إل جي وشاكر ترقيان مرفق إنتاج مكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية باستخدام تقنية الأتمتة المبتكرة

ستعمل إل جي-شاكر، باستخدام الروبوتات المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على تعزيز القدرة الإنتاجية وكفاءة التشغيل لقيادة السوق التنافسية في المملكة العربية السعودية

سيول، كوريا الجنوبية،, 4 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، المستورد والمصنع والموزع الرائد للمكيفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن استثمارات جديدة في منشأة إنتاج مكيفات الهواء المشتركة في الرياض، المملكة العربية السعودية. سيعمل مصنع إل جي-شاكر على نشر الروبوتات الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهذا ما يُعد افتتاح حقبة جديدة في الصناعة التحويلية المحلية.

كما سيؤدي اعتماد تقنية الأتمتة المتطورة إلى زيادة الإنتاج وتمكين المصنع من إنتاج المكونات التي يتم الحصول عليها جزئيًا من موردين خارجيين. ومن خلال الترقيات بعيدة المدى لمرافقنا، سيعمل إل جي-شاكر على تسريع قدرات التصنيع وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يعزز قدرتها التنافسية في سوق التكييفات السعودي، والذي يعد واحدًا من أهم الأسواق في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن ينمو بنسبة اثنين بالمئة على مدى الثلاث سنوات القادمة.

صرح محمد إبراهيم أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر: “إن هذا الاستثمار في مجال تكنولوجيا الإنتاج المتطورة يعزز علاقتنا طويلة الأمد. كما أننا سنواصل تعزيز شراكتنا لجلب المستهلكين أحدث الابتكارات التي تعزز الحياة، والمساهمة في نمو التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية”.

منذ بدء تشغيله في عام 2018، وسع مرفق التصنيع إل جي-شاكر في الرياض من توافر مكيفات الهواء السكنية والأنظمة عالية الأداء من ماركة إل جي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك دول الخليج ومصر. وامتثالًا لالتزام إل جي تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، فقد ساعد مرفق إنتاج مكيفات الهواء في تطوير قطاع تصنيع محلي قوي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP).

كما صرح إلهوان لي، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مصنعنا لتصنيع مكيفات الهواء سيمكن إل جي-شاكر من زيادة الإنتاج الداخلي والقدرة الإجمالية، مما يمنحنا تحكمًا أفضل في سلسلة التوريد لدينا ويعزز قدرتنا على خدمة العملاء في المنطقة. ومن خلال الإنتاج المستقر والإنتاج المتزايد بناءً على شراكتنا طويلة الأمد، يمكن لشركة إل جي تلبية طلب السوق واحتياجات المستهلكين سريعة التغير”.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء (LG Home Appliance & Air Solution Company) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنزل الذكي وأنظمة جودة الهواء بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية التي تتميز بالجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. تعمل الشركة على تصميم حلول متكاملة للمنزل من خلال التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، وهي ملتزمة بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية، وأجهزة المعيشة ومنتجات حلول الهواء. وتوفر هذه المنتجات معًا راحة معززة وأداءً رائعًا وتشغيلًا فعالًا وفوائد صحية مقنعة.

لمزيد من المعلومات حول إل جي، انتقل إلى : www.LGnewsroom.com

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