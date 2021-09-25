الاستعراض الثلاثي التالي لمبادرة “مهمة الابتكار الزراعي لداعمي المناخ” في قمة القادة حول المناخ

– “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” و”مؤسسة بيل وميليندا جيتس” تتعهدان بتقديم الدعم

– تشير 12 دولة جديدة إلى دعمها لمبادرة (AIM for Climate) من أجل دفع الزراعة الذكية مناخيًا وابتكار النظم الغذائية، وبذلك يصل الإجمالي إلى 30 دولة!

نيويورك، 24 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت مبادرة مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخAIM for Climate), وهي مبادرة كبرى للارتقاء بالقطاع الزراعي العالمي، عن دعم 12 دولة جديدة، بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤسسة بيل وميليندا جيتس. وقد جاء هذا الإعلان كجزء من “قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية” في نيويورك.

وتنضم الآن كل من جزر البهاما وبنجلاديش وفنلندا وجورجيا وأيرلندا واليابان وكينيا وليتوانيا والمغرب ونيوزيلندا ورومانيا والسويد إلى داعمي المبادرة الحاليين، وهم أستراليا والبرازيل وبوركينا فاسو وكولومبيا والدنمارك وغانا وهندوراس والمجر وجمهورية كوريا وإسرائيل والمكسيك والفلبين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوروجواي وأوكرانيا وفيتنام، وكذلك رئاسة المملكة المتحدة لـ “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021” (COP26).

وقال كو دونجيو، المدير العام للفاو: “إن مستقبل النظم الغذائية الزراعية بحاجة إلى أن يُبنى على العِلم والابتكار، من أجل مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية، وخصوصًا بسبب آثار أزمة المناخ. وتُعَد AIM for Climate بمثابة مبادرة مهمة للمساعدة في زيادة الاستثمارات في الحلول المبتكرة التي يمكن أن تُسرِّع الارتقاء بالنظم الغذائية الزراعية العالمية. وبصفتها وكالة الأمم المتحدة الرائدة المتخصصة في النظم الغذائية الزراعية، تساعد الفاو على تسخير أحدث التطورات في السيناريوهات المتغيرة بسرعة للعِلم والتكنولوجيا والابتكار، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الحلول الجديدة ونشرها”.

وقد تم استعراض مبادرة AIM for Climate بشكل مشترك في أبريل من قِبَل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قمة قادة الرئيس بايدن حول المناخ. ومن المقرر إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السادس والعشرين (COP26)، وفيه يلتزم المشاركون في المبادرة بزيادة الاستثمار بشكل كبير في الزراعة الذكية مناخيًا وابتكار النظم الغذائية على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل دعم العمل المناخي.