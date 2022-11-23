‫إيدلمان العالمية للاستشارات تعلن عن عرضها لسياسة المناخ العالمية

واشنطن، 23 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة إيدلمان العالمية الاستشارية ( EGA ) عن إطلاق عروضها الجديدة لسياسة المناخ الخاصة بإيدلمان العالمية للاستشارات. يأتي هذا العرض في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ السابع والعشرين، وسيساعد العملاء على التخفيف من المخاطر، والبحث عن الفرص الناشئة والتنقل بنجاح في مشهد سياسة المناخ السريع التغير.

ويشكل تغير المناخ تحديات هائلة للقطاعين الخاص والعام. وستؤدي حتمية إزالة المخاطر من الكوكب إلى ظهور العديد من السياسات والأطر التنظيمية الجديدة. ومن شأن إزالة المخاطر عن مستقبل البلدان والأعمال التجارية من خلال البقاء في الطليعة أن يفتح فرصًا جديدة.

وقالت ديبورا ليهر، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان العالمية للاستشارات: “إن مشهد سياسة المناخ يتغير بسرعة”. “ولكن لم يعد هناك أي شك في أن العالم يتحرك في اتجاه مستقبل منخفض الكربون. ويكون فريق السياسة المناخية التابع لشركة إيدلمان العالمية للاستشارات مناسب بشكل فريد لمساعدة العملاء على التنقل في هذا المشهد المتطور والاستفادة من الفرص التي ستأتي من الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة”.

ويقدم فريق سياسة المناخ لدى إيدلمان العالمية للاستشارات خبرة عميقة في الجوانب السياسية والتنظيمية لتغير المناخ. ويضم الفريق أفرادًا من ذوي الخبرة الرفيعة في الحكومة، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والاتصالات والعلاقات الحكومية، وسيقوده نيكولاس شولتز، وهو هيئة قديمة العهد معنية بالتداخل بين المناخ والحفظ والتمويل.

قال نيكولاس شولتز، رئيس سياسة المناخ في إيدلمان العالمية للاستشارات: “إن تشكيل فريق سياسة المناخ يتم في الوقت المناسب، حيث تحاول الشركات في جميع أنحاء العالم التنقل في متاهة من القواعد واللوائح والمخاطر الجديدة”. “سيساعد الفريق على الحد من المخاطر المناخية لعملائنا مع تلبية الطلب المتزايد على المشورة والتحليل الموثوق به في مجال المناخ.”

سيساعد فريق سياسة المناخ التابع لإيدلمان العالمية للاستشارات العملاء على تجاوز مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك:

– فهم آخر تطورات السياسة المناخية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية

– الوصول إلى الأسواق الجديدة والدخول إلى الحلول المناخية التجارية

– التخفيف من المخاطر وتحديد مصادر التمويل الخضراء

– التأهب للامتثال والإبلاغ

– تطوير حملات متكاملة لزيادة الوعي لدى أصحاب المصلحة المهمين

يقع عرض سياسة مناخ إيدلمان العالمية للاستشارات خارج باريس، فرنسا، مع مواقع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط/أفريقيا.

حول إيدلمان العالمية للاستشارات

إيدلمان العالمية للاستشارات ( EGA ) هي شركة متخصصة تقدم خدمات الأعمال والحكومة والاستشارات للتنقل في المشهد الجغرافي السياسي والاقتصادي المتغير اليوم. وتتمتع إيدلمان العالمية للاستشارات، التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة بخبرة عميقة على أرض الواقع في الولايات المتحدة وكندا و آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والهند. يعمل أعضاء فريق إيدلمان العالمية للاستشارات بسلاسة مع أكثر من 6000 محترف اتصالات عالمي لتقديم خدمات عملاء متكاملة حقًا.