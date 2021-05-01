ابسن تعقد منتدى عالمي ناجح عبر الانترنت عن حلول الاستوديو الافتراضي

شينزن، الصين, 1 مايو2021 /بي ار نيوس واير/ – تعقد أبسن منتدى عالمي عبر الانترنت يوم الخميس حيث ستلقي الضوء على حلول الاستوديوهات الافتراضية. ويستضيف هذا الحدث كريستيان تشيمني من شركة أبسن الألمانية وانضم إليه توتي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال فان، وواين رومانوسكي، مسؤول إنتاج الفيديو في 4 وول انترتينمنت، ورينيه أمادور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايه ار وول، وفيفان لو، أخصائي المنتجات في أبسن. استكشفت المجموعة التكنولوجيا الجديدة التي استخدمها العديد من محترفي الصوت والصورة لإنشاء محتوى أكثر جاذبية من الناحية المرئية.

لم يعد الاستوديو الافتراضي غامضًا أكثر من “مصابيح الليد بالكاميرات”

تم إلقاء الضوء في البداية على وصف رومانووسكي الاستوديو الافتراضي بأنه “مصابيح ال اي دي” على كاميرات وهو ما أيده تشيمني ونظرا لأن العديد من الأشخاص يخشون فكرة الاستوديو الافتراضي لأنها تبدو جديدة كشف رومانووسكي، وهو خبير رائد في المجال الصناعي والذي بدأ استخدام منتجات أبسن ال اي دي منذ 2005 عن أنها ليست فكرة غامضة ولا داعي للخوف من التكنولوجيا الجديدة.

اعثر على المحترفين المناسبين ليصبح الاستوديو الافتراضي مربحًا

كما قدمت الندوة عبر الإنترنت اقتراحات حول تنفيذ منصات ال اي دي الافتراضية لأول مرة. يعتبر العثور على فريق محترف أو مُتكامل أو شركة لحلول الاستوديو الافتراضي أمرًا ضروريًا وفقًا لأمادور. “إن وجود هذا الشخص الذي يفهم العملية برمتها حتى لو كان بعيدًا وكانت مساعدتك عن بُعد، سيكون هذا حقًا مفتاحًا لجعل الاستوديو الافتراضي مربحًا.” من الضروري لمتخصصي الصوتيات والمرئيات معرفة كيفية استخدام تقنية ال اي دي في مشاريعهم

قدرة أبسن على توفير حلول الاستوديو الافتراضي

قدم فايفان لو منتجات وحلول أبسن للاستوديو الافتراضي ، بما في ذلك بي ال 2.5 برو وايه اكس 1.5 وام ار 4.8 وجيه بي 4.8. تأتي جميع حلول أبسن مع معدل إطارات مرتفع للغاية ومعدل تحديث يساعد على تقليل المشكلات المرئية وتلبية معايير الصناعة المتقدمة. يتم اختيار كل من هذه المنتجات بعناية من قبل مديري منتجات أبسن ويعتقدون أن الاستوديو الافتراضي هو الطريق إلى الأمام.

وقد أثبت المنتدى نجاحه إجمالًا بمعدل 848 رأيًا. كانت هذه بداية سلسلة عالمية عن حلول الاستوديو الافتراضي من أبسن تبعتها جلسة مائدة مستديرة باسم “مصابيح ال اي دي على كاميرات” بتاريخ 19 مايو 2021. كما تم التخطيط أيضًا لبعض الأحداث المستقبلية أيضًا تتطلع أبسن لأن تعقد العديد من المحادثات مع خبراء التكامل وخبراء الصناعة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات عن الاستوديوهات الافتراضية، برجاء زيارة www.absen.com.

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1500535/Absen1.jpg

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1500534/Absen2.jpg