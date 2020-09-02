الاحتفال الذهبي بثقافة القطب الشمالي والموارد الطبيعية يتصدر عناوين إطلاق مجموعة العملات المعدنية لدار سك العملة الملكية الكندية لشهر سبتمبر

أوتاوا، أونتاريو، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت دار سك العملة الملكية الكندية بفخر مجموعة نقد معدنية لهواة جمع العملة النقدية مصنوعة بالكامل من الذهب الذي مصدره نونافوت. وإذ هي من القطب الشمالي بالكامل، من تصميمها إلى محتواها المعدني، فإن العملة المعكوسة 2020 من الذهب الخالص بقيمة 10 دولارات – Inuk و Qulliq، هي من ابتكار فنانة نونافونت عليا بيلوتوت. تعتبر الزخارف التقليدية للمصباح الزيتي، وهو مصباح زيتي إنويت يوفر الضوء والدفء معا، وكذلك إنوك سوت، الذي يرمز إلى المجتمع والتوجيه، رموزًا قوية لثقافة الفنانة وأسلوب حياتها. وتم إطلاق هذه العملة التي تزن 1/20 من الأوقية من الذهب النقي، إلى جانب العديد من النقود التذكارية الأخرى، اليوم.

ابتكار آخر من الذهب الخالص هو أحدث إصدار بوزن عشر أوقية. سلسلة عملات ذهبية نقية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرسام الكندي الأسطوري أليكس كولفيل. يظهر الرسم التوضيحي الذي تبلغ قيمته 25 سنتًا للوشق في الإصدار الثالث من هذه السلسلة المكونة من ست عملات معدنية، والتي تعيد تفسير كل تصميم من العملات المعدنية المتداولة للعام 1967 التي ابتكرها تكريماً للذكرى المئوية لكندا.

تشمل المقتنيات الأخرى التي تم إصدارها هذا الشهر:

• تم إنتاج الإصدار الخاص للعام 2020 منالدولار الفضي للذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم “الانتصار في أوروبا”، والذي يتميز بالدولار الفضي المميز الذي يكرم البحرية الملكية الكندية؛

• العملة الفضية الجميلة بقيمة 30 دولارًا أميركيًا – إس إس كيواتين، والتي تظهر قوس الفنان مات كوناتشر والرسوم التوضيحية الصارمة لسفينة البحيرات العظمى التاريخية

• العملة الفضية الخالصة بقيمة 25 دولارًا للعام 2020 وعملة الذهب الخالص للعام 2020 بقيمة 250 دولارًا – النسر الأصلع الفخور، والتي تظهر عمل الفنان نيل هاملين في نقوش عالية للغاية؛

• العملة الفضية الجميلة للعام 2020 بقيمة 50 دولارًا – الطائر الطنان والزهور – لتي صممها إريك بوير وتتميز بابتكار تفاعلي يحاكي طائرًا طنانًا يطير حول زهرة؛ و

• عملة 2020 من الفضة الخالصة بقيمة 250 دولارًا أميركيًا – أعيد تخيلها 1905 أذرع دومينيون كندا، وهي احتفال من الفضة بوزن كيلوغرام واحد لفن الشعارات.

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عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركةكراونالمسؤولة عن سك العملات المعدنية وتوزيعها في كندا. تُعرف دار سك العملة الكندية بأنها واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حولدار سك العملة الكنديةومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.mint.ca. يمكن متابعة أخبار دار سك العملة على TwitterوFacebookوInstagram.

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