ابيكورب تستثمر في شركة الخريّف المتحدة القابضة لدعم قطاع خدمات النفط والغاز الكويتي

المملكة العربية السعودية، الدمام – 13 نوفمبر 2019: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب” عن أول استثمار مباشر لها في دولة الكويت، وذلك باستحواذها على حصة تبلغ نسبتها 24٪ من أسهم شركة “الخُرَيِّف المتحدة القابضة” ومشروعها المشترك (GC-16)، وهي من الشركات الرائدة في الكويت في مجال خدمات النفط والغاز وإدارة المرافق النفطية.

وستدخل ابيكورب في شراكة مع كل من “شركة الخريِّف للبترول” التابعة لمجموعة الخريِّف ومقرها المملكة العربية السعودية و”الشركة المتحدة للمشروعات النفطية” ومقرها الكويت اللتان تملكان حصصاً في شركة الخريف المتحدة القابضة.

وصرّح قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: “يسرنا الإعلان عن أول صفقة استثمار مباشر لابيكورب في دولة الكويت، إحدى الدول الأعضاء لدينا. ونأمل أن نسهم في تعزيز قدرات إنتاج ومعالجة النفط وتشجيع المزيد من الاستثمارات في دولة الكويت، بما يواكب رؤية الكويت الاستراتيجية لقطاع الطاقة على المدى البعيد. ونتطلع من خلال العمل الوثيق مع شركائنا إلى تعزيز آفاق النمو المستقبلية لشركة الخريف المتحدة القابضة.”

وأردف د. عتيقة: “إن ابيكورب لطالما كانت شريكاً لدولة الكويت في الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك استثمارات في كل من عُمان وفيتنام. وهذا الاستثمار الاستراتيجي إنما يؤكد ثقتنا العالية بمدى صلابة قطاع خدمات النفط والغاز الكويتي، ونحن عازمون على مواصلة دعم مساهمة القطاع الخاص الكويتي في مجال الطاقة بنطاقه الأوسع.”

من جانبه، قال الشيخ سعد بن عبد الله الخريِّف، رئيس مجلس إدارة شركة الخريِّف للبترول ومجموعة الخريِّف: “هذا الاستثمار يعكس ثقة شركائنا بإمكانات نمو مجموعة الخريِّف، وقدرتنا على تطوير وتشغيل شركات ناجحة مثل الخريف المتحدة القابضة. ويسعدنا أن نرحب بشركة ابيكورب كشريك ذو سجل حافل في تحقيق قيمة أفضل ودفع عجلة النمو، ونتطلع لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في المستقبل القريب.”

وقال مهيمن علي بهبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمشروعات النفطية: “إن قطاع الطاقة في الكويت يتطور بخطوات متسارعة ليواكب التوجهات الاستراتيجية المنشودة لقطاع النفط الكويتي لعام 2040، وذلك عبر محورين يتمثلان في الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي والسعي نحو تحقيق زيادة نوعية في الطاقة الإنتاجية. وتوفر شركة الخريف المتحدة القابضة في الكويت، وهي إحدى استثماراتنا الاستراتيجية، خدمات أساسية للحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها، كما أنها إحدى أهم الشركات في قطاع النفط والغاز في الكويت.”

هذا وتتمتع الخريّف المتحدة القابضة بسجل تجاري وتشغيلي حافل بالنجاح، وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرفع الاصطناعي، لا سيما المضخات الكهربائية الغاطسة، وهي تقدم خدماتها لشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة. وعلاوةً على ذلك، قامت الشركة أيضاً بالتوسع لتشمل أنشطتها إنشاء وتملك وتشغيل منشآت الإنتاج المختلفة، مثل مرافق الإنتاج المبكر (GC-16) ومشاريع الضخ الحراري التجريبية واسعة النطاق (LSTP) للمعالجة المبكرة وحقن البخار.

جديرٌ بالذكر أن شركة الخريِّف للبترول هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخريِّف، المجموعة الصناعية السعودية الرائدة، وتعمل في تصنيع وتوريد المضخات الكهربائية الغاطسة التي تستخدمها شركة الخريف المتحدة القابضة في عملياتها. أما الشركة المتحدة للمشروعات النفطية فهي تابعة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية التي تعمل في مجال البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة في الكويت، وهي بدورها جزء من مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

كما تجدر الإشارة إلى أن كلً من “اتش سي للأوراق المالية والاستثمار” و”دوغلاس ويستوود” و”الرويح وشركاه” و”بروتيفيتي الكويت” قدمت خدمات الاستشارات لابيكورب في هذه الصفقة.

نبذة عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة عربية مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1974 بموجب اتفاقية دولية بين الدول العربية العشر المصدرة للبترول. تهدف أبيكورب الى دعم وتنمية قطاعات الطاقة والصناعات البترولية في العالم العربي عن طريق الاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتمويل التجارة وتقديم الخدمات الاستشارية والأبحاث. وهي مصنفة ائتمانياً (Aa3) إيجابي، ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة: www.apicorp.org

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