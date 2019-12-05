إعلان مجموعة تينس يُعرض على شاشة مؤشر نازداك في ساحة تايم سكوير بنيويورك

تيانجن، الصين، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ظهر اسم مجموعة تينس، وهي واحدة من شركات الرعاية الصحية العالمية الرائدة، على شاشة مؤشر نازداك في ساحة تايم سكوير بنيويورك يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019، لعرض سحر الشركات الصينية على العالم.

ساحة تايمز سكوير، التي تقع في إحدى أكثر المناطق شعبية في مانهاتن، تعرف بأنها “مفترق طرق العالم”. تُعرف شاشة نازداك، التي تجذب الكثير من الاهتمام، باسم “الشاشة رقم 1 في العالم”. استخدمت العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل بي أند جي، وأبوت، شاشة مؤشر نازداك لإظهار قوتها وصورها. هذه المرة، فعلت مجموعة تينس الشيء نفسه لإظهار مهمة علامتها التجارية وصورتها للعالم.

تأسست مجموعة تينس في العام 1995، وسوف تحتفل بعيدها الخامس والعشرين في العام 2020. وفي ظل قيادة رئيس مجلس الإدارة لي جينوان، أنشأت مجموعة تينس منصة أعمال عالمية فريدة تستند إلى صناعة الرعاية الطبية والصحية. بفضل أعمالها التي تمتد لأكثر من 190 دولة، تمكنت مجموعة تينس من توفير حياة عالية الجودة لما يقرب من 40 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير منتجات غذائية ممتازة، وإدارة وخدمات الرعاية الصحية الرائدة على مستوى العالم، وتكنولوجيات علوم الحياة المتطورة وأحدث التقنيات منتجات ذات جودة عالية. وقد حازت على ثناء واسع النطاق من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

في السنوات الأخيرة، بدأت مجموعة تينس بترقية أعمالها التجارية بالتجزئة في الخارج بعد الاستثمارات في تطوير الأعمال العالمية والرغبة في تجديد العلامة التجارية. حافظت العلامة التجارية أيضًا على مزاياها التجارية الأصلية. تم افتتاح “محلات تجربة تينس” الجديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في روسيا وكازاخستان واليابان. تخلق هذه المتاجر تجربة تسوق متطورة مع شاشات تفاعلية وتكنولوجيا مستقبلية تلبي احتياجات المستهلكين من مختلف الأعمار.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة تينس تنفيذ إستراتيجيتها “التنمية العالمية للصحة العظيمة”، وزيادة حضورها العالمي، وتعزيز رسالتها المؤسسية المتمثلة في “خدمة المجتمع من خلال مساعدة الناس على العيش حياة ناجحة وصحية.”