للخدمات المدارة متخصّص في مجال مايكروسوفت أزور، هنا .

نبذة عن شركة ميندتري:

ميندتري (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: شركة ميندتري) هي شركة استشارات وخدمات تقنية عالمية، تساعد الشركات على التوفيق بين التوسع والرشاقة لتحقيق ميزة تنافسية. أصبحت شركة ميندتري، والتي كانت “مولودًا رقميًا” في عام 1999 والآن أحد شركات مجموعة لارسن آند توبرو، تطبق معرفتها العميقة بمجال التقنيات الرقمية على أكثر من 290 ارتباطًا بعميل مؤسسي لكسر أطواق العزلة وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. إننا نمكّن تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة مجال الأعمال التجارية، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية. ونعمل في أكثر من 15 دولة في جميع أنحاء العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث تتجسد كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 21,000 من المشاريع و”عقول ميندتري” التعاونية والمتفانية في أداء مهامها.

للتعرف على المزيد عنا، تفضل بزيارة www.mindtree.com أو تابعنا @Mindtree.

جميع أسماء الشركات والمنتجات المذكورة هنا علامات تجارية لمالكيها المسجلين.

لمزيد من المعلومات، تواصل مع:

الهند

تانوجا سينغ

ميندتري

+91-9741000266

Tanuja.Singh@mindtree.com