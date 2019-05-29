الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع سيمبول في حضور عمدة مدينة أغيوس تيخوناس إيوانو تشارالامبوس والمليارديرة إيلينا باتورينا

لندن، 28 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — شهد الرابع والعشرون من مايو / أيار 2019 احتفال وضع حجر الأساس لمشروع “سيمبول” ‘Symbol’، وهو مشروع التطوير السكني الفاخر في أغيوس تيخوناس ” Agios Tychonas”، ليماسول “Limassol”، قبرص. ويتبع المشروع مجموعة إيلينا باتورينا “Elena Baturina” الاستثمارية، التي تعد أغنى امرأة في روسيا، ورائدة الأعمال الدولية وصاحبة الأعمال الخيرية. وكما تم الإعلان مسبقًا، تتجاوز قيمة الاستثمارات في مشروع التطوير 40 مليون يورو.

واحتفل المشروع ببدء أعمال الإنشاءات، وشهد حضور عمدة مدينة أغيوس تيخوناس إيوانو تشارالامبوس “Ioannou Charalambos” والسيدة إيلينا باتورينا، مع لفيف من مسئولي المشروع التنفيذيين، وممثلي حكومة قبرص، ومجتمع الأعمال وشخصيات المجتمع البارزة.

ورحب معالي العمدة إيوانو تشارالامبوس بالضيوف، وأشار قائلاً: “تعد أغيوس تيخوناس على وجه الخصوص وليماسول بشكل عام من المناطق التي تشهد نموًا سريعًا. وفي كل عام، يتم افتتاح مباني سكنية وتجارية وعامة جديدة، وتتغير العديد من عناصر البنية التحتية حول المدينة مما يتيح لها استضافة العديد من الفعاليات الثقافية والتجارية… كما نرحب كذلك بالعديد من الأصدقاء الجدد الذين ينشدون دعم هذه التنمية، وتقديم شيء جديد ومثير لمدينتنا وبلدنا، كما الحال مع مشروع سيمبول ريزيدنس. وآمل أن يصير المشروع معلمًا رائعًا ومختلفًا في مدينتنا، معلم يفتخر الناس به”.

وبدورها، أشارت السيدة إيلينا باتورينا: “ليماسول مدينة رائعة وتحمل الكثير من الإمكانيات لجميع أنواع الاستثمارات. ويسعدنا أن أمكننا تقديم رؤيتنا للحياة هنا، وبداية مع هذه الرؤية المعمارية الجميلة التي ستصير واقعًا عما قريب وتقدم مزيدًا من التميز لآفاق مدينة ليماسول”.

وتولت عملية الإنشاءات مجموعة كايفيلد “Cyfield Group” الإنشائية القبرصية، ومن المزمع استكماله بحلول 2021. ومن جانبه، علق مالك مجموعة كايفيلد كرياكوس خريسكوس “Kyriakos Chrysochos” حيث أشار إن سيمبول يعد مشروعًا متميزًا للتطوير العقاري عمل على تصميمه المعماري الإسباني ريكاردو بوفيل “Ricardo Bofill” وستوديو تاليه دو أركيتكتورا “Taller de Arquitectura” الخاص به. وأوضح قائلاً: “يتكون المبنى من 23 وحدة سكنية، تغطي مساحة إجمالية 7 آلاف متر مربع. وتوفر تصميمات داخلية وخارجية فريدة مع شرفات رحبة بكل طابق، وتتسم بمرونة في التخطيط. ويمثل المشروع تحديًا مثيرًا نتوق إلى تنفيذه”.

وتطل قطعة الأرض المخصصة للمشروع، التي تصل مساحتها إلى 4,6 ألف متر مربع، مباشرة على الشريط الساحلي بالقرب من مركز مدينة ليماسول. ويتاح بمنطقة المشروع ساحة انتظار تحت الأرض، ومركز طبي، ونادي صحي ومنطقة لممارسة الرياضة، ومناطق ترفيهية، ومسبح، وحديقة خاصة، وبواب خاص وخدمات أمنية (تتاح التفاصيل على الموقع الإلكتروني symbolresidence.com).

وتعد إيلينا باتورينا رائدة أعمال وصاحبة أعمال خيرية. ومنذ تخرجها من معهد موسكو للإدارة، أولت باتورينا اهتماماتها للأعمال وأسست شركتها إنتيكو “Inteco” التي سريعًا ما أصبحت إحدى أكبر شركات الإنشاءات الرائدة في الدولة. وتحت توجيهات باتورينا، عقدت الشركة علاقات مع أكبر المعماريين حول العالم. واليوم، تدير مجموعة إيلينا باتورينا للاستثمار أعمال الاستثمارات حول العالم، مع محفظة من المشروعات تتراوح من قطاع الضيافة وحتى الطاقة المتجددة، وهندسة الأغشية، والعقارات التجارية والسكنية، وتغطي أعمالها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكازاخستان، وروسيا.