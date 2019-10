الإعلان عن الفائزين بجوائز جي سي أس الدولية للمبتكرين الشباب

نيويورك، 16 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة جي أس سي الدولية أسماء الفائزين الثلاثة بجائزة جي أس سي الدولية للمبتكرين الشباب 2019. الأفلام القصيرة الثلاثة الفائزة بالجائزة، التي اختيرت من بين 26 من المتسابقين الذين وصلوا المرحلة النهائية للفوز بالجائزة، ردت على موضوع الجائزة لهذا العام وهو “دافع عن السلام”، هي Next To Me (إلى جانبي) (الفلبين)، و It Starts Within “يبدأ من الداخل (ألبانيا)، و P.E.A.C.E. – A Spoken Word (السلام – كلمة محكية) (المملكة المتحدة).

تم إنشاء جائزة جي أس سي للمبتكرين الشباب الدوليين لتعزيز المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم مع بدء محادثة حول السلام. تأسست جي أس سي الدولية من قبل رائد الأعمال والأعمال والخيرية رونالد إس لاودر. تعمل المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها في مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات، بما في ذلك الدعوة، وبحوث السياسات، والاتصالات الاستراتيجية، وإنتاج المحتوى.

يقول لودر، الذي حصل على جائزة المديرية في الدورة الرابعة والثلاثين لحفل جوائز إيمي الدولية للعام 2006: “إننا نعتبر جائزة جي أس سي الدولية للإبتكارات الشابة وسيلة قوية بشكل خاص لتعزيز السلام من خلال الفن.” وقال: “الفائزون الثلاثة هذا العام يمثلون ثلاثة أمثلة ممتازة.”

تم اختيار الفائزين في العام 2019 من قبل لجنة الشريط الأزرق المؤلفة من محكمين دوليين ومنهم ميشال غرايفسكي، رئيس لجنة التحكيم، ورئيسة جي أس سي الدولية ومؤسسة جوائز الابتكار للشباب؛ أماندا نغوين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة رايز؛ فريد غريفر، الاستشارية؛ آن باهر تومبسون، المديرة الإدارية للأعمال الخيرية في سينيرجوس؛ ليزا أزويلوس، منتجة ومخرجة الأفلام؛ ديفين وودز، مدير البرامج، بيغ باد بوو؛ الفارو بيريرا، صحفي تلفزيوني، وأوليفر ماردت، مخرج الأفلام والمهرجانات.

سيتم نقل الفائزين الثلاثة إلى نيويورك لاستلام جوائزهم يوم السبت، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، في المهرجان الدولي لتلفزيون إيمي العالمي. وسيتبع حفل جوائز إيمي الدولية يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

معلومات عن الأفلام الفائزة:

إلى جانبي

إخراج: بريش آشر هاراني

الدولة: الفلبين

ملخص: بعد معركة مراوي في الفلبين في العام 2017، هاجر العديد من المسلمين من مراوي إلى مينداناو. أُجبر الأطفال المشردون على تغيير مدارسهم، حيث تعرضوا للتنمر والتمييز، لا سيما في المجتمعات غير المسلمة.

يبدأ من الداخل

إخراج: آرتس فيروني

الدولة: ألبانيا

الملخص: مع كل مشاكل العالم، قد يبدو أحيانًا بأنه أمر غامر أن يتخذ المرء موقفا من أجل السلام. من أين يبدأ المرء؟ يستكشف هذا الفيلم إجابة بسيطة ولكنها مهمة لهذا السؤال. يأتي السلام من الداخل، ومن هناك فقط يمكن أن يظهر سلام أوسع.

سلام – كلمة محكية

إخراج: فونك ألفياتايو

الدولة: المملكة المتحدة

الملخص: هذا الفيلم الذي كتب نصه ومثله فونك ألفياتايو، يتحدى الجمهور للتفكير في ما سيكون عليه الحال لو أخذ كل واحد منا دقيقة واحدة للدفاع عن السلام.

