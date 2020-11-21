اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠

/PRNewswire/ — الرياض، المملكة العربية السعودية

يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مشاركة صورة القادة الجماعية المعروضة هذا المساء على أسوار حي طريف والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدرعية في الرياض.

الدرعية هي مكان ميلاد أول دولة سعودية، وملتقى تاريخي للحجاج والتجار، وموقع لأحد أكبر مشاريع المملكة التراثية طموحا.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1339951/Official_G20_ 2020_Family_Photo.jpg