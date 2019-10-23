إيسرتيس تربح جائزة الذكاء الاصطناعي عن استخدامات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في إدارة العقود

جائزة إيه آي إيفريثينغ وفوربيس آيه آي تحتفي باستخدام إيسرتيس لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حل تحديات العقود التي طالما استعصت على الحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — تم الإعلان عن تسمية إيسرتيس “ Icertis “، الشركة الرائدة في توفير منصة إدارة العقود للشركات في السحابة، باعتبارها أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي في إدارة العقود على هامش جوائز إيه آي إيفريثينغ آند فوربس إيه آي بريف “ Ai Everything and Forbes AI Brave Awards “. ويؤكد التكريم على نجاح إيسرتيس في دمج الذكاء الاصطناعي في منصة إدارة العقود (ICM) التي تعد الفئة التي تتميز فيها إيسرتيس. وتساعد منصة إدارة العقود العملاء المعنيين بالتحول الرقمي في كيفية إدارة عقودهم حول العالم وحل تحديات العقود التي استعصت مسبقًا على الحل من خلال الصلاحيات التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/846094/Icertis_Logo.jpg

وللمرة الأولى في التاريخ، تم رقمنة العقود. ويمكن القول بأنه من خلال أحد أكبر نظم تخزين العقود وأكثرها تنوعًا وصلة في العالم حيث يتم تخزين أكثر من 6,5 مليون عقد تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي، تستخدم إيسرتيس تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل هذه الوثائق التي كانت غير مهيكلة إلى أصول استراتيجية وحية لعملائها. وبالإضافة لذلك، ومع تطبيقات الذكاء الاصطناعي “ AI applications ” من إيسرتيس المدمجة في منصة إدارة العقود، لا يمكن للشركات رقمنة عقود الغير سريعًا فحسب دون مراجعة يدوية، ولكن يمكنها كذلك تحليل تاريخ التفاوض السابق لتكوين رؤى للتحسن، وإطلاق العنان لقدرات تصور البيانات العميقة التي توفر إمكانية رؤية غير مسبوقة لعلاقات العقود والأداء.

وبهذه المناسبة، صرح مونيش داردا “Monish Darda”، المدير التقني التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إيسرتيس، قائلاً: “يشرفنا استلام هذه الجائزة من إيه آي إيفريثينغ، المؤسسة المتخصصة في العمل مع المبتكرين والشركات حول العالم للكشف عن الحلول المبتكرة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي”. ويضيف، “تركز أغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود على الجوانب القانونية للعقود والبنود – ونؤمن أنه بالنظر إلى مشاركتنا العميقة في عمليات الأعمال من خلال العقود، فإننا نشغل موقعًا فريدًا يتيح لنا إطلاق العنان للقدرات التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لأجل عملائنا. كذلك فمع تضافر تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الدفاتر الموزعة / تقنية بلوك تشين، يمهد ذلك السبيل أمام إعادة تشكيل هذا الفضاء”.

تمثل البيانات في ملايين العقود التي تديرها إيسرتيس الآلاف من أنواع ونماذج العقود، وتتسم بأنها ذات تصنيف مصمم باستخدام مئات الآلاف من البنود – وجميعها تخطط حسب البنيات الدلالية المميزة للعملاء. وتستفيد منصة إدارة العقود من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق فهم أفضل لدلالة البنود وتحديد لغة العقد التي تثير المخاطر أو الفرص للمؤسسة، وتقديم قيمة بينما لم تكن هناك قيمة مسبقة.

ومن جانبه، تشير تريكسي لوهميرماند “Trixie LohMirmand”، نائب رئيس مجلس الإدارة، مركز دبي التجاري العالمي “Dubai World Trade Centre”، “تجسد إيسرتيس تجاوز الحدود من خلال الابتكار الذي تحتفي به هذه الجائزة. ومن خلال الاستخدام العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منصتها، توفر إيسرتيس رؤية غير مسبوقة لعلاقات العقود وأدائها”. وتضيف، “كانت كفاءة وجودة الملتحقين مدهشة، غير إن إيسرتيس برزت كمؤسسة أعمال تسعى حثيثًا بشكل متواصل نحو الابتكار، وتبرز من خلال أحدث الحلول والمناهج التي تواجه تحديات إدارة العقود، التي تزداد تعقيدًا”.

وتحتفي جوائز إيه آي إيفريثينغ بريف، التي تم استضافتها بالاشتراك مع فوربس إيه آي بصفوة المؤسسات التي تستعين بالذكاء الاصطناعي والابتكار من بين أكبر الشركات العالمية، وتكرم أحدث الحلول الاستثنائية، والتطبيقات الصناعية، والمشروعات التجريبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ويعد هذا التقدير بمثابة أحدث نجاحات إيسرتيس، ويتبع جائزة الابتكار والتميز لمزود الخدمة المتميز” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي سبق أن نالتها الشركة هذا العام من الجمعية العالمية لإدارة العقود “IACCM”، مما يقدم مزيدًا من الأدلة على توجيه إيسرتيس للابتكار في إطار إدارة العقود.

جوائز إيه آي إيفريثينغ بريف دبي، 2019: يتم استضافة فعالية إيه آي إيفريثينغ بواسطة البرنامج الوطني الإماراتي للذكاء الاصطناعي بدعم الشركاء العالميين من الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع دبي الذكية “Smart Dubai”.

نبذة عن إيسرتيس

تعد إيسرتيس بمثابة منصة إدارة عقود الشركات الرائدة في السحابة، وتعمل على حل أصعب المشاكل التي تواجه إدارة العقود باستخدام منصة سهلة الاستخدام. وباستخدام منصة إيسرتيس، تستطيع الشركات الإسراع في أداء أعمالها من خلال زيادة سرعة العقود، وحمايتها ضد المخاطر من خلال ضمان الامتثال للوائح والسياسات، وتحسين علاقاتها التجارية من خلال زيادة العائدات وتقليل التكاليف. وتستخدم منصة إيسرتيس لإدارة العقود التي تدمج الذكاء الاصطناعي بواسطة شركات من قبيل ثري إم “3M”، وإيرباص “Airbus”، وكوجنيزانت “Cognizant”، وديملر “Daimler”، ومايكروسوفت “Microsoft”، وسانوفي “Sanofi” لإدارة 6,5 مليون عقد بأكثر من 40 لغة تمتد عبر أكثر من 90 دولة.