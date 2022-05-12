‫ إيزي ماركتس تطلق MT5 بفروق أسعار متغيرة

ليماسول، قبرص, 12 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — تقوم إيزي ماركتس مرة أخرى بإطلاق منتج جديد يمنح عملائنا المزيد من الخيارات عند التداول.

ضافة إلى مجموعتنا القوية بالفعل من المنصات بما في ذلك منصة الويب و الجوال المملوكة لشركة إيزي ماركتس و MT4 و تريدنج فيو ، نقدم الآن MT5 بفروق أسعار متغيرة ورافعة مالية أعلى تصل إلي 500:1 (الرافعة المالية الأعلى غير متاحة للعملاء الأوروبيين والأستراليين بسبب التنظيم).

نعتقد أن إطلاق هذا المنتج الجديد سيسهل تداولات عملائنا بشكل أفضل ، مما يسمح لهم بالاختيار بين السبريد المتغير أو الثابت – أو كليهما إذا اختاروا ذلك ، كل ذلك في نفس النظام البيئي. كانت مهمتنا ولا تزال هي تقديم تجربة رائدة في الصناعة للمتداولين ، ولهذا السبب نعمل بلا كلل على تطوير وإطلاق التحديثات لخدماتنا ومنتجاتنا ومنصاتنا التي نقدمها. كما نضيف باستمرار إلى قائمة الأسهم والأدوات الأخرى على جميع منصاتنا بما في ذلك MT5 .

المدير التنفيذي للتسويق أوهاد جولان

هذا يمنح عملائنا مزيداً من الخيارات عند التداول ، مع توفير جميع المزايا وأدوات إدارة المخاطر المتوفرة على MT4 بما في ذلك:

الحماية من الرصيد السالب

بدون عمولة أو رسوم خفية

يسمح بإستخدام المستشارين الخبراء ( EA )

لماذا تقدم إيزي ماركتس فروق أسعار متغيرة على MT5 ؟

فروق اسعار متغيرة ، تتقلب وفقاً لظروف السوق (بشكل عام عندما تكون هناك سيولة متزايدة أو تقلبات عالية) – مما يعني أنها تصبح أضيق أو أوسع ، في حين أن فروق الأسعار الثابتة لا تتغير أبداً خلال ساعات السوق وهذا يعطي العملاء استراتيجية أخرى لاستخدامها عند التداول. أيضاً بشكل عام فروق الاسعار المتغيرة أقل من الثابتة ، ولكنها تتطلب إدارة التعرض للمخاطر عن كثب.

نريد أن يحصل عملاؤنا على جميع المزايا الاستراتيجية المتاحة لهم عند وجودهم في السوق. إذا كانت إستراتيجية عملائنا وطرقهم للتداول يتم تطبيقها بشكل أفضل من خلال فروق الأسعار المتغيرة أو الثابتة ، فلديهم هذا الخيار مع إيزي ماركتس!

التسجيل بسيط ومباشر بمجرد تسجيل العميل وتأكيد حسابه.

تحميل MT5

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