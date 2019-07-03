اختيار جريفولس لبناء أول خطوط إنتاجها لتصنيع محاليل الحقن الوريدي في أفريقيا

– صفقة مع سولوديا المغرب بالمملكة المغربية تؤمِّن لجريفولس موطئ قدم للتوسع في المنطقة

برشلونة، إسبانيا، 4 من يوليو 2019 /PRNewswire/ — جريفولس، (رمز تداولها بالبورصة الإسبانية MCE: GRF) (وبسوق التداول المستمر MCE: GRF.P) (وعلى مؤشر ناسداك: GRFS)، هي واحدة من أكبر ثلاث شركات على مستوى العالم لتوفير المستحضرات الطبية المستخلصة من البلازما لعلاج الأمراض المهددة للحياة. وقد أعلنت الشركة اليوم وقوع الاختيار عليها لتكون المورد الرئيسي لمصنع جديد في شمال أفريقيا وذلك لصالح شركة سولوديا المغرب، أحد منتجي محاليل الغسيل الدموي في المملكة المغربية.

وسوف تقوم جريفولس ببناء معدات العمليات الأساسية وتشغيلها آليًا ضمن خط إنتاج محاليل الحقن الوريدي. تقدم شركة جريفولس للهندسة الخدمات التقنية والاستشارية للمؤسسات العاملة في قطاعي الأدوية والتقنية الحيوية. ولذا فسوف تصمم الشركة خط تصنيع على أحدث طراز وبأحدث تقنية لإنتاج أكياس محاليل الحقن الوريدي.

و من المتوقع أن يبدأ المصنع عمليات التشغيل في العام القادم. وهذا هو أول مشروع صناعي تنفذه جريفولس في قارة أفريقيا.

وفي هذا الصدد، صرح فيكتور جريفولس ديو ورايمون جريفولس، اللذان يشغلان منصب الرئيس التنفيذي المشترك لشركة جريفولس، قائلين: “نشعر في جريفولس ببالغ السرور لإبرام عقد التعاون والمشاركة مع سولوديا المغرب. وأردفا: “يحدد هذا المشروع ملامح المرحلة الأساسية لوجود جريفولس للهندسة في قارة أفريقيا ونتطلع إلى مواصلة تقديم خدماتنا التقنية المعروفة بموثوقيتها وجودتها العالية واتباعها أعلى معايير السلامة في جميع أرجاء المنطقة على مدى السنوات القادمة.”

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز رزوقي رئيس سولوديا المغرب التنفيذي: “نشعر في سولويدا المغرب ببالغ السرور لإبرام هذه الصفقة مع جريفولس. ويمثل اتفاق التعاون المشار إليه مجرد بداية لتعاون طويل الأمد في المملكة المغربية وقارة أفريقيا.”

نبذة عن جريفولس

جريفولس هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في برشلونة عام 1940 وتلتزم بتحسين صحة شعوب العالم وعافيتها.تعمل قطاعاتها الأربعة – وهي العلوم الحيوية والتشخيص والمشافي والتوريدات الحيوية – على تطوير الحلول والخدمات المبتكرة وإنتاجها وتسويقها في أكثر من 100 دولة.

جريفولس واحدة من الشركات الرائدة في مجال علوم البلازما، ولذا فهي أكبر الشركات العاملة في هذا المجال مع شبكة متنامية من مراكز التبرع في جميع أنحاء العالم. تقوم الشركة بإنتاج البلازما في صورة مستحضرات طبية أساسية تُستخدّم في علاج الحالات المرضية النادرة والمزمنة وفي بعض الأحيان الحالات المرضية المهددة للحياة. كما تقدم جريفولس، بوصفها واحدة من الشركات الرائدة المعروفة في مجال طب نقل الدم، محفظة متكاملة من الحلول التي صُممت لتعزيز السلامة بدءًا من مرحلة التبرع بالدم وصولاً إلى نقله للمرضى. كما توفر الشركة الأدوات والمعلومات والخدمات التي تمكن المستشفيات والصيدليات والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية من تقديم خدمة رعاية طبية فعالة يقدمها خبراء في مجالهم.

يعمل لدى جريفولس أكثر من 21 ألف موظف في 30 دولة وتلتزم باتباع نموذج عمل مستدام يحدد معايير الابتكار المستمر ومعايير الجودة والسلامة والقيادة الأخلاقية في مجال عمل الشركة.

أسهم الشركة من الفئة “أ” مدرجة في سوق الأوراق المالية الإسبانية وتمثل جزءًا من المؤشر الرئيس لبورصة مدريد “Ibex-35” (تحت الرمز MCE:GRF). وأما أسهم جريفولس من الفئة “ب” الغير مخولة حقوق التصويت فهي مدرجة على مؤشر سوق التداول المستمر (رمز التداول: MCE:GRF.P) وعلى مؤشر ناسداك الأمريكي من خلال شهادات الإيداع الأمريكية (رمز التداول: GRFS).

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: grifols.com.

تنويه قانوني

تمثل الوقائع والأرقام، الواردة في هذا التقرير والتي لا تشير إلى بيانات تاريخية، “توقعات وافتراضات مستقبلية”. تُستخدّم الألفاظ والتعبيرات مثل “نعتقد” و”نأمل” و”نتوقع” و”نتنبأ” و”ننتظر” و”ننوي” و”يجب” و”سنسعى لتحقيق” و”من المُقدَّر” و”مستقبلي” وغيرها من التعبيرات المشابهة، طالما كانت ترتبط بمجموعة جريفولس، للتعريف بالتوقعات والافتراضات المستقبلية وتحديدها. وتعكس تلك التعبيرات الافتراضات والفرضيات والتوقعات والتنبؤات الصادرة عن فريق الإدارة في وقت كتابة هذا التقرير، كما تخضع تلك التعبيرات لعدد من العوامل، ما يعني أن النتائج قد تختلف في الواقع عما ورد في التقرير. وقد تتأثر النتائج المستقبلية لمجموعة جريفولس بالأحداث التي ترتبط بالأنشطة التي تزاولها، ومن بين تلك الأحداث نقص التوريدات من المواد الخام لتصنيع منتجاتها وظهور منتجات منافسة في السوق أو حدوث تغييرات في الإطار التشريعي للسوق التي تعمل فيها المجموعة. اتبعت مجموعة جريفولس، في تاريخ كتابة هذا التقرير وتصنيفه، الإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة التبعات المحتملة للأحداث المشار إليها. لا تقبل جريفولس إس إيه أية التزامات بشأن نشر التقرير أو مراجعة التوقعات أو الافتراضات المستقبلية أو تحديثها كي تتوافق مع الأحداث أو الظروف اللاحقة على تاريخ كتابة هذا التقرير، باستثناء ما توجبه التشريعات المعمول بها صراحةً. لا يمثل هذا المستند عرضًا أو دعوة لشراء الأسهم أو الاكتتاب فيها وفقًا لنصوص القوانين الإسبانية التالية: “المرسوم التشريعي الملكي رقم 4/2015 الصادر في 23 من أكتوبر، باعتماد النص المعادة صياغته لقانون سوق الأوراق المالية والمرسوم الملكيى بالقانون 5/2005 الصادر في 11 من مارس و/أو المرسوم الملكي 1310/2005 الصادر في 4 من نوفمبر وأية لوائح أخرى تنشأ عنها تلك القوانين. إضافة إلى ذلك، لا يمثل هذا المستند عرضًا لشراء الأوراق المالية أو بيعها أو تداولها أو طلبًا للتقدم بعرض لشراء الأوراق المالية أو بيعها أو تداولها كما لا يمثل طلبًا للإعلان عن أي نوع من أنواع التصويت أو الاعتماد ضمن أية ولاية قضائية أخرى. لم يقم المدقق الخارجي لمجموعة جريفولس بالتحقق من صحة المعلومات التي يشملها هذا التقرير أو مراجعتها.

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براد بيك،

مسؤول الاتصالات التجارية، جريفولس، بريد إلكتروني:

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إدارة علاقات الاستثمار، بريد إلكتروني:

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