إل جي سيجنتشر تتصدر مسرح حفل البالية الأميركي

التقاط فن الجوهر من العلامة التجارية في معرض صور فريد بالحفل من مصور النجوم الشهير مارك سيليغر

دبي، 21 أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — حين رُفعت الستارة عن دورها النجومي كشريكة ممثلة لشركة غلوبال إليكترونيكس لمسرح الباليه الأميركي، احتفلت علامة إل جي سيجنتشر بافتتاح موسم الخريف 2019 لمسرح الباليه الأميركي. وشكلت حفلة مسرح الباليه الأميركي بداية انطلاق لإل جي سيجنتشر، علامة المنتجات الفاخرة جدًا التي تنتجها الشركة المبتكرة العالمية إل جي إليكترونيكس، على ممشى مسرح ديفيد إتش كوتش في مركز لنكولن.

كجزء من تحالف مصمم تم إطلاقه بهدف رفع مكانة إل جي سيجنتشر في أذهان المستهلكين الأكثر تمييزًا في الوقت الحاضر، أبرزت الشراكة مع مسرح الباليه الأميركي أناقة إل جي سيجنتشر الفريدة في الحفل. وقام المصور الشهير مارك سيليغر، الذي يُحتفى به على صوره الساحرة لهوليوود في مجلة فانيتي فير وصور المشاهير المأخوذة بصورة خاصة، بتصوير “مشاهد سيجنتشر” لكبار الشخصيات من الزوار المشاركين في الحفل.

وقال سيليغر: “بصفتي من المعجبين منذ فترة طويلة بالباليه الوطنية الأميركية، تشرفت أن تتاح لي الفرصة للانضمام إلى إل جي سيجنتشر لإحياء تجربة احتفال مسرح الباليه الأميركي بطريقة جديدة. فمن رعاة الحفل إلى الراقصين، ومن المكان إلى تكامل علامة إل جي سيجنتشر المتطورة، أشعت الأمسية بالجمال والأناقة”.

وفي تطور فريد من نوعه للطريقة التقليدية لالتقاط صور السجادة الحمراء في الاحتفالات، التقط سيليغر صورا للراقصين الرئيسين لمسرح الباليه الأميركي قبل الحفل ثم عرض على ضيوف مسرح الباليه الأميركي في تلك الأمسية فرصة لا تتكرر لتخيل أنفسهم في صورة مع أعضاء شركة الرقص المشهورة. وأمام خلفية صورة الراقصين في محطة تصوير مخصصة لإل جي سيجنتشر، حصل الضيوف على استقبال راقصي الباليه المميز من سيليغر نفسه.

وقال ديفيد فاندر ووال، نائب الرئيس الأول للتسويق في إل جي إليكترونيكس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبيع علامة إل جي سيجنتشر العالمية الرائدة في الولايات المتحدة “توجد مناسبات قليلة تتمتع بأناقة حفل مسرح الباليه الأميركي الخريفي. تفتخر إل جي سيجنتشر بالاحتفال بالأناقة التي لا مثيل لها لـمسرح الباليه الأميركي وداعميه من خلال التصوير الفوتوغرافي المميز من مارك سيليغر.”

ولتعزيز التجربة الشاملة لضيوف الاحتفال، حولت إل جي سيجنتشر مدخل مسرح كوتش إلى معرض درامي يعرض فن الجوهر الكامن وراء إل جي سيجنتشر. وقال فاندر وول إن منتجات إل جي سيجنتشر، المصممة خصيصًا للمستهلكين الراقين مثل هواة رقص الباليه، تجسد التطور والفخامة والنقاء.

وسُلطت الأضواء في قاعة الحفل التي تميزت بالإضاءة المعتمة بخلاف ذلك، على منتجات إل جي سيجنتشر الحائزة على الجوائز التي تصدرها تلفاز 8 كي أوليد بشاشته الـ 88 بوصة (مع صور أكثر وضوحًا بنسبة 16 مرة من تلفازات إتش دي) ومجموعة من الأجهزة الذكية المدعومة بالواي فاي تشمل الثلاجات وأجهزة تنقية الهواء ومجموعات الغسالة/المجفف – التي تجمع جميعها بين التصميم المتطور وميزات إل جي سيجنتشر الفريدة.

لمزيد من المعلومات عن إل جي سيجنتشر ومجموعتها من الأجهزة الإلكترونية المنزلية الحديثة، يرجى زيارة: www.LGSIGNATURE.com

نبذة عن إل جي سيجنتشر

إل جي سيجنتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي الأولى المنتجة لعدد من فئات المنتجات المتفرعة عن الشركة المبتكرة العالمية من إل جي إليكترونيكس. وإذ تقدم منتجاتها للمستهلكين الأكثر اهتماما بالتفاصيل، تم تصميم إل جي سيجنتشر لتقديم تجربة عيش فائقة التقدم توفر إحساسا بالنقاء والتقدم والفخامة. ومن خلال الجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم إل جي تحت علامة تجارية واحدة، تم تصميم منتجات إل جي سيجنتشر مع أخذ كنهها الحقيقي في الحسبان – وهي مصممة للتركيز على الوظيفة الأساسية لكل منتج مع الاحتفاظ بتصميم إل جي سيجنتشر العصري والأساسي. www.LGSIGNATURE.com

عن مسرح الباليه الأميركي

إذ اعترف به بقانون صادر عن الكونغرس الأميركي كشركة وطنية أميركية للباليه، يعتبر مسرح الباليه الأميركي إحدى أكبر شركات الرقص في العالم. عدد قليل فقط من شركات الباليه تصل إلى مستوى مسرح الباليه الأميركي بسبب مزيجه من الحجم والنطاق والتواصل. تأسس مسرح الباليه الأميركي في العام 1940، ويؤدي عروضه لأكثر من 300000 شخص سنويًا. قامت فرقة باليه مسرح الباليه الأميركي بأكثر من 30 جولة دولية طافت فيها 45 دولة برعاية وزارة الخارجية الأميركية في العديد من هذه الجولات. وتمشيا مع التزامه الطويل الأمد بجلب أفضل ما في الرقص إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تمتع مسرح الباليه الأميركي بنجاحات رائعة بمشاركاته الأخيرة في هونغ كونغ وبريسبان وسنغافورة وعُمان وباريس.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1012567/LG_SIGNATURE_ABT_Fall_Gala.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1012568/LG_SIGNATURE_ABT_Fall_Gala.jpg