افتتاح معرض البيانات الكبيرة الدولي في جنوبي غرب الصين

غويانغ، الصين، 28 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — انطلق معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة للعام 2021، وهو معرض البيانات الكبيرة الرائد في البلاد، يوم 26 أيار/مايو في مدينة غويانغ، عاصمة مقاطعة غوايجو بجنوب غرب الصين، وفقًا للجنة المنظمة لمعرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة.

تأسس معرض البيانات الكبيرة في العام 2015 وتمت ترقيته رسميًا إلى معرض وطني في العام 2017، وأصبح منصة دولية ومهنية لتطوير البيانات الكبيرة فضلاً عن كونه رائدًا في الصناعة.

الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل الحكومة المحلية بالإضافة إلى أكبر مخطط اقتصادي وصناعي ومراقب للمعلومات في البلاد. وبدعم من وزارة التجارة الصينية، يعرض المعرض وجهات نظر محلية وعالمية وصناعية وتجارية.

وإذ يعقد تحت شعار “احتضان الذكاء الرقمي، تقديم تطور جديد”، سيشتمل الحدث على مؤتمرات ومعارض وإطلاق منتجات جديدة ومسابقات وأنشطة أخرى.

من المقرر تنظيم معرض هذا العام عبر الإنترنت وبصورة مادية، سعياً وراء التعاون المفتوح والتنمية المشتركة لمختلف أصحاب المصلحة. يقدم المعرض عبر الإنترنت خدمات مثل الاتصال عبر الإنترنت، والمعرض عبر الإنترنت، والمفاوضات التجارية، والمنتدى عبر الإنترنت، والترويج للضيوف، وتقديم مجموعة متنوعة من وظائف المعرض.

جدير بالذكر أن مدينة غويانغ ومنطقة غويان الجديدة، باعتبارهما المنطقتين الأساسيتين للمنطقة التجريبية المتكاملة للبيانات الوطنية الكبيرة (غوايجو) لطالما كانتا رائدتين في تطوير البيانات الكبيرة، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في النمو الصناعي. كانت هنا أكثر من 5000 مؤسسة بيانات كبيرة و 117 شركة صناعية عملاقة بحلول نهاية عام 2020. ووصلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي إلى 164.9 مليار يوان (حوالي 25.8 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل 38.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، وتضمن أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي للمنطقة عناصر خاصة بالبيانات الكبيرة.

الأنشطة المحددة للمعرض هي كما يلي:

المؤتمرات: حفل الافتتاح والختام بالإضافة إلى 7 حوارات متقدمة و 13 منتدى مهني.

المعارض: المعارض عبر الإنترنت والمادية لعرض التقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة والمخططات الجديدة والتطبيقات الجديدة في مجال البيانات الكبيرة. كما تم إنشاء قسم خاص بدور البيانات الكبيرة في تنشيط المناطق الريفية.

عمليات الإطلاق الجديدة: إصدارات جائزة الإنجاز العلمي والتكنولوجي الرائدة في المعرض، والبحث في أساليب ومسارات سوق عوامل البيانات، ونظام التنبؤ العالمي لـ كوفيد-19 وموسوعة البيانات الكبيرة، إلخ.

المسابقات: المسابقة الثانية للابتكار في تكامل التطبيقات الصناعية وتمرين مواجهة النخبة السادس لأمن الشبكات والبيانات الكبيرة في غويانغ.

الأنشطة: سلسلة من الأنشطة مثل الاجتماعات والتبادلات، والتعريف بالمواهب، والمحادثات الليلية، والصالونات والحوارات، والترقيات وتوقيع العقود، والتعاون الاستراتيجي، والزيارات المنظمة، إلخ.

رابط الصور المرفقة:

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التعليق على الصورة: افتتاح معرض البيانات الكبيرة في جنوب غرب الصين.