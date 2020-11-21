Saturday, 21/11/2020 | 9:57 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
منشور قمة قادة مجموعة العشرين – قياس امتثال مجموعة العشرين للوعود المقتطع
Shanghai Electric and Siemens Energy to Establish Smart Energy Empowerment Center
تقنية رفع الغاز الثنائي الخيط يساعد أول مشغل في جنوب شرق آسيا على تحقيق رؤيا الرقمنة
شبل تعرض للتعذيب من قبل خاطفيه في روسيا، ثم أعيد تأهيله لعدة أشهر، ستتم إعادته جوا إلى موطنه الأصلي في ملاذ للحياة البرية في أفريقيا
اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠
You are here:  / Arabic / Press Release / اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠

اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠

November 21, 2020   

Post by relatedRelated post

/PRNewswire/ — الرياض، المملكة العربية السعودية

يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مشاركة صورة القادة الجماعية المعروضة هذا المساء على أسوار حي طريف والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدرعية في الرياض.

Official G20 2020 Family Photo Released

الدرعية هي مكان ميلاد أول دولة سعودية، وملتقى تاريخي للحجاج والتجار، وموقع لأحد أكبر مشاريع المملكة التراثية طموحا.

للحصول على الدقة العالية، نرجو زيارة الموقع المخصص للقمة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1339951/Official_G20_2020_Family_Photo.jpg

Tags:
-->
   
   