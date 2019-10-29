إل جي سيجنتشر تتعاون مع فنان تشكيلي معروف عالمياً لإنتاج عمل رائع

لوحة فنية لمات كلارك ترتكز على الشاشة وتسلط الضوء على عمق وقوة تقنية الشركة الفاخرة للشاشات والتصميم التشكيلي

سيول، كوريا الجنوبية، 29 أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تواصل شركة إل جي سيجنتشر ريادة مستقبل صناعة التلفزيونات بإنجازات متميزة تتضمن تلفزيوناً يُعلق على الحائط كما لو كان قطعة فنية، وهو التلفزيون الأول في العالم القابل للدوران، والآن تلفزيون 8K OLED TV بقياس 88 بوصة يقدم جودة صورة لا مثيل لها. ولإبراز قيادة الشركة التقنية الدائمة وللمساعدة في إبراز هويتها الرائدة في صنع الشاشات وتصميمها، التجأت إل جي سيجنتشر إلى مات كلارك، الفنان التشكيلي العالمي المعروف، للتعاون على تصميم عمل إبداعي مشترك يجمع كل هذه السمات.

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مات كلارك، المؤسس والمدير الإبداعي لمجموعة الفنانين التشكيليين المتحدين التي تتخذ من لندن مقراً لها، بلغ قمة المشهد الفني المعاصر بتركيبات تستخدم الضوء والصوت والحركة لإثارة ردود فعل عاطفية وجسدية لدى المشاهدين. ومن خلال دمج عناصر متنوعة مثل الموسيقى والفيديو والتكنولوجيا الرقمية، يُعرف كلارك بإنتاج قطع ملهمة ومحفزة تدفع حدود الابتكار وتوسع تعريف الفنون. وتماشياً مع أسلوب إل جي سيجنتشر، يهتم كلارك بتبسيط الأفكار المعقدة بأسلوب عفوي ومتميز.

وقدمت مجموعة الفنانين التشكيليين المتحدين التي يترأسها كلارك عملاً فنياً مرتكز على الشاشة بعنوان Axiom حيث واصل كلارك استخدامه للتقنيات المعاصرة لإيصال مفاهيم متعددة الأوجه. وباستخدام تلفزيون OLED TV المميز من إل جي سيجنتشر كلوحة رسم مضاءة، يستكشف هذا العمل الفني الاستثنائي التباين بين السطح والحجم، ويستمد الإلهام من القصة الإنجليزية القصيرة المؤثرة، “فلاتلاند”. وقد جمعت مجموعة الفنانين التشكيليين المتحدين بمهارة بين الألوان والخطوط والرسوم المتحركة لتحويل السطح المستوي OLED TV إلى ما يشبه المساحة الثلاثية الأبعاد، مما يعزز العمق الديناميكي والحركة التي تتيحها تقنية العرض الفريدة للشركة.

وقال كلارك في حديثه عن تعاونه مع إل جي سيجنتشر: “ما يثير الاهتمام في هذا التعاون هو سيطرة اللون الأسود مما يوفر الكثير من الظلال التي تولد كل أنواع الفرص، من حيث كيفية تعاملنا مع العمق واللون والحجم”.

بعد الكشف عن Axiom في معرض آي أف إيه 2019، شارك كلارك في نقاش مع مجموعة من كبار الخبراء في حلقة حوارية حصرية عقدت في مهرجان لندن للتصميم هذا العام. وضمن مشاركته وجهات نظره حول العلاقة بين الفنون والتكنولوجيا، أشار كلارك إلى أن المشروع التعاوني مثل Axiomيشكل وسيلة رائعة للفنان لاستكشاف أفكار جديدة ووسائط مختلفة.

أطلقت إل جي سيجنتشر مؤخرًا أول تلفزيون 8K OLED TV في العالم، والذي يتميز بشاشة ضخمة بقياس 88 بوصة، ودقة 8k (مقاس 7,680 × 4,320). وإذ تقدم تجارب المشاهدة الأكثر متعة للمستهلكين المميزين في جميع أنحاء العالم، تواصل إل جي سيجنتشر تعزيز مكانتها الرائدة وحلولها المبتكرة في صناعة التلفزيون وإرساء نموذج مثالي للجمع بين عالم الفنون والتكنولوجيا.

نبذة عن إل جي سيجنتشر

إل جي سيجنتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي الأولى المنتجة لعدد من فئات المنتجات المتفرعة عن الشركة المبتكرة العالمية من إل جي إليكترونيكس. وإذ تقدم منتجاتها للمستهلكين الأكثر اهتماما بالتفاصيل، تم تصميم إل جي سيجنتشر لتقديم تجربة عيش فائقة التقدم توفر إحساسا بالنقاء والتقدم والفخامة. ومن خلال الجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم إل جي تحت علامة تجارية واحدة، تم تصميم منتجات إل جي سيجنتشر مع أخذ كنهها الحقيقي في الحسبان – وهي مصممة للتركيز على الوظيفة الأساسية لكل منتج مع الاحتفاظ بتصميم إل جي سيجنتشر العصري والأساسي. www.LGSIGNATURE.com