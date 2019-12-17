الإتيان بلعبة بيسبول حية إلى المستخدمين

بكين، 17 كانون الأول/ ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تقرير إخباري وفيديو على موقع China.org.cn “نأتي بلعبة بيسبول حية إليكم” في سيؤول بكوريا الجنوبية.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=uejE-p1W_Ko

تأخذ مضيفة الفيديو لورا تشنغ المستخدمين لمشاهدة لعبة 5G للبيسبول في ملعب مونهاك للبيسبول.

المضيفة لورا تشنغ: مرحبا، أنا لورا تشنغ. البيسبول هي واحدة من أكثر الرياضات شعبية هنا في كوريا الجنوبية. كما ترون، فإن الجماهير هنا متحمسة للغاية اليوم. لا يمكنك مشاهدة لعبة على الهواء مباشرة هنا في الملعب فقط، بل يمكننا أيضًا مشاهدة أي لعبة باستخدام هاتف 5G.

المضيفة لورا تشنغ: من خلال تطبيق بث حي يعتمد على تقنية 5G يمكن المستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو للعبة البيسبول في الوقت الفعلي من زوايا مختلفة – القاعدة الرئيسية، القاعدة الأولى، القاعدة الثالثة، وخارج الملعب – لإظهار حركات اللاعبين التي لا يمكن رؤيتها في تغطية تلفزيونية. تتضمن خدمة البيسبول الاحترافي لLG Uplus’ U+ تتضمن بثًا متعدد الشاشات و”بث الواقع الافتراضي البعدي”. يتيح ذلك للمستخدمين متابعة تراكبات رسومية في الوقت الفعلي تعرض سير الكرة وإحصائيات اللاعب. ربما تكون الميزة الأكثر إبداعًا هي عمليات إعادة البث لأنك لن تقلق أبدًا بشأن فقدان أي من أكثر اللحظات إثارة. لن يفوت مشجعي البيسبول الكوريين الجنوبيون أي لحظة أبدًا بفضل مقاطع الفيديو عالية الدقة متعددة الزوايا التي يتم بثها على هواتفهم المحمولة بدعم تقنية 5G. تسمح السرعة العالية والكمون المنخفض من تقنية 5G للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو الحية من زوايا مختلفة، مما يوفر تجربة غامرة جديدة تمامًا للرياضة الحية.