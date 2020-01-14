اختيار لونغي راعية لركن الطاقة الشمسية لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي بالإمارات العربية المتحدة

بكين، 14 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير – أعلنت شركة لونغي، شركة تقنيات الطاقة الشمسية العالمية، اليوم أنها اختيرت راعية لوحدات الطاقة الشمسية لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأسبغ المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية صفة “راعية ركن الطاقة الشمسية في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي، الإمارات” في حفل إطلاق عُقد في فندق بوسن.

وانضم فانغ كي، نائب مدير مكتب شؤون المعرض العالمي التابع للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، ولي ونكشيو، نائب رئيس مجموعة لونغي، وتشن بنغفي، المدير العام لمجموعة لونغي للطاقة الجديدة، ووانغ ينغ جيه، رئيس التسويق العالمي في لونغي سولار، إلى حفل الإطلاق الذي حضره أيضا أكثر من 80 صحفيا من وسائل الإعلام الصينية الرئيسية وشهدوا هذه اللحظة الهامة لـ لونغي.

وقال فانغ كي، نائب مدير مكتب شؤون المعارض العالمية التابع لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية: “تمت تسمية جناح الصين “ضوء هوكسيا”. وتم تصميم مظهره باستخدام فوانيس صينية تقليدية كرمز للسطوع والمستقبل. لقد أصبحت صناعة الطاقة الضوئية “بطاقة تعريف وطنية” للصين، تتصدر جميع الجوانب مثل النطاق والتطبيق والتقنية والسعر. لونغي، كرائدة للصناعة الكهروضوئية في الصين، سوف تتألق.”

وقال لي ونكشيو، نائب رئيس مجموعة لونغي: “نعتقد أن شراكتنا مع جناح الصين في معرض دبي إكسبو 2020 سيكون لها تأثير إيجابي على الصناعة بأكملها وتعميق فهم الطاقة الجديدة التي تمثلها الخلايا الكهروضوئية في المجتمع. واليوم تتولى لونغي مهمة تعزيز تحول الطاقة العالمي وتبتكر منتجات جديدة بصورة نشطة.”

جدير بالذكر أن لونغي طالما ركزت على الابتكار التكنولوجي لتعزيز ثورة وتطوير صناعة الوحدات الضوئية بأكملها، وتعمل بنشاط على تطوير الأعمال والتعاون على نطاق عالمي. ووفقًا للشركة، سيتم أيضًا الكشف عن “بلاطات الأرضيات الضوئية” المبتكرة من لونغي المصنوعة من وحدات أحادية البلور، عالية الكفاءة في جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال تشن بنغفي، المدير العام لشركة لونغي للطاقة الجديدة: “سنبذل الجهود لتوفير حلول الطاقة الضوئية المتكاملة الرائدة في العالم لجناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع وحدات بلاط الأرضيات الضوئية المبتكرة، فإنه يتم التركيز على تكامل النظام الكهروضوئي ومفهوم تصميم “ضوء هوكسيا”، وسيتم أيضًا عرض الطريق الكهروضوئي الذي يجمع بين التكنولوجيا والجمال والموضة على المسرح العالمي.”