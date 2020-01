اختيار تيليبين لدعم التنمية الاقتصادية والمبادرات الإنسانية في اليمن

أوتاوا، أونتاريو، 21 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — تسعى شركة المحفظة الوطنية “National Wallet Company” اليمنية لنيل مساعدة شركات التقنيات المالية الكندية في تدشين مشروع للشمول المالي.

وبحسب الأمم المتحدة “according to the United Nations“، تواجه اليمن أسوء أزمة إنسانية في العالم.

حيث نزح قرابة 24 مليون شخص من منازلهم جراء تزايد الأعمال العدائية، وصار الوصول إلى المساعدات الإنسانية ملاذهم الوحيد للنجاة من المجاعة القاتلة. وتأمل العلامتان التجاريتان تيليبين “Telepin” ووان “ONE“، التي أطلقتها شركة المحفظة الوطنية (NWC)، في تحسين إمكانية الوصول ومنح اليمنيين قدرة أكبر للتحكم في حياتهم اليومية.

وأوشكت وان “ONE” على تدشين أول منصة في الدولة للخدمات المالية عبر الجوال، والتي صممت لتوفير خدمات المحفظة النقدية للتعاملات غير النقدية للشعب اليمني. وفي دولة لا يمتلك أكثر من 90 بالمائة من الشعب حسابًا بنكيًا، ستوفر هذه المنصة للمستخدمين وسيلة بديلة لعدم الاستقرار النقدي. وأبرز الاتحاد الدولي لشبكات الهاتف الجوال “ GSMA ” التأثيرات المحتملة لهذه المبادرة في تقريره الصادر في عام 2017 “ The GSMA notes the potential impacts of such an initiative in a 2017 report “ ، الذي يفسر كيف توفر عمليات الخدمات المالية عبر الجوال “دعم الشمول المالي، والمساعدة في بناء القدرة على التحمل، والأهم، تقديم خدمة أفضل للنازحين حول العالم”.

وستسمح المنصة، التي طورتها وان وتيليبين، للعملاء بتحميل النقد وسحبه، وتحويل الأموال إلى أصدقائهم وعائلاتهم، واستلام رواتبهم، وسداد الفواتير، والأهم التعامل مع التجار المحليين – حيث تتم جميع هذه العمليات من خلال منصة مبتكرة يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الجوال العادية أو الهواتف الذكية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. أما شركاء المنصة الرئيسيين فمن أكبر شركات القطاع الخاص باليمن، التي خصصت شبكاتها التي تضم أكثر من 100,000 تاجر تجزئة وموزع مباشر وغير مباشر في اليمن لدعم هذه المبادرة. كما يدعم 11 بنكًا رئيسيًا في اليمن هذه المبادرة وستضمن أكبر إمكانية للوصول عبر الدولة، حتى بين المجتمعات النائية. ويستهدف ذلك تلبية الاحتياجات المالية لملايين اليمنيين الذي يعانون من تداعيات هذه الأزمة.

وبصفته مسئول أول التسويق في وان، يشير محمد حايل سعيد “Mohamed Hayel Saeed“، “من خلال العمل مع الشركاء المحليين والدوليين، ستساعد وان في نقل الاقتصاد اليمني إلى القرن الحادي والعشرين من خلال تحقيق نتائج إيجابية مستدامة وطويلة الأمد للشعب اليمني اليوم والأجيال القادمة. ونعمل في سبيل إنشاء حل مبتكر يعيد لليمنيين التحكم في أنشطتهم المالية اليومية وتأمين مستقبلهم. ونرغب في الوصول إلى أبعد مدى والتوسع في الوصول إلى الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من 20 مليون مواطن يمني “لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا”.

وبدوره يشعر الرئيس التنفيذي لتيليبين فينسنت كادار “Vincent Kadar” بذات القدر من التفاؤل. حيث أشار “أعدت شركة المحفظة الوطنية خطة محكمة تمنح للعائلات خيارات مالية موثوقة في عالم غير موثوق”. ويضيف، “ومع شبكتها الواسعة وخبرات تيليبين في التصدي لتحديات التنمية والشمول المخصص، نحن في المسار الصحيح نحو تدشين أداة ستحدث تأثيرًا معقولاً وفوريًا على حياة مستخدميها”.

وتتوقع وان وتيليبين تدشين منصة المحفظة الإلكترونية على الجوال في 2020.

اقرأ المزيد عن شركة المحفظة الوطنية ورؤيتها في التصدي للأزمة باليمن “Read more about NWC and its vision for addressing the crisis in Yemen“.

نبذة عن وان

تعد وان بمثابة علامة تجارية معنية بالسوق طورتها شركة المحفظة الوطنية. وتركز وان، التي يتم دعمها وإدارة أعمالها بواسطة يمنيين، على تطوير محفظة إلكترونية للخدمات المالية عبر الجوال من أجل الشعب اليمني، وستدعم الاحتياجات المالية لملايين اليمنيين الذين يعانون من عواقب أزمة إنسانية حادة. ويضم مستثمرو وان شركة التقنيات المالية الاستثمارية “مروج للخدمات الإلكترونية” “Murooj Electronic Services“، ووي نت “WeNet” (شركة الخدمات المالية اليمنية)، المملوكة بواسطة 11 بنكًا يعمل في اليمن، ومجموعة من شركات القطاع الخاص ذات شبكة تضم أكثر من 100,000 تاجر تجزئة وموزع مباشر. وتسعى وان لطرح منصة تقدم الخدمات المالية عبر الجوال تتمتع بإمكانية إحداث تأثير مهم وإيجابي على الحياة اليومية للمواطن اليمني.

نبذة عن تيليبين

من مقرنا الرئيسي في أوتاوا، كندا، صرنا إحدى العلامات التجارية العالمية الرائدة في توفير منصات المعاملات عبر الجوال، حيث نخدم المشغلين من المستوى الأول في مناطق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، والأميركتين. ويعتمد علينا مشغلو شبكات الجوال ومزودو الخدمات المالية في تعظيم عائداتهم وتقديم تطبيقات جوال مبتكرة لعملائهم، أيًا كانت ظروفهم أو أماكنهم. ويستخدم منصتنا الآن أكثر من 256 مليون عميل، وأجروا أكثر من 10 ملايين معاملة حتى تاريخه. www.telepin.com

تيليبين سوفت وير سيستمز إنك “Telepin Software Systems Inc.“

جوان كيسكيس “Joanne Kiskis“

مدير، التسويق

هاتف: 1910-366-613-1 +

بريد إلكتروني: joanne.kiskis@telepin.com