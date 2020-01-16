الاستدامة الشمسية: مشروع البرج المركزي الـ 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة من شنغهاي إلكتريك وديوا يتصدر المسرح في دبي

شنغهاي، 16 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تحقيق تقدم كبير في مشروع الـ 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة في دبي، الذي اعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية في موقع واحد في العالم. ويوم 9 كانون الثاني/يناير تم عقد حفل إتمام بناء البرج البالغ ارتفاعه 222 مترا الخاص بالمشروع، بحضور ممثلين عن شركة شنغهاي إلكتريك، المتعاقد العام للمشروع، وهيئة دبي للكهرباء والمياه (ديوا) وشركة نور إنيرجي 1 ومكتب الهندسة الثالث للبناء الصيني.

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وقال إنريك فالاديز نيتو، مدير البناء في شركة نور إنيرجي 1: “لقد أظهرت شركة شنغهاي إلكتريك غروب لنا جميعا أداءها المتميز، إذ استكملت بناء برج الطاقة الإسمنتي حسب الموعد، حتى ولو واجهت تحديات على الطريق.”

يمثل مشروع الـ 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة المرحلة الرابعة من مشروع حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو جزء أساسي من مبادرة “رؤيا 2021” التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لضمان التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى “الرؤيا 2021″، أطلقت الحكومة أيضًا خطة “استراتيجية الطاقة 2050″، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي في الإمارة من 25 في المئة إلى 50 في المئة بحلول العام 2050. كما أن هذا المرفق سيخفض من انبعاثات الكربون في دبي بمقدار 1.6 مليون طن سنويا.

الاستدامة هي محور المشروع. وقد استعانتشركة شنغهاي إلكتريك بخبراء وشركاء لنقل الحيوانات البرية و 180 شجرةمسكيت عبر الموقع الذي تبلغ مساحته 40 كم مربع إلى حديقة حياة برية جديدة للتقليل من تأثير بناء الموقع.

ويهدف المشروع أيضا إلى خلق فرص عمل للسكان يدعمها فريق دولي. من المقدر أنه مع تقدم المشروع، سيوفر حوالي 6000 وظيفة في قطاعات التكنولوجيا وإدارة الطاقة والبناء.

حول أنظمة الطاقة الشمسية المركزة

تولد أنظمة الطاقة الشمسية المركزة طاقة شمسية باستخدام المرايا أو العدسات لتركيز مساحة كبيرة من ضوء الشمس على مساحة صغيرة. يتم توليد الكهرباء عندما يتم تحويل الضوء المركب إلى حرارة، الأمر الذي يشغل الطوربينات البخارية المتصلة بمولد الطاقة الكهربائية. تشمل مجمعات الطاقة الشمسية لمحطة الطاقة الشمسية المركزة بطاقة 700 ميغاواط جامعات البرج والأنابيب. يعد البرج المركزي مكونًا أساسيًا في المرفق ويستخدم لاستقبال جميع أشعة الشمس المركزة من المرايا الـ 70،000 لزيادة درجة الحرارة إلى أكثر من 500 درجة مئوية، وبهذه الحرارة تنتج الطوربينات البخارية المتصلة بمولد الطاقة الكهربائية. ويبلغ ارتفاعه الإجمالي 267 مترًا، وهو الآن أعلى برج حراري في العالم.

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع وبيع طوربينات الرياح ومكوناتها ومعدات الطاقة النووية؛ أعمال الطاقة الفعالة والنظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات؛ صناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على مشاريع البناء لمشاريع الطاقة الحرارية ومشاريع النقل والتوزيع، والأعمال الأخرى.

صور – https://mma.prnewswire.com/ media/1077764/Shanghai_ Electric.jpg