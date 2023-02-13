‫استمتع بأجواء رائعة هذا الشتاء مع هاتف رينو 8 Z 5G من أوبو

تحرص أوبو دوماً على الارتقاء بسلسلة هواتف رينو لضمان حصول المستخدمين على أفضل كاميرا عالية الجودة بأسعار تنافسية.

يطلق رينو 8 Z 5G العنان لقدرات تصويرية غير محدودة تتيح للمستخدمين التقاط لحظات لا تُنسى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة13 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — هل تبحثون عن أجمل الصور خلال موسم الشتاء؟ ليكن رينو 8 Z 5G رفيق مغامراتكم، ليمكنكم من التقاط التفاصيل الفريدة للأماكن الخارجية بوضوح ودقة لا مثيل لهما. حيث أن أوبو، ومع كل هاتف جديد، تستمر في إدهاش المستخدمين وتقديم الأفضل من خلال قدرات هواتفها التصويرية الرائعة، والتي جاءت نتاج سنوات من البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التصوير.

تم تصميم رينو 8 Z 5G لتمكين المستخدمين من التقاط صور بورتريه بأساليب متنوعة وبأسعار تناسب الجميع، حيث تم تزويد الهاتف بميزات رائعة لا مثيل لها بما في ذلك خاصية تعديل صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية تركيز الأضواء وخاصية التصوير فائق الوضوح ولقطات الفلاش السريعة وغيرها من الميزات الرائعة التي تتيح التقاط أجمل الصور.

تعديل صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي

مع انخفاض درجات الحرارة، يحرص الكثيرون على الخروج والاستمتاع في الهواء الطلق! فبإمكانكم أن تتخيلوا كيف ستكون رحلتكم في مدينة حتا وسط الجبال، وفي أحضان الطبيعة الخلابة، حيث سترغبون بلا شك بالتقاط صورة سيلفي لا تنسى مع المناظر الطبيعية الخلابة، وبفضل ميزة تعديل الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي ضمن هواتف رينو 8 Z 5G ، لن تحتاجوا للتفكير في إذا ما كان مظهركم أثناء الرحلة مناسباً للالتقاط الصور أم لا، بإمكانكم تحسينها كيفما كانت.

تم تعزيز ميزة صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي لتنقيح لون البشرة والمكياج بذكاء وبدون إضافة أي إشراق مصطنع أو مفرط على الصورة. فقد تم تطوير هذه الميزة بناءً على ملاحظات وتعليقات آلاف من المستخدمين ضمن استطلاع قامت به أوبو حول مقاييس الجمال التي يفضلونها وتحفظاتهم حولها. وفي حال كانت الصورة جماعية، فبإمكان رينو 8 Z 5G القيام بالعديد من التعديلات على كل شخص على حدة لإخراج صور طبيعية وحيوية بدقة عالية.

لقطة الفلاش السريعة

ينتهز الكثيرون الفرصة للاستمتاع بالرياضة في الهواء الطلق خلال أشهر الشتاء، لكنهم يواجهون تحديات في التقاط صور البورتريه أو مقاطع الفيديو السريعة. لكن مع ميزة لقطات الفلاش السريعة من هواتف رينو 8 Z 5G ، بات يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة تمامًا حتى عندما تكون الصور متحركة.

هل تخرجون دوماً لركوب الدراجات مع الأصدقاء وترغبون في تخليد هذه اللحظات الممتعة؟ نقرة واحدة على هاتف رينو 8 Z 5G ستمكنكم من الحصول على صورة واضحة تمامًا دون القلق من أن تكون النتيجة ضبابية أو خارج نطاق التركيز. الآن، بات التقاط صور مميزة أسهل من أي وقت مضى مع رينو 8 Z 5G .

فيديو العرض المزدوج

لا شك بأننا جميعا قد ذهبنا يوماً ما لحفل موسيقي واستمتعنا بالغناء مع الأصدقاء، لكن الكثير منا أرادوا تصوير الحفل، ولكن في نفس الوقت كانوا يريدون تصوير لحظات المتعة والرقص مع أصدقائهم، والآن مع تقنية فيديو العرض المزدوج بات بإمكان المستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، حيث تعد هذه ميزة رائعة للمستخدمين كافة وخصوصاً لصانعي المحتوى.

تتيح هذه الميزة ضمن هواتف رينو 8 Z 5G ، للمستخدمين التبديل بسرعة بين الكاميرا الأمامية والخلفية، واختيار كيفية تقسيم الشاشة والنوافذ القابلة للسحب لتمكينكم من التقاط مقاطع فيديو لا مثيل لها.

يوفر رينو 8 Z 5G ميزة تصوير بورتريه رائعة لهواة التصوير الفوتوغرافي، حيث يتيح الهاتف التقاط صور عالية الجودة بفضل ميزات كاميرته القوية مثل تقنية تعديل صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي ولقطات الفلاش السريعة وفيديو العرض المزدوج، والتي ستمكنكم من تخليد لحظات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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