‫إنوفاليس بالشراكة مع بيت الاستثمار يستثمران ١٢٠ مليون دولار أمريكي تحت برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 سبتمبر / أيلول 2022– أ غلقت بيت الاستثمار وإنوفاليس صفقتهما التاسعة على مستوى العالم وأول صفقة لهما في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 نيابة عن برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية . ويعد البرنامج قائماً تحت إدارة شركة إنوفاليس منذ عام 2019 مع ما يقارب 120 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة، وبيت الاستثمار هو الموزع الوحيد والحصري لهذا البرنامج المتوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر .

تتكون هذه الصفقة من محفظة عقارية ذات أصول عالية الجودة وتركز على المراكز المجتمعية في الأحياء الراقية مع عقود إيجار طويلة الأمد وبمواقع مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يقع العقار الأول في فينكس أريزونا ب موقع مثالي على طول شارع بيوريا، وهو طريق سريع رئيسي بين الشرق والغرب يربط بين وسط فينيكس وسربرايز. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنطقة سوقاً فرعياً مرغوباً للغاية من قبل تجار التجزئة. يتمركز االعقار الثاني في كارمل الضاحية الأكثر ثراءً في إنديانابوليس، وذلك داخل مقاطعة هاميلتون إحدى المقاطعات العشر الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، ويعد شارع ممر ميريديان في كارمل موطناً لثاني أكبر تجمع لموظفي المكاتب في ولاية إنديانا. وأما العقار الثالث فيقع في مدينة بالم سيتي فلوريدا ويتكون من أربعة مبانٍ ذات موقع استثنائي عند تقاطع مزدحم يسيطر على سوق منطقة التجارة. ومن الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا هي واحدة من أكبر الولايات المصدرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد بوابة رئيسية لتجارة البضائع.

وفي سؤال السيد محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار عن العقارات أشار بأن “عقب الاستثمار الناجح في أسواق العقارات الأوروبية من خلال برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية، عملنا على توسيع نطاق عروضنا لتشمل الأصول الأمريكية. وتم الاستحواذ على محفظة بقيمة يمكن أن تدر عائدات مجزية لمستثمرينا، وعلى هذا النحو فإننا نواصل وضع بيت الاستثمار كمزود مفضل للحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر. ومن الجدير بالذكر أن مسيرتنا بالتوسع لن تقف عند هذا الحد، حيث إن استراتيجيتنا تتمحور حول الاستمرار بالتوسع والعمل على تحقيق عوائد مجزية ومعدلة للمخاطر للمستثمرين على مدار الأعوام.

ومن جانب آخر قال السيد خليل حنكش المدير العام العالمي لشركة إنوفاليس “توفر بصمة إنوفاليس الدولية إمكانات عقد الصفقات لشركائنا في الشرق الأوسط على نطاق عالمي مع الحفاظ على معرفة محلية قوية من خلال توزع الجغرافي لمكاتبنا والعمليات والخبرة في كل بلد نستثمر فيه”.

وفي دوره قال السيد اَلن مرهج المدير العام لإنوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي “على الرغم من أن أوروبا لاتزال ملعبنا المفضل، إلا أننا نعمل بشكل انتقائي على انتهاز الفرص اللافتة في الأسواق المتقدمة الأخرى. كما أننا نقوم بالتركيز على فرص الاستثمار العقاري خارج السوق والمقترنة بالعوائد الجذابة المعدلة للمخاطر “ .

نبذة عن شركة بيت الاستثمار:

شـركة رائـدة فـي قطـاع الخدمـات الماليـة والاسـتثمارية، وتقدم خدماتها من خلال ثلاثـة خطـوط أعمـال رئيسـية، بمـا فـي ذلـك: الصيرفـة الاسـتثمارية، وخدمـات إدارة الثـروات، وخدمـات إدارة الأصول والتـي تتضمـن غرفـة تـداول فـي الأسـواق العالميـة. منذ تأسيسها في عام 2001، عملت بيت الاستثمار على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة السمحاء، كما تخضع الشركة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي. ومن الجدير بالذكر أن الشركة توفر فرص اســتثمارية متعــددة تلبــي احتياجــات المســتثمرين المتنوعــة، وتتناســب مــع قدراتهــم المختلفــة لتحمــل المخاطــرة مــن أجــل الســعي فــي تحقيــق أهدافهــم الاســتثمارية وتطلعاتهم لإدارة أموالهـم وأصولهـم وثرواتهـم.

نبذة عن مجوعة إنوفاليس :

تأسست مجموعة إنوفاليس (www.inovalis.com) في عام 1998، وهي شركة عالمية راسخة في مجال ال استثمار العقاري ولديها أكثر من 8 مليارات يورو من الأصول تحت الإدارة، وتملتك مكاتب في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط. لدى الشركة 300 متخصص ممن يعملون على تقديم خدمات الاستشارات، وإدارة الأموال والأصول والممتلكات في العقارات علاوة على خدمات إدارة الثروات .

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