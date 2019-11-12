اختتام الدورة الثانية لمعرض الواردات الدولي الصيني بنجاح

شنغهاي، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختتم معرض الواردات الصيني الدولي دورته الثانية يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر محققا قدرا من النتائج المثمرة يزيد عن نتائج السنة الأولى له، ومظهرا عزم الصين على القيام بانفتاح أكبر وضخ طاقة طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.

وإذ عقد تحت شعار “الانفتاح والابتكار للتعاون المربح للجانبين”، حضر منتدى هونغ تشياو الاقتصادي الدولي حوالي 60 متحدثًا مشهورًا من الأوساط السياسية والتجارية والأكاديمية في جميع أنحاء العالم، حيث ألقى هؤلاء خطبا في خمس جلسات متوازية حول بيئة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والتجارة الإلكترونية والتنمية في الصين بعد 70 عاما.

وتم توقيع صفقات مبدئية بلغ مجموعها 71.13 مليار دولار أميركي لشراء السلع والخدمات لمدة عام خلال معرض الواردات الدولي الصيني الثاني، بزيادة 23 في المئة على أساس سنوي. بحلول ظهيرة يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، استقبل المعرض أكثر من 910،000 زائر من 181 دولة ومنطقة، فضلا عن المنظمات الدولية.

وشارك في المعرض الدولي للمعرض 64 دولة وثلاث منظمات دولية – منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومركز التجارة الدولية.

قدمت أكثر من 3800 شركة أجنبية منتجاتها في معرض الأعمال وقدمت ما لا يقل عن 391 من المنتجات أو التقنيات أو الخدمات الجديدة ظهورها العالمي أو الإقليمي الأول في معرض الواردات الدولي الصيني لهذا العام.

تجاوز عدد الزوار المحترفين المسجلين في معرض الواردات الدولي الصيني الثاني 500،000، من بينهم أكثر من 7000 من المشترين الأجانب.

تم تنظيم حوالي 380 نشاطًا، بما في ذلك تحليلات السياسات التي أجرتها مختلف الوزارات والتقارير التي نشرتها منظمة التجارة العالمية واليونيدو، خلال المعرض.

وبحلول يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت أكثر من 230 شركة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في معرض الواردات الدولي الصيني الثالث، بمساحة عرض مجتمعة تزيد عن 84000 متر مربع. ومن بين هذه الشركات أكثر من 80 شركة من شركات فورتشن العالمية 500 أو رواد الصناعة، حيث بلغت مساحة معارضها أكثر من 50000 متر مربع.