احتجاز الكربون على قمة جدول أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 28 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — بعد أن صورتها الأمم المتحدة(1) باعتبارها التقنية الضرورية والجاهزة لتلبية الحاجة الملحة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، سيتم على نطاق واسع إلقاء الضوء على احتجاز وتخزين الكربون (CCS أو CCUS) ومناقشة المسألة خلال المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة “Clean Energy Ministerial (CEM)”. ويجمع المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة وزراء الطاقة من جميع أنحاء العالم خلف هدف مشترك هو دعم تقنيات الطاقة النظيفة، ومشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وتشجيع التحول إلى اقتصاد عالمي قائم على الطاقة النظيفة.

وخلال المؤتمر الوزاري، ستستحوذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون على اهتمام أمثال ريك بيري “Rick Perry” وزير الطاقة الأمريكي، وفاتح بيرول “Fatih Birol” المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، ومايكل كروتيكا “Michal Krutyka” وزير الطاقة البولندي، ورئيس اتفاقية الأمم الإطارية بشأن التغير المناخي (COP24)، ضمن آخرين خلال الفعاليتين الرئيسيتين المزمع عقدهما يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من مايو / أيار في مركز فانكوفر للمؤتمرات.

وعلى الصعيد الدولي، هناك تقدير بضرورة اتخاذ إجراء حاسم لدعم قدرة العالم لمواجهة أزمة المناخ. ويمثل احتجاز وتخزين الكربون على نطاق واسع إجراءً يساعد على عمل تخفيض حاد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs). ويقود مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون المشاركة المفتوحة لأفضل الممارسات في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون حول العالم. ويستضيف معرض الابتكار بالمؤتمر الوزاري حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن خفض التكلفة والمخاطر، ويقدم جناح خاص باحتجاز وتخزين الكربون، بالإضافة إلى جولة للوفود إلى منشأة السد الحدودي ساسك باور الثالث “SaskPower” الخاص باحتجاز وتخزين الكربون في مقاطعة ساسكاتشوان، كندا، وذلك في أعقاب المؤتمر الوزاري العالمي، ويؤكد مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون أنه إن كان العالم جادًا بشأن خفض الانبعاثات، عندئذ من الأفضل أن يولي اهتمامه كذلك باحتجاز وتخزين الكربون.

وعلى الرغم من سابقة الأعمال الناجحة وإمكانية التنفيذ، لم تزل تقنيات احتجاز وتخزين الكربون تعاني من النظرة السلبية المرتبطة بارتفاع التكلفة وبالتالي ضعف الاستثمارات. ومع ظهور الابتكارات الخاصة بالجيل الثاني(2) في التقنية، يبدو أن التكاليف تنخفض بنحو 67% لكل طن من ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) يتم احتجازه، مما يفتح الباب أمام الاستثمار. وخلال المؤتمر الوزاري، ستركز فعاليات احتجاز وتخزين الكربون على الشروط الرئيسية المطلوبة لجذب التمويل خلال الموجة القادمة من مشروعات احتجاز وتخزين الكربون.

وتطلق مبادرة احتجاز وتخزين الكربون على هامش المؤتمر الوزاري العالمي المناقشات بشأن احتجاز وتخزين الكربون خلال الجلسة الوزارية التي تحمل اسم: الجهود المشتركة للإسراع من احتجاز وتخزين الكربون – التمويل باعتباره جزءًا رئيسيًا من لغز الطاقة النظيفة. وسيتبع هذه الجلسة استعراض متعمق للعقبات والاحتمالات في أثناء حلقة نقاش يستضيفها بشكل مشترك كل من مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون وكلير باث “ClearPath”، تحت عنوان: دعم احتجاز وتخزين الكربون – نظرة متعمقة حول خفض التكاليف والمخاطر.

اقتباس

“في مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون، يسعدنا تقديم مسألة احتجاز وتخزين الكربون لدورها الحساس في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على نحو يدعم أهداف المناخ العالمي بالإضافة إلى كونه يساعد في ضمان الاقتصاديات المستقرة. إن تقنية احتجاز وتخزين الكربون مثبتة وموثوقة وصارت أرخص الآن. وهي جاهزة ومصممة للعالم”.

مايك مونيا “Mike Monea”، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون

وللحصول على قائمة كاملة بفعاليات احتجاز وتخزين الكربون على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، انقر هنا.

1 يعد احتجاز وتخزين الكربون من الأمور الرئيسية في ثلاث من أربع مسارات للاحتفاظ بالاحتباس الحراري في نطاق 1,5° مئوية – في اللجنة الحكومية الدولية عن التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة: الاحتباس الحراري في حدود 1,5 درجة مئوية

2 تظهر دراسة جدوى شاند “Shand” لاحتجاز وتخزين الكربون، دراسة الجيل الثاني، أنه بمقارنة مشروع السد الحدودي الثالث لاحتجاز وتخزين الكربون (BD3)، فإن نظام احتجاز وتخزين الكربون في شاند يستطيع خفض التكلفة الرأسمالية بنحو 67% لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز بالإضافة إلى 92% من الوفورات المحتملة في التكلفة الرأسمالية لدمج المحطات.

المعلومات الأساسية

قائمة المتحدثين في فعاليات احتجاز وتخزين الكربون على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة

الجهود المشتركة للإسراع من تطبيق احتجاز وتخزين الكربون التمويل باعتباره جزءًا رئيسيًا من لغز الطاقة النظيفة ستضمن هذه الجلسة حوارًا على المستوى الوزاري بشأن الشروط الرئيسية

للاستثمار في احتجاز وتخزين الكربون. وستقدم منصة للمديرين التنفيذيين بالقطاع المالي

وكبار المسئولين التنفيذيين كي يناقشوا مع الوزراء كيفية المضي قدمًا

في احتجاز وتخزين الكربون على المدى القصير لتحقيق تقدم ملموس 11:00 ص – الأربعاء 29 مايو / أيار قاعة الاجتماعات رقم 211 _______________________________________ دعم احتجاز وتخزين الكربون – نظرة متعمقة حول خفض التكاليف والمخاطر ستستكشف هذه الفعالية العقبات والاحتمالات التي تواجه تطوير احتجاز وتخزين الكربون بصفتها التقنية الرئيسية لخفض غازات الاحتباس الحراري. ومن خلال مشاركة أفضل الممارسات، هناك دليل على خفض تكلفة المحطات. وسيشارك الضيوف معارفهم حول سياسات الطاقة النظيفة، واتخاذ القرار، والتمويل 12:30 م – الأربعاء 29 مايو / أيار جناح مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون، جناح 606 _____________________________________________________ · جون مينجيه “John Mingé“، الرئيس السابق ورئيس مجلس إدارة بريتش بتروليوم أمريكا “BP America” · ريك بيري “Rick Perry“، وزير الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية) · فاتح بيرول “Fathih Birol“، المدير للتنفيذي للوكالة الدولية للطاقة (فرنسا) · ريتشارد جاكسون “Richard Jackson“، رئيس مجلس إدارة أوكسيدنتال لو كربون فنشورز “Occidental Low Carbon Ventures” ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات (الولايات المتحدة الأمريكية) · غوردون سالاهور “Gordon Salahor“، الرئيس التنفيذي، وولف ميدستريم “Wolf Midstream” (الولايات المتحدة) · خالد أبو الليف “Khalid Abuleif“، كبير المفاوضين لاتفاقيات المناخ (المملكة العربية السعودية) · جون لافهيد “John Loughhead“، كبير العلماء، وزارة الأعمال، والطاقة واستراتيجيات الصناعة (المملكة المتحدة) · يوشيهيكو إيسوزاكي “Yoshihiko Isozaki“، وزير الدولة، وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (اليابان) · أجاي كومار بهالا “Ajay Kumar Bhalla“، وزير الطاقة (الهند) · ليف لونوم “Liv Lønnum“، وزير الدولة، وزارة البترول والطاقة (النرويج) · إيمي بينسو “Amy Pincu“، العضو المنتدب، بنك أوف أمريكا ميريل لينش “Bank of America Merrill

Lynch” (الولايات المتحدة الأمريكية) · أشوك بهارغافا “Ashok Bhargava“، مدير الطاقة، بنك التنمية الآسيوي (وسط وغرب آسيا) · جيروم شميت “Jérôme Schmitt“، رئيس اللجنة التنفيذية، مبادرة النفط والغاز الخاصة بالمناخ (المملكة المتحدة) · مايكل كورتيكا “Michael Kurtyka“، وزير الطاقة والبيئة، ورئيس اتفاقية الأمم الإطارية بشأن التغير المناخي “COP24” (بولندا) · ستيف وينبرغ “Steve Winberg“، مساعد قسم الطاقة الحفرية، وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية) · خالد أبو الليف “Khalid Abulief“، كبير المفاوضين لعقود المناخ، وزارة الطاقة والموارد البترولية (المملكة العربية السعودية) · تيم توماس “Tim Thomas“، نائب رئيس ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة “Mitsubishi Heavy Industries ” (اليابان، مكتب هيوستن) · هانغ وانغ “Hang Wang“، نائب المدير العام لأجندة 21 مركز الإدارة، وزارة العلوم والتقنية (الصين) · ميتشيلد فروسدورفر “Mechthild Worsdorfer“، مدير الاستدامة والتقنية والنظرة المستقبلية، الوكالة الدولية للطاقة (فرنسا) · سيسيل كونروي “Cecil Conroy“، مدير الشئون الحكومية، إنترناشيونال بروذرهود أوف بويلرميكرز “International

Brotherhood of Boilermakers” (الولايات المتحدة الأمريكية) · ريتشارد جاكسون “Richard Jackson“، رئيس مجلس إدارة أوكسيدنتال لو كربون فنشورز “Occidental Low Carbon Ventures” ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات (الولايات المتحدة الأمريكية) · ريتش باول “Rich Powel“، المدير التنفيذي كلير باث “ClearPath” (الولايات المتحدة الأمريكية) (مشارك في استضافة الفعالية) · مايك مونيا “Mike Monea“، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون (كندا) (مشارك في استضافة الفعالية)

ما احتجاز وتخزين الكربون ( CCS / CCUS )؟

يعد احتجاز وتخزين الكربون تقنية نظيفة تعمل، عند استخدامها على نطاق واسع، على جمع كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل أن تنتشر في الغلاف الجوي. ويمكن استخدام عملية الاحتجاز في الصناعات التي من قبيل الصلب، والإسمنت، والطاقة، مثل الفحم والغاز الطبيعي للمساعدة في خفض كميات كبيرة من الانبعاثات. ويشير التخزين أو الاستفادة والتخزين إلى وضع ثاني أكسيد الكربون المحتجز – يتم حفظ الكميات الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في تشكيلات جيولوجية عميقة للغاية، مثل الحجر الرملي أو حقول النفط المستنفدة. ولمزيد من المعلومات، برنامج البحث والتطوير لغاز الاحتباس الحراري من الوكالة الدولية للطاقة (IEAGHG): ما احتجاز وتخزين الكربون؟

نبذة عن مركز المعرفة الدولي لاحتجاز وتخزين الكربون (مركز المعرفة): يعمل المركز منذ العام 2016 تحت توجيه لجنة مستقلة، وتم إنشاء مركز المعرفة بواسطة مؤسسة بي إتش بي “BHP” وإدارة الكهرباء في ساسكاتشوان “ساسك باور” بهدف تطوير الفهم العالمي ونشر تقنيات احتجاز وتخزين الكربون بغرض تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم. ويعمل مركز المعرفة على توفير المعرفة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات احتجاز وتخزين الكربون على نطاق واسع بالإضافة إلى تحسين التقنية عبر قواعد المعرفة من منشأة السد الحدودي الثالث لاحتجاز وتخزين الكربون ودراسة تقنيات الجيل الثاني من احتجاز وتخزين الكربون، المعروفة باسم دراسة شاند لجدوى احتجاز وتخزين الكربون. ولمزيد من المعلومات: https://ccsknowledge.com/