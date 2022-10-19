‫الاختبار المنزلي للأجسام المضادة لكوفيد-19iStatis من شركة bioLytical Laboratories Inc يحصل على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية

أعلنت شركة bioLytical Laboratories Inc عن دخولها الفوري إلى أسواق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بالاختبار الذاتي للأجسام المضادة لكوفيد-19على منصة الفحوص السريعة الجديدة iStatis

المنصة الجديدة iStatis أطلقتها bioLytical، صانعو®INSTI‎، لضمان حصول كل شخص في العالم على اختبارات تحوز ثقتهم

شركة bioLytical تحصل على الأهلية للاختبار الذاتي، الاختبار المنزلي للأجسام المضادة لكوفيد 19‏iStatis، لوكالات اللوازم الدولية والإقليمية والوطنية، للدخول الفوري إلى أسواق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية

الاختبار سهل الحمل ويمكن إجراؤه في العديد من الأماكن مع نتائج سهلة الفهم

أظهر اختبار الأداء في الدراسات التحليلية دقة عالية، مع حساسية وخصوصية رائدتين في الصناعة

نظام الجودة في bioLytical هو ضمن برنامج التدقيق الفردي للأجهزة الطبية (MDSAP): حاصل على شهادة الجودة أيزو ISO 13485

ريتشموند، كولومبيا البريطانية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (خدمة الأخبار العالمية) – أعلنت شركة bioLytical Laboratories Inc. (“bioLytical”)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التشخيص الطبي السريع في المختبرات، حصولها على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية لاختبارها الذاتي، الاختبار المنزلي للأجسام المضادة لكوفيد-19 iStatis، ما يسمح بدخولها الفوري إلى الأسواق الدولية.

واستكمالاً لما حققته شركة bioLytical بمنصة اختبار®INSTI‎ المبتكرة، فقد أطلقت برنامج iStatis مواصلةً لجهودها في توفير اختبارات جديرة بالثقة. ومع ما أنجزته شركة bioLytical من تقنية الفحوص السريعة الجديدة، تستطيع الآن خدمة أشخاص أكثر بإنجازاتها، لتحقيق عدالة التوافر للاختبار الذاتي السريع للأجسام المضادة لكوفيد-19 الذي يحقق راحة البال مع الدقة الرائدة في الصناعة.

وقد قال روب ماكي، الرئيس التنفيذي لشركة bioLytical: “نحن متحمسون للإعلان عن iStatis في المزيد من الأسواق العالمية بعد حصول اختبارنا الذاتي السريع للأجسام المضادة لكوفيد-19 على التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية. فقد رأينا فرصة لضخ اختبارات سريعة في أسواق أكثر في المناطق العالمية المختلفة التي لا تتوافر فيها الاختبارات عالية الجودة. وإننا فخورون بالعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الأسواق المحرومة والإتاحة العادلة للاختبار على مستوى العالم”.

مع الطبيعة غير المتوقعة للجائحة، ستظل الاختبارات تؤدي دورًا رئيسيًا في مكافحة كوفيد-19 كحائط دفاعي آخر للحفاظ على أمان المجتمعات. ومع تباين مستويات العدوى في مناطق عالمية مختلفة، يساعد الاختبار الذاتي للأجسام المضادة لكوفيد-19 iStatis في توفير أرضية صلبة عن طريق تحديد العدوى. كما يساعد توفير الاختبار في المنزل للأفراد في تقليل العبء على المرافق الطبية المزدحمة. وبفضل دقته العالية وإمكانية نقله وسهولة استخدامه، تعمل bioLytical على توفير الاختبار السريع مع iStatis إلى كل المحتاجين في العالم.

ستصنع شركة bioLytical الاختبارات الذاتية لكوفيد-19 iStatis في: منشأتها التابعة لبرنامج التدقيق الفردي للأجهزة الطبية (MDSAP)، وهي حاصلة على اعتماد شهادة الأيزو ISO 13485، ومقرها في ريتشموند، كولومبيا البريطانية. بصفتها شركة عالمية رائدة في تشخيص الأمراض المعدية فائقة السرعة، تعمل bioLytical على ضمان توفر مجموعات اختبار iStatis في الأسواق الدولية مثل إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وقد حصل الاختبار المنزلي للأجسام المضادة لكوفيد-19 iStatis أيضًا على ترخيص وزارة الصحة الكندية وعلامة CE للاختبار الذاتي في جميع أنحاء كندا وأوروبا.

هذا وتعتبر شركة bioLytical Laboratories Inc.‎ شركة قطاع خاص كندية تعمل في مجالات البحث والتطوير والتسويق التجاري للتشخيصات الطبية السريعة في المختبرات، باستخدام منصتها التكنولوجية INSTI®‎ وخط الفحوص السريعة iStatis. وفازت bioLytical بالعديد من الجوائز المحلية والصناعية، بما في ذلك مُصدِّر العام في 2019 في بريتش كولومبيا. لقد حزنا لقب الشركة التقنية الطبيعة النامية لهذا العام في مجال علوم الحياة في بريتش كولومبيا، كما وشكّلنا مادة إعلامية دسمة بصفتنا أسرع الشركات نموًا في بريتيش كولومبيا لست أعوام على التوالي، ومن ذلك دخولنا في قائمة الشركات الأسرع نموًا في عام 2020 لصحيفة جلوب أنجد ميل. وقد انتقلت bioLytical إلى مقر أحدث وأكبر بكثير، في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، في عام 2020 لاستيعاب النمو الكبير الذي حققه فريقنا. من خلال تقديم نتائج دقيقة في دقيقة واحدة أو أقل، تشتمل مجموعة INSTI®‎ على اختبار الأجسام المضادة INSTI® HIV-1/HIV-2، واختبار INSTI® Multiplex HIV Syphilis Ab، واختبار INSTI® HIV الذاتي، واختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 INSTI®‎، واختبار الأجسام المضادة INSTI® HCV. تطرح bioLytical منتجاتها للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. أطلقت bioLytical منصة iStatis في عام 2022، وهي منصتها الجديدة لاختبار الفحوص السريعة لتوفير إتاحة أكبر للاختبار في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تقديم نتائج دقيقة في الوقت الفعلي، تقدم INSTI®‎ وiStatis نتائج مهمة للمختصين الطبيين والمرضى ومؤسسات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، كما وتعتبر شريكًا مهمًا في معالجة بعض أكثر تحديات الرعاية الصحية خطورة في العالم. تفضل بزيارة www.istatis.com و www.insti.com و www.biolytical.com للاطلاع على مزيد من المعلومات.

المراجع

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2022.1

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