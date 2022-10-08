‫افتتاح معرض كانتون 132 على الإنترنت في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ويتميز بخدمات مطورة على نطاق أوسع

غوانزو، الصين، 7 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — سيتم افتتاح معرض الاستيراد والتصدير الصيني 132 افتراضيا، المعروف أيضًا باسم معرض كانتون، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022. لتقديم خدمة أفضل للمشترين العالميين، ستعمل النسخة الأخيرة من معرض كانتون على توسيع نطاق العارضين، والبقاء مفتوحة لفترة أطول وإثراء الوظائف عبر الإنترنت. سيوفر المعرض من خلال الاستفادة من المعرض والخدمات المحدثة عبر الإنترنت، منصة للتعاون التجاري للشركات العالمية في أقسام المعرض الخمسين التي تغطي 16 فئة من المنتجات.

تجمع 35000 عارض على الإنترنت

وسع معرض كانتون 132 من حجم المعرض وشمل المزيد من الشركات العارضة عالية الجودة. بالإضافة إلى العارضين الأصليين البالغ عددهم 25000 عارض، تقدم 10000 آخرين للمشاركة في معرض عبر الإنترنت. تمثل هذه الشركات المجمعة أفضل ما في التصنيع في الصين، وتقدم خيارات متنوعة للمشترين العالميين. تشمل هذه “الوجوه الجديدة” البالغ عددها 10000 شركة “عملاقة صغيرة” متخصصة في القطاعات المتخصصة، وشركات التكنولوجيا الفائقة، والشركات الصناعية الرائدة.

وقت الخدمة الممتد

أقيمت على الإنترنت منذ إصدارها 127 بسبب كوفيد-19، وقد تميزت منصة معرض كانتون عبر الإنترنت بعرض لمدة 10 أيام. ومن المعالم البارزة الأخرى لمعرض كانتون القادم هو وقت الخدمة الأطول، بما في ذلك 10 أيام للبث المباشر للعارضين، وجدولة المواعيد والتفاوض، و 5 أشهر للعرض عبر الإنترنت، والتواصل الفوري، والتوفيق بين الخدمات، وغيرها من الخدمات. أي أن الخدمات المتعلقة بالمعارض عبر الإنترنت لمعرض كانتون ستكون متاحة من 15 أكتوبر/تشرين الأول حتى 15 مارس/آذار 2023.

وفي الوقت نفسه، ستتميز المزيد من الوظائف المحسّنة عبر الإنترنت بمعرض كانتون القادم. كما سيتم بذل الجهود لتحسين سلسلة التوريد بأكملها والتوفيق بين التجارة. إن موردي الشحن والتخزين والتمويل مدعوون للمشاركة وتقديم ضمان للمؤسسات لإكمال الدورة التجارية. ستنضم أكثر من 130 منطقة تجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود و 5 منصات للتجارة الإلكترونية إلى المعرض من أجل تضافر نماذج وأنشطة تجارية متنوعة.

تأسس معرض الاستيراد والتصدير الصيني في ربيع عام 1957. يقام في قوانغتشو كل ربيع وخريف باعتباره أكبر معرض في العالم غير متصل بالإنترنت، وقد تم الترحيب به باعتباره مقياسًا أو دوارة الرياح للتجارة الخارجية للصين.

روابط ذات صلة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1911955/EN.jpg