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- اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠
اطلاق الصورة الجماعية الرسمية لمجموعة العشرين للعام ٢٠٢٠November 21, 2020
/PRNewswire/ — الرياض، المملكة العربية السعودية
يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مشاركة صورة القادة الجماعية المعروضة هذا المساء على أسوار حي طريف والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدرعية في الرياض.
الدرعية هي مكان ميلاد أول دولة سعودية، وملتقى تاريخي للحجاج والتجار، وموقع لأحد أكبر مشاريع المملكة التراثية طموحا.
للحصول على الدقة العالية، نرجو زيارة الموقع المخصص للقمة.
Photo – https://mma.prnewswire.com/
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