اكتشف مصر مع ويجو والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

تجاوز عدد عمليات البحث من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مصر على موقع ويجو حوالي 2.43 مليون في مارس 2022

تحتل مصر المرتبة الثانية في الوجهات التي تم البحث عنها للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة22 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — أطلقت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة لجذب المسافرين الى مصر.

وتواصل مصر التزامها وجهودها في تطبيق تدابير للسلامة الصحية والوقائية لضمان سلامة المسافرين، وهي ترحب بالسياح من دول مجلس التعاون الخليجي.

ستركز الحملة على الترويج لمصر كوجهة مفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط، حيث تعرض الوجهات المختلفة في مصر بما في ذلك المناظر الطبيعية ومجموعة واسعة من الأنشطة التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة. وسيتم التسويق للحملة عير كافة منصات ويجو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق.

وعلق مأمون حميدان،رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة “ويجو” قائلاً: “تم إجراء أكثر من 2.43 مليون عملية بحث عن رحلات الطيران والفنادق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مصر عبر موقعنا في مارس الجاري، حيث احتلت الدولة المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات التي تم البحث عنها. ويسعدنا أن نتعاون مع والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج لمصر.”

لا يمكنك التفكير في مصر بدون زيارة أسوان، أو الغردقة، أو الأقصر، أو شرم الشيخ. وتضم الدولة أكبر المتاحف في الهواء الطلق في العالم ولديها أقدم المعابد والأماكن التراثية.

وعلق عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قائلا:” إن مصر تكثف جهودها للنهوض بالقطاع السياحي وجذب المزيد من السياح الى الدولة من خلال الحملات الترويجية التي من شأنها إبراز أهم معالم مصر السياحية. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر، سنتمكن من استقطاب المزيد من السياح من منطقة الشرق الأوسط. وكانت الدولة ولا تزال تتبع أعلى تدابير السلامة لتأمين تجربة آمنة للمسافرين.”

ومن جهتها قالت سوزان مصطفي مدير عام الترويج السياحى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي : “يسعدنا أن نتعاون مع ويجو وأن نروج لبلدنا من خلال هذه الحملة المشتركة. سنستفيد من قاعدة مستخدمي ويجو الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيمكننا من جذب المزيد من السياح الى مصر.”

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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