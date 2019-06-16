الاتحاد التركي لمصدري السيارات: تركيا مرشحة بقوة للقيام بدور الشريك في صناعة السيارات في ساحل العاج وغانا

أكرا، غانا، وأبيدجان، ساحل العاج، 14 يونيو 2019 /PRNewswire/ — يقوم اتحاد مصدري السيارات “أولوداج”، وهي المنظمة الوحيدة التي تمثل تركيا في مجال صادرات السيارات، بتنظيم بعثة تجارية على مستوى القطاع بين 16 و22 من يونيو الجاري للتوجه إلى كلٍ من ساحل العاج وغانا وهما من أقوى اقتصاديات إقليم جنوب أفريقيا. ومن المنتظر أن تقوم بعثة قطاع السيارات بدعم العلاقات التجارية. وسوف يشارك في هذه البعثة 16 مندوبًا عن 13 شركة تركية ومؤسسة ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) – ويمثله تامر تيكين رئيس مجلس الإدارة المنسق بين DEİK Turkey ومجلس الأعمال الأفريقي.

وكجزء من البرنامج، الذي يشمل اجتماعات عمل ثنائية بين مستوردي السيارات من ساحل العاج وغانا، سوف تقوم شركات البيع بالجملة والشركات الموزعة والشركات التركية بدعم الصادرات بشكل متبادل إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى الأسواق ومنافذ ومنشآت البيع بالجملة.

الشركات التركية تطرح أحدث منتجاتها

خلال الزيارة المقرر تنظيمها برعاية اتحاد مصدري السيارات، سوف تسنح الفرصة للشركات من ساحل العاج وغانا، والتي تستورد بصفة أساسية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وتايوان والهند وإندونيسيا، للحصول على معلومات تفصيلية عن أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التركية المصنِّعة للسيارات. سوف تعرض الشركات التركية في هذا السياق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات منها البطاريات والألواح الشمسية والزيوت المعدنية وجوانات المحركات وحشوات الفرامل وماصات الصدمات ومساند التعليق والمكونات الكهربائية والميكانيكية والضواغط وقطع غيار الشاحنات التي تتوفر للشركات الأفريقية.

تركيا مرشح قوي لخدمة أسطول المركبات المقرر تجديده في القريب العاجل بدولة ساحل العاج.

تفخر ساحل العاج، التي تمتاز باقتصاد مستقر على مستوى قارة أفريقيا، بحجم واردات سنوي يبلغ 700 مليون دولار أمريكي ولكنها لا تباشر صناعة السيارات. تشمل الأصناف الأساسية التي تستوردها ساحل العاج سيارات نقل الركاب ومركبات نقل البضائع. تستهدف ساحل العاج، التي يضم أسطول سياراتها ما يقرب من مليون مركبة، تجديد 50 ألفًا من مركبات ذلك الأسطول خلال السنوات الخمس القادمة ورصد استثمار يقترب من 225 مليون يورو لهذا المشروع بصفة سنوية.

وقد بلغت صادات تركيا في قطاع السيارات إلى ساحل العاج 4,5 مليون دولار أمريكي في عام 2014 وقفز ذلك المبلغ بواقع 78 في المئة بصفة سنوية ليبلغ 10,2 مليون دولار أمريكي في عام 2018. كما يحظى مجال التوريدات بنصيب الأسد من صادرات قطاع السيارات التركي إلى ساحل العاج بواقع 8,2 مليون دولار أمريكي. وتبلغ الحصة الرئيسة من صادرات قطاع السيارات التركي 2 مليون دولار أمريكي.

ومن المنتظر أن تحظى الأنشطة التجارية بدعم هائل جراء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين غانا وتركيا.

يمثل اقتصاد غانا واحدًا من الاقتصاديات الرائدة في قارة أفريقيا إذ يربو عدد سكانها على 30 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 43 مليار دولار أمريكي، وتمتاز غانا بأسطول سيارات يبلغ حجمه 1 مليون وحدة تقريبًا. تمثل سيارات الركاب أغلب وارداتها السنوية من السيارات بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

بلغت صادرات قطاع السيارات التركي إلى غانا 14 مليون دولار أمريكي في عام 2014 ولكن ذلك الرقم وصل إلى 13,2 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ويحظى قطاع التوريدات بنصيب الأسد منه. وقد استطاعت تركيا خلال العامين الماضيين رفع قيمة صادراتها من المركبات العاملة في قطاع نقل البضائع في غانا بواقع 3,5 مليون دولار أمريكي.

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