إل جي سيجنتشر تعزز حضور المنتجات فائقة الجودة في الفنون برعاية دار أوبرا لاسكالا

إل جي سيجنتشر ولاسكالا تقدمان فن الأداء المثالي إذ يتشاركان السعي نحو التميز،

سيؤول، كوريا الجنوبية، 5 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 /– بدأت شركة إل جي سجغنتشر تعاونها مع دار أوبرا لاسكالا الشهيرة في ميلانو بإيطاليا، معززة شعار علامتها التجارية، “الفن يحفز التقنية، والتقنية تكمل الفن”، وتؤكد التزامها المتواصل بدعم التميز الإبداعي في أشكاله العديدة. وكجزء من رعايتها، تقدم إل جي سيجنتشر مجموعة من التجارب الفريدة المتسقة مع العروض الكبيرة التي تقدم على هذا المسرح ذو الشهرة العالمية.

فيديو –https://www.youtube.com/watch?v=wfG5Ic-aPg4

تم بناء مسرح لاسكالا في العام 1778 م، ويشار إليه باسم “لاسكالا”، وهو مسرح يحفل بتاريخ عريق ويعرف اليوم بأنه أحد دور الأوبرا الرائدة في أوروبا. ويتميز بروعته المعمارية التي ألهمت العديد من أعظم قادة الفرق الموسيقية ومغنيو الأوبرا في العالم لتقديم أفضل العروض على الإطلاق. وبما يشبه إلى حد كبير “لاسكالا”، فإن إل جي سيجنتشر هي المرادف للسعي نحو تحقيق الكمال والأداء الفائق. وتواصل العلامة المتميزة تسخير التكنولوجيا والتصميم على مستوى عالمي لإنتاج الأجهزة المذهلة التي تشارك أناقة “لاسكالا” وجاذبيتها الخالدة.

صورة فوتوغرافية –https://mma.prnewswire.com/media/1022302/TV_SIGNATURE_Teatro_Alla_Scala.jpg

احتفلت “لاسكالا” وإل جي سيجنتشر بتعاونهما من خلال عرض مقطع فيديو خلال العرض الأخير (2-22 أيلول/سبتمبر) للأوبرا المحبوبة، ريغوليتو. يبين الفيديو طالبين، عبر تلفزيون إل جي سيجنتشر وتقنية أوليد الرائدة في هذا المجال، وهما يستمتعان بمنطقة الكواليس النابضة بالحياة في مسرح “لاسكالا” بالإضافة إلى عظمة المسرح نفسه. يسلط الفيلم القصير الضوء على قدرة إل جي سيجنتشر و”لاسكالا” المثبتة لتقديم أرقى أداء.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك إل جي سيجنتشر “كراعٍ تقني” في المعرض المقبل، Nei palchi della Scala – Storie milanesi، الذي يستكشف تطور “لاسكالا” ويحتفي بأهميته التاريخية والثقافية. ويفتتح المعرض من 8 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتى أيار/مايو 2020، كما سيوفر للزوار فرصة لرؤية منتجات إل جي سيجنتشر المتميزة والتي ستعرض في بيئة فاخرة بدار الأوبرا الشهيرة في ميلانو. علاوة على ذلك، ستدعم إل جي سيجنتشر “لاسكالا “خلال اللا بريما (ليلة الافتتاح) مع عرض فيديو معتمد في غاليريا فيتوريو إيمانويل في ميلانو والذي سيتيح للزوار مشاهدة البث المباشر للأوبرا.

تواصل إل جي سيجنتشر تقديم تجارب حصرية وعلامات تجارية متميزة لعملائها المميزين، وذلك من خلال شراكة مع المنظمات والمؤسسات الشهيرة التي تشاركها فلسفتها وشغفها بالكمال.

نبذة عن إل جي سيجنتشر

إل جي سيجنتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي الأولى المنتجة لعدد من فئات المنتجات المتفرعة عن الشركة المبتكرة العالمية من إل جي إليكترونيكس. وإذ تقدم منتجاتها للمستهلكين الأكثر اهتماما بالتفاصيل، تم تصميم إل جي سيجنتشر لتقديم تجربة عيش فائقة التقدم توفر إحساسا بالنقاء والتقدم والفخامة. ومن خلال الجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم إل جي تحت علامة تجارية واحدة، تم تصميم منتجات إل جي سيجنتشر مع أخذ كنهها الحقيقي في الحسبان – وهي مصممة للتركيز على الوظيفة الأساسية لكل منتج مع الاحتفاظ بتصميم إل جي سيجنتشر العصري والأساسي. www.LGSIGNATURE.com