‫اختيار رحلات لأفضل ثلاث وجهات في المملكة السعودية – الأحساء وعسير والطائف

دبى، الامارات العربية المتحدة, 8 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — واحة خضراء وسلاسل جبلية ووديان من الورود، إنها ثلاثة مناظر طبيعية بطقس مثالي ومجموعة متنوعة من الأنشطة وغيرها، وهم أيضًا ما اختارتهم رحلات كأفضل ثلاث وجهات في المملكة السعودية.

إذا كنت تبحث عن وجهة صيفية عربية مميزة، فأكمل القراءة!

الأحساء – واحة خلابة

وجهة تعطي للجمال تعريفًا أخر، وهي مليئة بالمغامرات والمعالم الرائعة. إنها أعجوبة في حد ذاتها، وتشتهر بكونها أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم. تعبق المنطقة بالتاريخ والذي يتجلى في مسجد جواثا، أحد أقدم المساجد في شرق الجزيرة العربية الذي يعود تاريخه إلى ١٤٠٠ عام، وقصر إبراهيم، وهو قلعة إمبراطورية عثمانية تجمع بين مزيج من العمارة الإسلامية والعسكرية. يُمكن لعشاق المغامرات قيادة سيارة دفع رباعي إلى البحيرة الصفراء، أو التنزه عند جبل القارة. تتمتع البحيرة الصفراء بمكانة مميزة لدى محبي الطيور حيث تجمع بين العديد من الطيور الجميلة بما في ذلك النسور والطيور المغردة والزقزاقيات. يعطي جبل القارة نظرة ثاقبة عن الحياة قبل الحضارة من خلال الأخاديد والكهوف. وأخيرًا وليس آخرًا، هناك موقع تراثي عالمي آخر وهو سوق القيصرية، الذي يعود عهده إلى ٦٠٠ عام مضت، ولا يزال يستضيف أفضل التوابل والبخور والسلع الفاخرة.

عسير – سلسلة جبال

تعد عسير موطنًا لأعلى قمة في المملكة العربية السعودية، وهو جبل السودة الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من ٣٠٠٠ متر، وهي المكان الأكثر سرية في المملكة. تتمتع عسير بطقس لطيف على مدار العام، وخاصة خلال فصل الصيف، ونظرًا لأن درجة حرارتها أقل بعشر درجات عن باقي البلاد، فإنها وجهة صيفية مفضلة للجميع. يوجد في عسير العديد من القمم المثيرة للاهتمام التي قد ترغب في تسلقها، والاستمتاع بالمناظر من أعلاها، بما في ذلك جبل السودة، وجبل ثيرا، وتنومة وغيرها الكثير. حتى القرى هنا تتميز بتاريخ مثير للاهتمام، مثل قرية رجال ألمع (قرية خبز الزنجبيل) أو قرية المفتاحة المليئة بالجداريات والمنازل المطلية والنقوش على جدران المساجد. ستضمن لك أسواق عسير العديدة أخذ الكثير من الهدايا التذكارية والذكريات إلى منزلك. أثناء تواجدك في عسير، لا تفوّت فرصة زيارة رجال الزهور وتقليدهم القديم في نسج أكاليل مزخرفة بالأعشاب والزهور والأوراق.

الطائف – وادي الورود

الطائف، المعروفة أيضًا باسم مدينة الورود، هي بشكل غير رسمي العاصمة الصيفية للمملكة العربية السعودية. بفضل مناخها اللطيف والورود العطرة والوديان الفسيحة والفواكه الوفيرة، تعد الطائف وجهة مثالية لقضاء العطلات الصيفية. انطلق في رحلة عبر جبال الهدا، وتسلّق سلسلة جبال السروات، وقم بزيارة منتزه سيسد الوطني، واستمتع بالمساحات الخضراء والجداول البرية. لا تنس تفقد بساتين الفاكهة وتناول الرمان والعنب والتين حسب رغبتك. وبالطبع لا تفوّت زيارة حدائق الورود، وشراء زيوت الورود العطرية من مصدرها!

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