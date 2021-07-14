إيسرتيس تحصد جائزة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي لعام 2021

– الشركة الأولى والوحيدة في قطاع إدارة دورة حياة العقود تحوز على تكريم شركة مايكروسوفت عن ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي وباعتبارها مرشحًا نهائيًا لجائزة شريك مايكروسوفت العالمي لموردي البرامج المستقلين (ISV) لهذا العام

بلفيو، واشنطن،14 يوليو/تموز 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Icertis (إيسرتيس) المتخصصة في مجال الذكاء التعاقدي، والتي توسع مجالاتها من خلال إدارة دورة حياة العقود (CLM)، اليوم عن فوزها بجائزة شريك Microsoft (مايكروسوفت) للذكاء الاصطناعي لعام 2021، كما تأهلت للمرحلة النهائية للفوز بجائزة شريك مايكروسوفت العالمي لموردي البرامج المستقلين (ISV) لهذا العام للعام الرابع على التوالي. وتم تكريم شركة إيسرتيس وسط نخبة عالمية من كبار شركاء مايكروسوفت عن تميزها في الابتكار وتنفيذ حلول العملاء استنادًا إلى تقنيات مايكروسوفت.

\أشار سمير بوداس، أحد مؤسسي شركة إيسرتيس ورئيسها التنفيذي، قائلًا “يسرنا فوزنا بمثل هذه الجائزة المرموقة عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي من شركة البرمجيات الأكثر احترامًا في العالم. فلم يتأهل أي من شركاء مايكروسوفت الآخرون في مجال إدارة العقود للمرحلة النهائية أو للفوز ضمن هذه الفئة حتى يومنا هذا. وتتصدر بيانات العقود الطليعة في عالم حافل بالبيانات. فالعقود هي الأساس الذي تستند إليه التجارة بالكامل، وتضع منصة Icertis Contract Intelligence (ICI) (إيسرتيس للذكاء التعاقدي (ICI)) معايير استخدام الذكاء الاصطناعي من حيث اكتشاف هذا المورد بالغ الأهمية وتصوره وتحسينه عبر المؤسسات والنظم الإيكولوجية.”

تقدَّم جوائز شريك مايكروسوفت للعام للشركاء الذين طوروا وقدموا حلولًا متميزة تعتمد على تقنيات مايكروسوفت خلال العام الماضي. وتم تصنيف الجوائز ضمن عدة فئات، ووقع الاختيار على الشركات المكرمة من بين 4,400 شركة مشاركة من أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تكريم إيسرتيس عن علاقتها بشركة مايكروسوفت التي بدأت منذ عقد من الزمان والتي تتوطد بمرور الوقت ضمن فئتي جوائز لهذا العام:

1. شريك الذكاء الاصطناعي للعام: مُنِحَت هذه الجائزة لأبرز شريك لمايكروسوفت تقديرًا لإنجازاته من حيث تتصميم وتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عالية القيمة التي تلبي احتياجات العملاء باستخدام منصة Azure AI. وتطبق تطبيقات إيسرتيس للذكاء الاصطناعي ميزة التعلم الآلي لإنشاء نماذج تنبؤية تعمل على تحسين العمليات التعاقدية والكشف عن رؤى لا غنى عنها في عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وهذه النماذج تخضع للتجريب على أكثر من 10,000,000 عقد تديره إيسرتيس لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لأحد استطلاعات ماكينزي الأخيرة حول “ وضع الذكاء الاصطناعي في 2020 ” طبّق 50% من المشاركين في الاستطلاع الذكاء الاصطناعي في وظيفة تجارية واحدة على الأقل وينسب بعض من أبرز مستخدمي هذه التقنيات ما لا يقل عن 20% من أرباح مؤسساتهم قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى الذكاء الاصطناعي. وتساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية القيمة الشركات على مواجهة التحديات المستعصية السابقة المتعلقة بالعقود، بما في ذلك رقمنة العقود المطبوعة على نطاق أوسع وتحليل الشروط التعاقدية لتحسين مفاوضات المبيعات واكتساب رؤى ذكية حول الشروط والالتزامات والمخاطر. ومن أبرز أمثلة العملاء الذين يستفيدون من شراكة إيسرتيس مع مايكروسوفت وحلولها في مجال الذكاء الاصطناعي:

· HERE Technologies (هير تكنولوجيز) – “تمكن تطبيق DiscoverAI من إيسرتيس من الرقمنة والتحليل السريعين لما يزيد عن 70,000 عقد مطبوع خاص بشركة هير وأطراف خارجية، مما أتاح لنا توسيع الشروط التعاقدية الهامة لتحسين أعمالنا.” — Simon Anolick (سيمون أنوليك)، مدير قسم الاستشارات القانونية في شركة هير تكنولوجيز لمنصات بيانات وتقنيات المواقع.

· Sanofi (سانوفي) – “يتميز النظام الجديد بواجهة بسيطة وبإمكانية تخصيصه ليلائم المتطلبات الفريدة لكل فرد، وسرعان ما طبّقه المستخدمون حتى أصبحوا ينشئون 400 عقد باستخدام منصة إيسرتيس للذكاء التعاقدي (ICI) شهريًا.” — Celine Arquizan (سيلين أركيزان)، رئيس قسم الإستراتيجية والتطوير بمركز التميز التعاقدي في شركة سانوفي.

2. الشريك العالمي لموردي البرامج المستقلين ( ISV ) للعام: تُمنح هذه الجائزة لأبرز مورد برامج مستقل خاضع لإدارة مايكروسوفت على المستوى العالمي تقديرًا لإنجازاته في إبداء تركيز كبير على احتياجات العملاء ونجاحه في تعميق الشراكة مع مايكروسوفت على نطاق عالمي. وقد تأهلت شركة إسرتيس للمرحلة النهائية ضمن هذه الفئة للعام الرابع على التوالي على مستوى النظام الإيكولوجي الشاسع لمايكروسوفت والذي يضم أكثر من 100,000 شريك. وهذا يضيف إلى حصيلة إيسرتيس السابقة من جوائز مايكروسوفت، مثل جائزة شريك مايكروسوفت الأمريكي لعام 2018 وجائزة شريك مايكروسوفت الأمريكي لعام 2019 للتصنيع والموارد.

تشجع العلاقة القائمة بين إيسرتيس ومايكروسوفت كل مؤسسة على تحويل عقودها إلى ميزة إستراتيجية من خلال ربطها بالأنظمة والعمليات التي تطبقها على مستوى المؤسسة. صُمِّمَت منصة إيسرتيس للذكاء التعاقدي (ICI) في الأصل لتعمل حصريًا على خدمة Microsoft Azure وتتوافق مع منتجات شركة مايكروسوفت وأكثر من 60 خدمة من خدمات Azure، بما في ذلك Azure AI وMicrosoft 365 وDynamics 365 وMicrosoft Teams.

ويعلق Rodney Clark (رودني كلارك)، نائب رئيس الشركة لحلول الشركاء العالميين ومبيعات القنوات ورئيس القنوات في شركة مايكروسوفت، قائلًا في هذا “يشرفني أن أعلن عن الفائزين والمتأهلين للمرحلة النهائية لجوائز شركاء مايكروسوفت لعام 2021. فهؤلاء الشركاء المتميزون قد أبدوا التزامًا شديدًا بتقديم حلول عالمية المستوى للعملاء -من حوسبة السحابة إلى حوسبة الحافة- كما يمثلون بعضًا من أفضل وألمع نجوم نظامنا الإيكولوجي.”

تأتي تلك الجوائز عقب عدد من ألقاب ريادة السوق في مجال إدارة دورة حياة العقود حصدتها الشركة خلال العام الجاري، مثل لقب مورد إدارة دورة حياة العقود الوحيد المدرج في قائمة Forbes AI 50 (مجلة فوربس لأفضل 50 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي) الذي تحصل عليه منذ تأسيسها، والفوز بجائزة شريك SAP (ساب) للعام : فئة متاجر ساب، ولقب الريادة في كل من تقرير Gartner Magic Quadrant (غارتنر ماجيك كوادرانت) لعام 2021 عن إدارة دورة حياة العقود وتقرير The Forrester Wave (ذا فوريستر ويف) ™: إدارة دورة حياة العقود لجميع العقود، الربع الأول من عام 2021.

ستعرض شركة إيسرتيس منصتها الفائزة بالجائزة “إيسرتيس للذكاء الاصطناعي (ICI)” وستلقي كلمة خلال مؤتمر مايكروسوفت الرقمي Inspire (إنسباير) المنعقد بتاريخ 14-15 يوليو/تموز.

لمزيد من المعلومات حول شركة إيسرتيس، تفضل بزيارة www.icertis.com .

نبذة عن شركة إيسرتيس

بفضل التكنولوجيا التي لا مثيل لها والابتكار محدد الفئة، توسع شركة إيسرتيس مجالاتها من خلال إدارة دورة حياة العقود. كما تعمل منصة إيسرتيس للذكاء التعاقدي (ICI) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم التحقق من قدرتها على تحويل العقود من مستندات ثابتة إلى ميزة إستراتيجية من خلال هيكلة وربط معلومات العقود الهامة التي تحدد طبيعة عمل المؤسسة. واليوم، تعتمد العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم والمبتكرون المبدعون في شركة إيسرتيس في إدراك مقصدها المتمثل في إدارة حقوق والتزامات أكثر من 10 مليون عقد بقيمة أكثر من تريليون دولار بأكثر من 40 لغة وفي أكثر من 90 دولة.

للتواصل:

ليزا كولبيرن

مدير الاتصالات المؤسسية بشركة إيسرتيس

[email protected]

‎+1 (781) 562-0111