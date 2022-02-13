استكشف المنصة الجديدة للمدربين الشخصيين في دبي – طريقة ممتعة وسريعة وبسيطة لتحقيق لياقتك

يُعد الغرض من المنصة سهلة الاستخدام هو ربط المدربين الشخصيين بعملائهم في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أصبح إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات أو مجرد الحصول على صحة أفضل أسهل باستخدام منصة DubaiPT التي تساعد العملاء في العثور على تطابق مثالي لاحتياجاتهم التدريبية بين العديد من المدربين الشخصيين في دبي. كما يمكن لكل مدرب معتمد إنشاء ملف تعريف والانضمام والبدء في جدولة الجلسات على الفور. وبصرف النظر عن جلسات التدريب الشخصية وخطط الوجبات، تقدم منصة DubaiPT (المدربين الشخصيين في دبي) مجموعة متنوعة من دروس اللياقة البدنية. ترحب المنصة بكل من عشاق اللياقة البدنية ومدربي اللياقة البدنية في دبي وجميع أنحاء العالم للتواصل مع DubaiPT وتصبح جزءًا صغيرًا من مستقبل أكثر صحة.

خطوات بسيطة على تحقيق النجاح

تم التعرف مؤخرًا على النهج المبتكر للعلامة التجارية من قبل مئات المتمرنين تحت إشراف أكثر من 250 مدربًا شخصيًا، وذلك من خلال نظامها الأساسي الحديث الذي يسهل الوصول إليه. يُعد رضا العملاء والمدربين الملتزمين هو حجر الزاوية للمنصة، مما يدل على تأثيرها الإيجابي. عروض DubaiPT:

التدريب الشخصي

اليوجا

زومبا

الملاكمة

كرة القدم

الكاراتيه

يمكن للجميع اختيار حضور فصل دراسي أو ممارسة التمارين وأنت مرتاح في منزلك. وفي مثل هذه الأوقات، من المريح معرفة أنه يمكن لأي شخص تحسين صحته العامة بطريقة آمنة وسهلة.

خطط وجبات مصممة خصيصًا

يقول المثل “الصحة والوقت هما أثمن ما نملكه، لذا يجب أن نستخدمهما بحكمة”، لذا، يرى الكثيرون أن الصحة تبدأ بوجبة مناسبة. عليك متابعة صحتك بالتغذية الجيدة، من أجل جني فوائد روتين التمرين. الآن، تعرض منصة DubaiPT خطط الوجبات الشهرية متخصصة لتلبية احتياجات العملاء.

يمكن للنظام الغذائي الصحي والمخصص مساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من النتائج وإكمال كل العمل الذي يقومون به. ولكن يجب أن يكونوا هم من يخوضون قفزة ويغوصون في عالم اللياقة البدنية في دبي.

نبذة عن منصة DubaiPT

تُعد DubaiPT منصة شاملة مصممة لمساعدة الأشخاص في العثور على مدربين شخصيين مهرة في دبي ولمساعدة المدربين في العثور على العملاء. تقع مكاتبهم في أبراج أرمادا، الطابق 19، دبي، ويمكنك التواصل معهم على هذا الرقم: +971 55 655 4507.

إذا كنت مدربًا شخصيًا في دبي، يمكنك التسجيل هنا لكي تصبح عضوًا.