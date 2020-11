الإمارات العربية المتحدة في طريقها لتكون رائدة عالميًا في مجال الأمن الغذائي

– معالي الوزيرة تلقي كلمة أمام منتدى الأمن الغذائي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطةً الضوء على التقدم المحرز في المبادرات الذكية في ظل جائحة كوفيد العالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — افتتحت معالي وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، منتدى الأمن الغذائي العالمي اليوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون رائدة عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ومن بين أفضل 10 دول بحلول عام 2021. تم تنظيم هذا الحدث من قبل مجموعة وان للاتصالات والتسويق “One Communication and Marketing Group” ‏(ONECMG).

شاركت المهيري مخاطبة وفود الصناعة في المنتدى تحديثًا حول التقدم المحرز في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وشرحت مجالات التركيز الرئيسية لتحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي:

جعل الإمارات العربية المتحدة الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 ومن بين أفضل 10 دول بحلول عام 2021.

تطوير نظام وطني شامل يقوم على تمكين الإنتاج الغذائي المستدام من خلال استخدام التقنيات الحديثة

تحسين الإنتاج المحلي

تطوير شراكات دولية لتنويع مصادر الغذاء

تفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في تحسين التغذية

تفعيل التشريعات والسياسات للحد من الهدر الغذائي

وأوضحت الوزيرة كيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، منذ بداية جائحة كوفيد-19 العالمية، قدمت مبادرات وسياسات ذكية بشكل استباقي لتقوية ومواصلة تطوير إمدادات غذائية مستدامة وآمنة. وأوضحت كذلك كيف يمكن للصناعة دعم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل نحو تحسين الأمن الغذائي، لا سيما من خلال الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا.

جمع المنتدى العالمي للأمن الغذائي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قادة الحكومات والصناعة من جميع أنحاء المنطقة، لربط المجتمع الغذائي الإقليمي فعليًا لمناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن للزراعة المستدامة.

