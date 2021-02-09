الألعاب الأولمبية الخاصة تميط اللثام عن شعار التنين الأسطوري للألعاب الأولمبية العالمية الشتوية 2022

تم الكشف عن شعار الألعاب الأولمبية العالمية الشتوية 2022 في قازان خلال فعالية في كرملن قازان، حيث تم عكس صورة الشعار على موقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو

قازان، روسيا، 8 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — يوم الجمعة، 5 شباط/فبراير، كشفت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب الأولمبية العالمية الشتوية قازان 2022 الشعار العالمي لدورة الألعاب العالمية في احتفال في كرملن قازان، موقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

يحمل الشعار رمزية غنية وتم تطويره جزئيًا من خلال مسابقة للمصممين عبر روسيا. تستند الهوية المرئية للشعار على مفهوم الفائز آرتيمي ليبيدي: زيلانت – التنين الأسطوري الذي يرمز لمدينة قازان – وهو يحتضن زهرة خزامى منمقة محلية لمنطقة تاترستان وتمثل تجسيدا لنهر الفولغا. إن تصوير زيلانت محتضنا للشعار هو رمز للصداقة والضيافة والفرح.

في وسط الشعار، هناك خمس شخصيات تتطاير في دائرة لتمثيل حركة الألعاب الأولمبية الخاصة العالمية. وحول الأشكال الطائرة يوجد نهر الفولغا، وهو أكبر نهر في أوروبا، وتقع قازان على ضفافه. يطوق التنين الأسطوري زيلانت الشعار فيما يقوم بحماية والترحيب بجميع المشاركين والضيوف في الألعاب.

وقالت أولغا سلوتسكير، رئيسة لجنة الألعاب الأولمبية الروسية الخاصة: “نعتقد أن مثل هذا الشعار الملون والتميمة سيلفت انتباه أي شخص. إنه يلفت الانتباه إلى هدف الألعاب الأولمبية الروسية الخاصة: تطوير مجتمع يتسم بالاندماج والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن القدرة.”

وقال فلاديمير ليونوف، مسؤول وزارة الرياضة في ولاية تاترستان: “نحن فخورون بأن رموز قازان أصبحت التميمة الرسمية للألعاب. زيلانت ليس مثل أي تنين آخر. إنه ودود وعفوي، ويضيف سطوعًا وروحًا وتنوعًا إلى دورة الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة.”

أظهر الحدث الذي تم بثه على الهواء مباشرة الشعار المعروض على كرملين قازان خلال حفل موسيقي مع مغنية الميزو سوبرانو ليزا نوفيكوفا والملحن الروسي الأوكراني إيغور كروتوي. ليزا (إليزافيتا) نوفيكوفاتعاني من إعاقة ذهنية، ولديها قناة على يوتيوب حيث طورت قاعدة معجبين تضم العديد من مطربي الأوبرا المحترفين. وهي تحيي بانتظام حفلات موسيقية في مدينتها سانت بطرسبرغ. قدمت ليزا مقطوعة موسيقية من الأوبرا الإيطالية يوليس التي تركز على الرحلة بدلاً من الوجهة. إيغور كروتوي هو مؤلف موسيقي أوكراني وروسي ومؤد ومنتج ومروج موسيقي. وهو ينظم مسابقة الموجة الجديدة لفناني الموسيقى الشعبية الشباب.

تفتتح دورة الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة قازان 2022 في 22 كانون الثاني/يناير 2022، ويحضرها 2000 رياضي من أكثر من 100 دولة بدعم من 3000 متطوع. تعتبر قازان العاصمة الرياضية غير الرسمية لروسيا، ولديها المرافق الرياضية والبنية التحتية وقاعدة المتطوعين لإجراء مسابقات عالمية.

ستتاح الفرصة لرياضيي الألعاب الأولمبية الخاصة والشركاء الموحدين للمنافسة في سبع رياضات في الألعاب الشتوية العالمية في قازان 2022: التزلج الألبي والتزلج على الجليد وكرة الأرض والتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد والتزلج السريع على مضمار قصير والمشي بالأحذية الثلجية.

حول الألعاب الأولمبية الخاصة

إذ تأسست في العام 1968 الألعاب الأولمبية الخاصة هي حركة عالمية لإنهاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. نحن نعزز قبول جميع الناس من خلال قوة الرياضة وبرامج التعليم والصحة والقيادة. مع أكثر من ستة ملايين رياضي وشريك موحد في أكثر من 190 بلدا ومنطقة وأكثر من مليون مدرب ومتطوع، تقدم الألعاب الأولمبية الخاصة أكثر من 30 رياضة أولمبية وأكثر وأكثر من من 100,000 لعبة ومسابقة كل عام.

تقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كل عامين، بالتناوب بين الصيف والشتاء، وتبث في جميع أنحاء العالم من قبل تلفزيون إي أس بي أن، شريك البث التلفزيوني والإذاعي الرسمي لحركة الألعاب الأولمبية الخاصة. تم تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية الخاصة السابقة في أستراليا في العام 2017.

تعرف على المزيد: فيسبوك, يوتيوب, إنستاغراملنكدن ومدونتنا ميديوم. مزيد من المعلومات على www.SpecialOlympics.org.

حول الألعاب الأولمبية الخاصة روسيا

تأسست الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية في العام 1999 وهي واحد من أكبر البرامج الوطنية في حركة الألعاب الأولمبية الخاصة العالمية. في روسيا، يشارك حوالي 130,000 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية في التربية البدنية، ويقام سنويًا حوالي 5000 حدث للثقافة البدنية على المستويات البلدية والإقليمية وجميع المستويات الروسية في إطار برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية. توجد حاليًا مكاتب إقليمية للألعاب الأولمبية الخاصة في 62 منطقة في روسيا. يشارك الرياضيون الروس من ذوي الإعاقات الذهنية في البطولات الدولية سنويًا ضمن برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية حيث يشغل الرياضيون مناصب قيادية مختلفة.

توفر الألعاب الأولمبية الخاصة تدريبات رياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات الأولمبية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية. بدأ بالفعل تدريب المشاركين المستقبليين في الألعاب الأولمبية الخاصة في جميع أنحاء روسيا. يمكن للرياضيين الروس من ذوي الإعاقات الذهنية الانضمام إلى فريق رياضي في منطقتهم على الموقع الإلكتروني: https:// specialolympics.ru/programs

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1434328/Special_ Olympics_International_Kazan_ 2022.jpg