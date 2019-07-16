إكسيليتي جلوبال تعلن عن تحالف استراتيجي مع ترانس سكيلز للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

سنغافورة، 17 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم كل من إكسيليتي جلوبال “Excelity Global“، الشركة الرائدة في حلول إدارة رأس المال البشري والرواتب في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وشركة ترانس سكيلز “Trans Skills” التي تتخذ من دبي مقرًا لها، الشركة الرائدة في توريد حلول الرواتب عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن تحالف استراتيجي لتعزيز محفظتها من خدمات وحلول الموارد البشرية العالمية.

ويستهدف تحالف إكسيليتي جلوبال وترانس سكيلز التوسع في حضورهما العالمي وشراكتهما لتعزيز استفادة العملاء. ومستفيدًا من التكامل الطبيعي بين برمجيات الرواتب من ترانس سكيلز وحلول إدارة رأس المال البشري والرواتب من إكسيليتي جلوبال، سيساعد التحالف في تحقيق امتيازات الأعمال للعملاء والمحافظة عليها عبر 40 دولة حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرح جيا كومار “Jeya Kumar“، الرئيس التنفيذي لإكسيليتي جلوبال قائلًا، “تفتح منصتنا الرقمية الأولى، المدعومة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أبوابها أمام عالم جديد بالكامل من الاحتمالات في فضاء الموارد البشرية. وفي إكسيليتي، صممنا وطورنا نطاق خبراتنا العميقة كما طورنا فهمًا عميقًا للمخاطر التي يواجهها مسئولو الموارد البشرية كل يوم. ونخطط الآن لتوسعة أعمالنا عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بالشراكة مع ترانس سكيلز. وسويًا، سنركز على منح الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات منصة تقنية جاهزة للمستقبل لإدارة احتياجات رأس المال البشري من طرف إلى طرف التي توفر حلول الرواتب المحسنة وإدارة رأس المال البشري”.

وبدوره أشار معن سمارة “Maen Samara“، الرئيس التنفيذي لشركة ترانس سكيلز بالقول، “طالما أعجبنا نجاح إكسيليتي ويسعدنا أن نلعب دورًا في نموها المتواصل في مجال إدارة رأس المال البشري العالمي. ومع إخلاص ترانس سكيلز وتفانيها تجاه خدمات التعاقد الخارجي للرواتب متعددة الأقطار، تمكنت الشركة من تسخير التقنيات الفعالة بالإضافة إلى حضورها الإقليمي لدعم شبكة العملاء المتنامية وأعمالهم الملحة”.

وتسمح لنا هذه الشراكة التي تربط وتصل مناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا بخدمة قطاع أكبر من العملاء بينما نحافظ على الخبرات السلسة والمركزية والجودة.

نبذة عن ترانس سكيلز

تتخذ ترانس سكيلز ش. م. م. “Trans Skills LLC” من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقرًا لها، وهي مورد لخدمات رأس المال البشري التي تعتمد على التقنية حيث تقدم خدمات معاملات الشركات التي محورها رأس المال البشري، وتنتشر مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وتنشط شبكتها حول العالم في 30 دولة تغطي منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتفتخر الشركة بعضويتها بمجموعة السركال “Alserkal Group”، حيث لعبت مجموعة السركال دورًا حساسًا في الإطار الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي على مدار الـ 70 عامًا المنقضية. ومكن ذلك الشركة الإماراتية من تحقيق كامل إمكانياتها والمحافظة على أعمالها في الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة.

نبذة عن إكسيليتي

تتخذ إكسيليتي جلوبال سوليوشنز من سنغافورة مقرًا لها، وتعد أكبر مزود لخدمات حلول إدارة رأس المال البشري في آسيا حيث تجاوزت خبرتها 20 عامًا، وتتعامل الشركة مع أكثر من 500 عميل عبر أكثر من 20 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتعد من الشركات الرائدة في تقديم تقنيات الموارد البشرية في المنطقة، ولشركة إكسيليتي جلوبال مراكز تقديم حلول الرواتب في سنغافورة، والهند، والصين، وماليزيا، والفلبين، وتفتخر الشركة بخدمة أكثر من 1,2 مليون موظف في الشهر. وتشغل إكسيليتي جلوبال منصة الرواتب الخاصة بها في 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تقدم نماذج الخدمات المدارة، والمنصة كخدمة (PssS) والبرمجيات كخدمة (SaaS).

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