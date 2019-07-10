إنتاج أول مجموعة مفاتيح كهربية في العالم سعة 24 كيلو فولت محاطة بمعدن مؤرض مضغوطة وخالية من سداسي فلوريد الكبريت وأحادية القطب

أعلنت فيزيماكس وتافريدا إلكتريك عن إنتاج أول مجموعة مفاتيح كهربية في العالم 24 كيلو فولت محاطة بمعدن مؤرض مضغوطة وخالية من سداسي فلوريد الكبريت وأحادية القطب، مع إمكانية تحكم بالتبديل متقدمة ومتزامنة وخالية من التفاوت المؤقت في التيار الكهربائي.

لونغوي، كندا، وتيتنانغ، ألمانيا، 10 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — يسعد فيزيماكس “VIZIMAX” أن تعلن عن تعاونها مع تافريدا إلكتريك “TAVRIDA ELECTRIC”، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج القواطع الكهربية ذات الجهد المتوسط، ومجموعة المفاتيح، وحلول أتمتة التوزيع. ويجمع التعاون بين قواطع دوائر ومجموعة مفاتيح تافريدا إلكتريك عالية الموثوقية والتي لا تحتاج للصيانة وبين أجهزة تبديل فيزيماكس. وسيوفر هذا المزيج تيار اندفاع قريب من الصفر ويقلل من انخفاض الجهد المفاجئ عند تشغيل محولات الطاقة، بينما ينهي التراوح المؤقت في التيار الكهربي الضار عند تبديل المكثفات متوسطة الجهد، والمرشحات التوافقية، والمفاعلات.

ويوفر قاطع دائرة مجموعة المفاتيح 24 كيلو فولت المحاطة بمعدن مؤرض ذات القطب المستقل لعملاء فيزيماكس وتافريدا إلكتريك حول العالم حلاً متكاملاً يلبي حدود نفقات رأس المال، ويقلل من تراوح التيار الكهربي، ويحافظ على الأصول المستهدفة في محطات الطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتعدين، وصناعة الصلب، والسكك الحديدية، والصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء.

وبهذه المناسبة، يقول جون غاي لاكومب “Jean-Guy Lacombe”، رئيس مجلس إدارة فيزيماكس والمدير التنفيذي، “يسعدنا التعاون مع تافريدا إلكتريك في سبيل تقديم حلا طالما كان مرغوبًا لتحسين توصيلات الشبكة وتعظيم استخدام البنى التحتية الحالية للطاقة”. ويعتمد اليوم كل من محطات الطاقة والمولدات ومنتجي الطاقة المستقلين / مصنعي المعدات الرئيسيين “IPPs/OEMS” في قطاع الطاقة المتجددة على محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويؤدي ذلك إلى زيادة مستمرة في الطلب على محولات الطاقة لتيار الاندفاع وانخفاض الجهد المفاجئ. ويضيف لاكومب، “أحرز الفريقان الكثير من التعاون خلال الأشهر الماضية. ولقد تضافرت الجهود سعيًا إلى تقديم حلاً متكاملاً وتقديم قيمة فريدة”.

ومن جانبه، أوضح يوهانز أوكون “Johannes Okon”، عضو مجلس الإدارة المنتدب في تافريدا إلكتريك عن منطقة أوروبا الغربية، “يقدم التعاون أحدث الحلول التي ينشدها العديد من عملائنا حول العالم”. تحظى مكثفات الطاقة التفاعلية المتقدمة وتصحيح معامل القدرة بطلب مرتفع وهناك ضرورة قصوى لأجهزة التبديل عالية الموثوقية والمحافظة على حمل التفاعل. ويضيف أوكون “ينهي حلنا التراوح المؤقت في التيار الكهربي ويحافظ على المعدات، بينما يتيح التبديل السريع لمجموعة المكثفات والمرشحات التوافقية”.

نبذة عن فيزيماكس – www.vizimax.com

تعد فيزيماكس مصنع كندي لحلول التحكم والأتمتة للقدرة عالية الجهد ومتوسطة الجهد، وتنتج فيزيماكس شبكات الكهرباء، ومولدات الكهرباء، ووحدات التحكم وأدوات التحليل المناسبة للصناعات الثقيلة. وتسمح أجهزة التبديل المتحكم بها بقصر تيار الاندفاع والتبديل الخالي من التراوح المؤقت للتيار الكهربائي.

نبذة عن تافريدا إلكتريك – www.tavrida.com

تركز تافريدا إلكتريك على القواطع المفرغة، ولوحات المفاتيح المبتكرة، وأتمتة الخطوط الهوائية، وحلول التحسينات حتى 38 كيلو فولت. ومنذ العام 1990 أدت إمكانيات البحث والتطوير، والتقنيات المبتكرة للمشروعات الداخلية والخارجية وبرامج الشراكة مع مصنعي المعدات الرئيسيين إلى تعزيز موقع الشركة ضمن أكبر ثلاث شركات في إنتاج لوحات المفاتيح متوسطة الجهد.

للتواصل مع تافريدا:

أليكس كازاكوف “Alex Kazakov”

8189 511 372 +

ka@tavrida.ch

للتواصل مع فيزيماكس:

نيكولاس لاكومب “Nicolas Lacombe”

0003- 679- 450- 1+

nmlacombe@vizimax.com