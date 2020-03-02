الأزياء المحتشمة تصبح أكثر المجالات نمواَ في الاقتصاد الإسلامي

كريم توري الرئيس التنفيذي لشركة مودانيسا واحدٌ من “أفضل 50 قائدًا في الاقتصاد الإسلامي“

اسطنبول ، 2 مارس 2020 / PRNewswire / — تم اختيار كريم توري، الرئيس التنفيذي لشركة مودانيسا التي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الأزياء المُحتشمة، كواحدٍ من “أفضل 50 قائدًا في الاقتصاد الإسلامي”، حيث جاء اسم توري، من بين العديد من الأسماء المهمة والمؤثرة في العالم الإسلامي وعالم الأعمال. بل إنه الاسم الوحيد الذي تم إدراجه في فئة “الأزياء المحتشمة” في قائمة “إسلاميكا 500” التي أعدها المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.( WIEF)

وباعتبار أن مودانيسا واحدة من أكبر شركات الأزياء المحتشمة في العالم، لم تتجاهل “إسلاميكا 500 ” – وهي قائمة مرجعية تهدف إلى اختيار الشخصيات الأكثر والأهم نفوذاً في الاقتصاد والعالم الإسلامي – النمو السريع لهذا القطاع وأدرجت اسم الرئيس التنفيذي لمودانيسا كريم توري، كواحد من أفضل 50 قائدًا في الاقتصاد الإسلامي في تقريرها الخاص بهذا العام.

وبالعودة لعام 2011، لاحظ توري الإمكانيات الموجودة في قطاع الأزياء المحتشمة، وهو قطاع تم تجاهله لفترة طويلة، و قررإنشاء مودانيسا. بذل توري قصارى جهده لتحقيق مساعيه التي اعتُبرت من قبل البعض -في ذلك الوقت- كمُهمة مستحيلة، محققاً انجازاً أثار به الإعجاب في عالم الأعمال والاستثمار.

وقد حققت مودانيسا ابتكارًا اجتماعيًا مهمًا من خلال تمكين المرأة في حياتها اليومية. فبإنشاء مودانيسا لبّى توري احتياجات العملاء الغير مُحققة، كما أصبحت الشركة منصة تجذب العديد من المُوردين والمنتجين والعلامات التجارية الأخرى.

ومن خلال الجمع بين خبرته في مجال التسويق وشغفه بمعرفة المزيد عن احتياجات المرأة، حوّل توري مودانيسا إلى شركة عالمية تقوم بتصدير المنتجات من تركيا إلى 140 دولة في خمس قارات حول العالم. ناقلا بذلك خبرة وقوة تركيا في عالم الأزياء الجاهزة إلى باقي العالم. وقد زاد عدد المُستوردين من الشركة من 50 مُستورد في عام 2011 إلى أكثر من 850 مُستورد حتى الآن. وتشكل النساء 80% من هولاء المُستوردين. كما تزايدت أعداد المتصفحين على موقع مودانيسا الإلكتروني ليصل زوار الموقع إلى أكثر من 16 مليون مستخدم شهريًا، و 200 مليون مستخدم سنوياً.

وفقًا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر عن “تومسون رويترز”، حققت تركيا أكبر قفزة في النمو في فئة “الأزياء المحتشمة/ المحافظة”. حيث احتلت تركيا المرتبة الخامسة في “الأزياء المحتشمة” برصيد 32 نقطة في عام 2018. وبفضل المستوى العالي لصادرات مودانيسا في السنوات التالية؛ تقدّم تصنيف تركيا بـ 18 نقطة ليصل إلى 50 نقطة، واحتلت بذلك المرتبة الثانية في هذه الفئة بنجاح.

ويقدم موقع “إسلاميكا 500“، الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي (WIEF) ، تقارير عن معلومات جديدة وعن جهات فاعلة مبتكرة في قطاع الاقتصاد الإسلامي سريع النمو. ويعد الموقع دليلا ومؤشرًاعلى الشخصيات المهمة وقادة الأعمال الذين يشكلون الاقتصاد والأسواق الإسلامية؛ ويضم موقع ” إسلاميكا 500 ” أسماءً اختارها الباحثون على مدار العام بناء على قدراتهم الإبداعية وسجلهم الحافل بالنجاحات.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1094376/Kerim_Ture_CEO_ Modanisa.jpg