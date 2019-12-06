استقالة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بيل ومليندا غيتس سو ديزموند هيلمان؛ تعيين العضو التنفيذي القديم في المؤسسة مارك سوزمان رئيسا تنفيذيا للمؤسسة

سياتل، 6 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بيل ومليندا غيتس سو ديزموند هيلمان تنحيها عن رئاسة المؤسسة بعد خمس سنوات من توليها المنصب. وقد عين بيل ومليندا غيتس مارك سوزمان، الرئيس الحالي لقسم السياسة العالمية والدعوية للمؤسسة وكبير مسؤولي الاستتراتيجية فيها، رئيسا تنفيذيا جديدا للمؤسسة. وسيتولى سوزمان، الذي انضم إلى المؤسسة في العام 2007، منصبه الجديد يوم الأول من شباط/فبراير، 2020.

اتخذت ديزموند هيلمان قرارها الاستقالة من عملها بدوام كامل بعد أن خلصت إلى أنها لا تستطيع تلبية متطلبات الوظيفة بشكل كاف مع العناية بصحتها واحتياجات أسرتها.

وقالت ديزموند هيلمان “كان هذا بلا شك أصعب قرار في مسيرتي. لكنني شعرت أنه لم يعد بوسعي أن أكون الرئيس التنفيذي الذي تحتاجه المؤسسة وتستحقه في هذا الوقت الحيوي”.

وقد أشاد كل من بيل وميليندا غيتس بقيادة ديزموند هيلمان وأعربا عن امتنانهما لعملها في توجيه المؤسسة في عامها العشرين.

وقالت مليندا غيتس: “جلبت سو مجموعة رائعة من الصفات إلى المؤسسة: الخبرة العلمية، ومهارات القيادة التي تم اختبارها، والعاطفة لبناء ثقافة داخلية قوية، وقبل كل شيء، التفاني في مهمة جعل العالم مكانًا أكثر صحة وأكثر تكافؤا.” وسواء كنا جالسين في قاعة مؤتمرات في سياتل أو أمضينا وقتًا مع مزارعين في جنوب إفريقيا، كنت دائمًا ممتنًا لمنظورها وشراكتها. مؤسستنا هي الأفضل لحقيقة أن سو دخلت أبوابها قبل خمس سنوات، أتمنى لسو وعائلتها كل التوفيق.”

“عندما قررت سو التنحي، شعرنا بأننا محظوظون لأن لدينا شريكًا مثبت الخبرة ويحظى بالثقة مثل مارك المستعد للقيام بهذا الدور. معرفة مارك بالسياسة الخارجية وبيئة الدعوة، وفهمه العميق لأولوياتنا البرنامجية، والتزامه الشخصي بمعالجة عدم المساواة ليست سوى بعض الأسباب التي جعلتنا نشعر بالحماس لأن يكون المدير التنفيذي التالي للمؤسسة. وبعد العمل عن كثب مع مارك لأكثر من عقد من الزمان، نحن نعرف ماهية الأصل الذي يمثله للمؤسسة، وأنا حريصة لرؤية كل ما سوف ينجزه في السنوات المقبلة “.

انضمت سو ديزموند هيلمان إلى المؤسسة في العام 2014 بعد أن شغلت منصب رئيسة جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو. وإذ هي طبيبة متخصصة في الأورام، عالجت سو وأجرت أبحاثًا عن السرطان المرتبط بالإيدز في سان فرانسيسكو وأوغندا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وقادت عملية تطوير أول دواء لسرطان الثدي يستهدف الجينات – هيرسبتين – أثناء رئاستها لشركة جينينتيك. خلال فترة عملها في المؤسسة، أشرفت ديزموند هيلمان على إنشاء معهد غيتس للأبحاث الطبية – وهو أول مؤسسة في العالم للتكنولوجيا الحيوية لا تبغي الربح – بالإضافة إلى إطلاق إستراتيجية الاستثمار في مجال الارتقاء الاقتصادي والفرص في الولايات المتحدة. كما شاركت في رئاسة لجنة القيمة لما بعد الثانوية حول كيفية حساب العائد على الاستثمار في الكلية، وخاصة للطلاب ذوي الدخل المنخفض. كانت السمة المميزة لفترة ولايتها تركيزها على أهمية الإدارة وتخطيط الخلافة. عززت سو السلطة والمساءلة وممارسات صنع القرار لفرق القيادة في المؤسسة وركزت على تحسين الثقافة والتنوع والإنصاف والاندماج.

وقال بيل غيتس “التزام سو بالابتكار والتحسين المستمر في المؤسسة سيكون مجرد جزء من تراثها الدائم. لقد شهدت قيادتها الاستثنائية على مدار الخمسة أعوام ونصف الماضية إطلاق معهد غيتس للأبحاث الطبية وتوسيع نطاق عملنا لدراسة الفقر والارتقاء الاقتصادي في الولايات المتحدة، من بين العديد من الإنجازات الأخرى. أود أن أشكر شخصيا سو على تفانيها، وأتمنى لها كل التوفيق وهي تبتعد عن مؤسستنا للتركيز على الصحة والعائلة.”

“ورغم صعوبة أن نقول وداعًا لـ سو، يسعدنا جدًا الترحيب بمارك سوزمان في منصب الرئيس التنفيذي. لأكثر من 12 عامًا، كان مارك مستشارًا موثوقًا به عبر برامجنا وشركائنا. وفيما نختتم عقدنا الثاني منذ إطلاق المؤسسة للعمل في مجال الصحة والتعليم العالميين، لم أكن أبداً أكثر تفاؤلاً بشأن فرصة تحسين حياة أشد الناس فقراً في العالم، وإنني أتطلع إلى الشراكة مع مارك في العمل المقبل.”

انضم سوزمان، وهو مواطن من جنوب إفريقيا، إلى المؤسسة في العام 2007 كمدير لسياسة التطوير والدعوية العالمية، ليصبح رئيسًا للسياسة العالمية والدعوية في العام 2012 ويتولى المسؤوليات الإضافية لأول مسؤول استراتيجي للمؤسسة في العام 2016. كرئيس، ساعد مارك في بناء وإدارة الحضور العالمي المتنامي للمؤسسة في أوروبا وإفريقيا والهند والصين، بالإضافة إلى الإشراف على جميع العلاقات الحكومية والشراكات الخيرية والاتصالات الاستراتيجية في الولايات المتحدة والعالم. وكرئيس للاستراتيجية، قاد مارك عملية إصلاح شاملة لنهج المؤسسة في تطوير وقياس الأولويات الإستراتيجية.

وقبل انضمامه إلى المؤسسة، شغل سوزمان مناصب متعددة في الأمم المتحدة، بما في ذلك كبير المستشارين في مجال السياسات والاتصالات الاستراتيجية في مكتب الأمين العام كوفي عنان ومدير السياسات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. قبل ذلك، كان مراسلًا لصحيفة فاينانشال تايمز، يعمل في جوهانزبرغ، لندن، وواشنطن العاصمة. يحمل مارك درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، حيث كان باحثا وأحد زملاء زمالة رودس.

وقال سوزمان “إنه لشرف وامتياز كبير لي أن أتولى قيادة مؤسسة غيتس. أنا ممتن للغاية لبيل ومليندا لإيمانهما بي ولسو لقيادتها المتفانية وإرشادها القوي لي على مدار السنوات الخمس الماضية. ونحن نتطلع إلى الأمام، أشعر بالتواضع والسعادة لفرصة النهوض بمهمتنا المهمة للمساعدة في ضمان حصول الجميع في الولايات المتحدة وحول العالم على فرصة لعيش حياة صحية ومنتجة.”

كانت ديزموند هيلمان المدير التنفيذي الثالث للمؤسسة، بعد جيف رايكس وباتي ستونسيفر.

نبذة عن مؤسسة بيل ومليندا غيتس

مؤسسة بيل ومليندا غيتس، التي تسترشد بالاعتقاد بأن حياة جميع البشر متساوية في القيمة، تعمل لمساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومنتجة. وفي الدول النامية تركز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. وفي الولايات المتحدة، تسعى المنظمة لضمان أن لدى جميع الناس – خصوصا أولئك الذين لديهم أقل الموارد – القدرة على الوصول إلى الفرص التي يحتاجونها من أجل النجاح في المدارس والحياة عموما. والمؤسسة، التي تتخذ من مدينة سياتل بولاية واشنطن مقرا لها، تقودها كبيرة مسؤوليها التنفيذيين سو ديزموند-هيلمان والرئيس المشارك لمجلس إدارتها وليام غيتس الأب، وتعمل تحت إشراف بيل ومليندا غيتس ووارين بافيت.

مؤسسة بيل ومليندا غيتس

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