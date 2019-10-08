افتتاح أول فندق تري هاوس من ستيرنليكت في لندن

فندق تري هاوس لندن سيدار من قبل أس أتش هوتيلز أند ريزورتس

لندن، 8 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن يتم افتتاح فندق تري هاوس، وهو أحدث فنادق شركة ستيرنليكت وأكثرها ترقبا، في لانغهام بليس في ماريلبون – أحد أحياء لندن الأكثر حركة ونشاطا. وإذ تم تصميمه لاجتذاب الطفل في كل منا، فندق تري هاوس هو فندق لعوب، غريب، ريفي ويثير مشاعر الحنين، ومستوحى من الملذات البسيطة. سيتضمن الفندق مطعم توكا مديرا، وهو مطعم مكسيكي مشهور، وبار مذهل على السطح “ذي نست”، مع إطلالات 360 درجة على وسط لندن. ستدير الفندق شركة أس أتش هوتيلز أند ريزورتس وهي شركة تابعة لشركة ستاروود كابيتال غروب العالمية للاستثمار الخاص.

تري هاوس لندن فندق ممتع! تم تصور كل تفاصيله عبر عدسة الطفولة المتميزة بههدوء البال والتفاؤل الدائم مع توازن يتسم بالحساسية الحديثة المميزة. يتميز الفندق بوفرة من المفاجآت الفريدة ووسائل الراحة الساحرة والبرمجة المدروسة: غرف الضيوف المريحة مع ساعات الوقواق وحقائب النوم، والمزارعين المقيمين الذين يقدمون جولات في الحدائق المحلية، ونوادي الكتب، وقراءات الشعر بالصوت العالي. يربط تطبيق تري هاوس الضيوف بالأحياء المفضلة التي يرعاها أعضاء الفريق المحلي. يبدو الفناء الخلفي، وهو بار القهوة / النبيذ الذي يلاقيك عند المدخل، وكأنه منزل مبني على هيئة شجرة حقيقية، مع الخشب والفروع المكشوفة.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ستاروود كابيتال باري ستيرنشت: “من المثير حقًا إطلاق أول فنادقنا من تري هاوس هاوس في واحدة من أعظم مدن العالم. أعتقد أن تري هاوس، بفلسفته الفريدة وجماليته اللعوب، سيقدم نوعًا جديدًا من تجربة الضيافة إلى سوق لندن – المتعة، البراعة، روح المفاجئة، وهو سيكون وجهة للزائرين بقدر ما سيكون مكانا للاستراحة للسكان المحلييين.”

يفخر تري هاوس لندن بمبادراته المستدامة. فمع الأخشاب المستصلحة والعوارض الخشبية المكشوفة، يبدو تري هاوس بالتأكيد بريًا وخشبيًا. لكن الفندق نفسه يسعى جاهداً لتحسين العمليات الصديقة للبيئة داخل محيط المدينة التي يقع فيها. فقد طور برنامجًا قويًا للسماد وإعادة التدوير، وهو يلتزم بالحد من استخدام مواد البلاستيك لمرة واحدة في جميع عملياته. تحتوي جميع غرف الضيوف على ملاءات من القطن العضوي، فضلاً عن حوض استحمام محلي المصدر وغيرها من المنتجات.

تري هاوس هو أيضا مكان مهم لتناول الطعام. فهو سيكون موطن المطعم الذائع الصيت من لوس أنجلوس توكا مديرا، المكان المفضل للمطبخ المكسيكي التقليدي الذي أعيد إتباعه بأسلوب حديث، الذي يرتاده مشاهير هوليوود وزوارها. توكا مديرا، الذي يترجم اسمه إلى “طرق على الخشب”، يزاوج بين النكهات الجريئة والمكونات العضوية. يُستكمل الطعام في مطعم توكا مديرا ببرنامج من المزرعة إلى الكأس. قائمة الطعام المشتركة على هيئة اللوحة، ودية لجميع الأذواق، وتخلق طاقة الاسترخاء التي أساسها المجتمع.

يضم فندق تري هاوس لندن 95 غرفة، بما في ذلك 15 جناحًا. يضم مكتب تسجيل الضيوف في الطابق 15 لوحة فسيفسائية خشبية مع إضاءة إكليلية، موصلة الخارج من الجذور إلى المظلة.

يعتبر بار ذي نست، الذي يعد مثار الحديث عن الفندق، بارًا رائعًا لالتقاط الصور مع إطلالات رائعة على أفق لندن بـ 360 درجة. يتميز البار والصالة أيضًا بأرجوحة ومناطق للراحة التي يلف فيها المرء نفسه ببطانية ومشاهدة مناظر المدينة، والبقع الأنيقة للاستمتاع بالكوكتيلات والوجبات الصغيرة. (وحتى ال دي جي المحظوظ يشارك في الحدث، إذ يقوم بالدوارن في حصنه في الشجرة.)

وقال أنيل هاندا، مدير مجموعة كيرن: “إن الشراكة مع رائد الصناعة باري ستيرنليكت هو شرف لنا وهو يتوافق بشكل جيد مع عقليتنا في الابتكار والسعي لنقل تجربة ضيوفنا إلى آفاق جديدة. سيوفر موقعنا المميز في شارع ريجنت الموقع المثالي لابتكار نوع جديد من الخبرة الفندقية ونتطلع إلى تقديم عرض عالمي لأول فندق تري هاوس في العالم مع شركائنا الجدد ستاروود كابيتال غروب وأس أتش ريزورتس أند هوتيلز.”

العنوان

Treehouse London

14-15 Langham Place

Marylebone

London W1B 2QS / Treehousehotels.com

نبذة عن أس أتش هوتيلز أند ريزورتس

تعتبر أس أتش هوتيلز أند ريزورتس إحدى الشركات التابعة لشركة ستارروود كابيتال غروب العالمية للاستثمار الخاص، وهي شركة لإدارة العلامات التجارية للفنادق التي تدير فنادق 1 هوتيلز، وهي علامة تجارية مستوحاة من نمط الحياة تم إطلاقها في العام 2015 وتمتلك فنادق في ساوث بيتش ومانهاتن؛ وبكارات هوتيلز أند ريزورتس، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في آذار/مارس 2015 مع افتتاح فندقها الرائد في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في الدوحة وبوردو. من خلال الاستفادة من خبرتها التسويقية والتصميمية والتشغيلية والتكنولوجية، تعد أس أتش هوتيلز أند ريزورتس القوة الرئيسية وراء بعض العلامات التجارية الرائدة والديناميكية في العالم.

حول مجموعة كيرن

مجموعة كيرن هي المالك الرئيسي والمشغل لـ 33 فندقًا و 30 مطعمًا وبارًا و 9 دور تمريض في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتتمتع بحضور متزايد في قطاع الضيافة والعقارات. إلى جانب تطوير العلامات التجارية الفريدة والفنادق المستقلة والمشاريع البارزة، تعمل المجموعة بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية مثل هيلتون العالمية، ماريوت الدولية، مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وأكور. يعد فندق ستوك بليس، وهو فندق ريفي فاخر مساحته 27 فدانًا، يقع في بكينغهامشير، مشروعًا متميزًا في محفظتها. يتركز الحمض النووي لمجموعة كيرن على الابتكار والنمو، والاستثمار المستمر في كل من قوتها العاملة المؤلفة من 3000 شخص وفي مستقبلها المتمثل في بناء 5 فنادق جديدة قيد التطوير.

حول مجموعة مديرا

إذ يقع مقرها في ويست هوليود وتتألف من فريق من المبدعين والمطورين، تكرس مجموعة مديرا نفسها لتطوير صناعة الضيافة. حاليًا، تطور مجموعة مديرا وتملك وتشغل مجموعة من المطاعم الرائدة عبر جنوب كاليفورنيا وأريزونا، بما في ذلك توكايا أورغانيكا وتوكا مديرا.

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