إلكترونيوم تتيح شحن الجوال عبر طرف ثالث مع أكبر أربعة مشغلي شبكات في البرازيل

لندن، 7 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — بعد النجاح الكبير الذي حققته في البرازيل بعد تدشين شبكة كلارو “Claro” ومع إمكانية شحن الهاتف الجوال عبر مشغل آخر، يستطيع مجتمع إلكترونيوم “Electroneum” في البرازيل، الذي يعد الأسرع نموًا في العالم، شراء فترة بث وبيانات لدى أكبر أربعة مشغلين لشبكات الجوال ممن يغطون 95% من سوق مستخدمي الهاتف الجوال في الدولة.

ولا يتم شحن الجوال نتيجة لصفقة مباشرة أو شراكة مع مشغلي شبكات المحمول. وبدلاً من ذلك، توسطت إلكترونيوم في صفقة مهمة مع مشغل آخر اشترى فترة البث والبيانات بالجملة من مشغلي شبكات الجوال وأعاد بيعها إلى الجمهور.

ويستطيع الآن مستخدمو إلكترونيوم استخدام مكافآت عملة إلكترونيوم الرقمية “ETN” لشحن الباقات الخاصة بشبكات كلارو “Claro”، وفيفو “Vivo”، وأوي “Oi”، وتيم “TIM”. وتجتمع هذه الشبكات الأربع لتوفير الخدمات لنحو 220 مليون من بين 231 مليون مشترك لخدمات الجوال في البرازيل، طبقًا لأحد التقارير.

وبهذه المناسبة، يشير ريتشارد إيلس “Richard Ells” الرئيس التنفيذي لإلكترونيوم: “هذه هي المرة الأولى التي يمكن لمستخدمي عملة إلكترونيوم الرقمية شحن هواتف الجوال خاصتهم مع فترة البث والبيانات من مشغلي شبكات الجوال الذين يغطون 95% من الخدمات في الدولة”. ويضيف، “ومن المثير عرض هذه الخدمة على أكثر مجتمعاتنا نموًا”.

ومن جانب آخر، تمثل البرازيل أسرع مجتمعات إلكترونيوم نموًا. حيث يتم يوميًا تسجيل دخول آلاف المستخدمين الجدد بينما يستكشف المزيد من الأفراد مدى سهولة استخدام تطبيق إلكترونيوم عبر الجوال، التي تكافئ المشتركين بمبلغ يصل إلى 3 دولارات أمريكية شهريًا في عملة إلكترونيوم الرقمية.

كما يكشف إيلس عن أن الشركة الأخرى متعددة الجنسيات تشتري فترة البث والبيانات بالجملة من أكبر مشغلي شبكات الجوال في العالم وتعرضها على مستخدمي الهاتف الجوال في العديد من الدول.

وفي أغسطس/آب 2019، دشنت إلكترونيوم خدمة شحن الجوال عبر طرف ثالث في البرازيل مما يسمح للآلاف من مستخدمي إلكترونيوم شحن فترة البث والبيانات مع شبكة كلارو. وأدى ذلك إلى مزيد من الاتفاقات مع مشغل آخر لشحن الجوال مما يتيح لمستخدمي إلكترونيوم شراء فترة بث وبيانات من مشغلي شبكات الجوال الثلاث الأكبر الآخرين في البرازيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، دشنت خدمات إلكترونيوم في جنوب أفريقيا، مما أسس منظومة لعملة إلكترونيوم الرقمية التي تتيح لآلاف المستخدمين شراء شحن الهاتف الجوال والمستلزمات اليومية مثل منتجات الألبان، والخبز، والقهوة، وكذلك سداد رسوم الخدمات، مثل خدمات غسيل السيارة، وقص الشعر، وسيارات الأجرة.

لم تزل إلكترونيوم تواصل التوسع وتثبت وجود منفعة حقيقية لمستخدمي العملات المشفرة. أما خطوتها التالية في سبيل تعزيز تطبيق عملة إلكترونيوم الرقمية على نطاق واسع فيتمثل في التوسط في صفقات جديدة مع المزيد من المؤسسات، وتجار التجزئة، والشركات، والحكومات.

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