‫استمراراً لنهجها في مشاركة الإبداع “دهانات الجزيرة” تشارك خبراتها ومعارفها في المدينة المنورة من خلال سيمنارها “All in One”

الرياض، المملكة العربية السعودية, 14 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — تواصل شركة “دهاناتالجزيرة“، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة سيمنارها “All in One” بإقامته مؤخراً في المدينة المنورة، استمراراً لنهجها في مشاركة الإبداع والابتكار والتجدد، وذلك بحضور نخبةٍ من الاستشاريين والمهندسين والمطورين العقاريين، ليتعرفوا على تاريخ الشركة وإنجازاتها وأحدث تقنياتها ومنتجاتها.

اختارت “دهانات الجزيرة” عبارة “ All in One ” انطلاقاً من رغبتها في نقل فلسفتها ونظرتها المتبعة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، من خلال إبراز تكامل المنتجات فيما بينها، وعكس مدى سهولة تجربة العميل وسرعة وصوله إلى طلبه، باستخدام التقنيات الحديثة التي مدت الجسور بين العميل والمنتج، تحقيقاً لغايته في الحصول على مبنىً متكامل الأركان ومنزلٍ مثالي الصورة.

وقد استعرضت “دهانات الجزيرة” من خلال سيمنارها “ All in One ” منتجاتها وخبراتها متنقلةً بين عوالمها المتنوعة، وصولاً إلى تسليط الضوء على الدهان الفريد من نوعه “ الجزيرة رست إفكت “، أحدث المنتجات في عالم الدهانات والألوان، مبينةً تطبيقاته المختلفة.

عن “دهانات الجزيرة “

أُسست “دهانات الجزيرة” عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

