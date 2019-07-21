إعلانات شركة السيارات شيري في مطار دبي تصل إلى العالم بصورة السيارات الصينية الجديدة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 22 تموز/يوليو، بي آر نيوزواير / — للمسافرين الذين يمرون بالمحطة رقم 3 في مطار دبي الدولي، فإن لوحات الإعلانات الضخمة الـ 33 في المحطة التي تظهر أحدث موديلات سيارات شيري أريزو جي أكس وتيغو 8 تصعب عدم رؤيتها.

وإذ تشمل ما يقرب من 70 بالمئة من الركاب في واحد من أكبر مطارات العالم، فإن هذه الإعلانات تصور الموديلات الذائعة الصيت المتزامنة لمنتجات شركة شيري عالميا.

يمكن رؤية سيارات شيري في العديد من الأسواق الخارجية بفضل استراتيجية “التحول العالمي” للشركة.

ففي مصر، على بعد أربع ساعات بالطائرة من دبي، تُرى سيارات شيري في كل مكان من العاصمة القاهرة في الشمال إلى الأقصر وحتى شرم الشيخ في الجنوب.

مشترو شيري في الشرق الأوسط هم أساسًا من القضاة والمحامين وأصحاب الشركات خاصة من مجموعات المستهلكين من الطبقة المتوسطة، وكثير منهم من مالكي سيارات المرسيدس وبي أم دبليو، وفقًا لوكلاء شيري الخارجيين.

يفضل هؤلاء العملاء إعطاء الأولوية للأداء الكلي للسيارة عند التسوق، ومعظمهم يشترون منتج شيري كسيارة ثانية لعائلاتهم، وفقًا للوكلاء، الذين أشاروا إلى أن شيري أصبحت في الوقت الحاضر واحدة من أفضل الخيارات للطبقة الوسطى في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى سوق الشرق الأوسط، بنت شيري قواعد تصنيع في روسيا وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية، من بين مواقع أخرى في الخارج. في غضون ذلك، تعمل الشركة على تعميق توطين مرافق الإنتاج للشركة، حيث تقوم بدمج الموارد المفيدة على المستوى العالمي ودفع تدويل علامتها التجارية إلى الأمام.

بصفتها العلامة التجارية الصينية الرائدة للسيارات التي أصبحت عالمية، تبيع شيري منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة في العالم، وأنشأت 10 مصانع لها في الخارج، وأنشأت شبكة مبيعات وخدمة عالمية تضم أكثر من 1500 وكيل ومحطة خدمة.

حتى الآن، قامت شيري بتصدير أكثر من 1.5 مليون وحدة، لتحتل المرتبة الأولى في الصين على مدى الـ 16 عامًا الماضية من حيث صادرات سيارات الركاب.

وإلى جانب حملة الإعلانات في مطار دبي التي تقدم صورة جديدة تمامًا للعلامة التجارية للسيارات الصينية في العالم، تسير شيري بخطى حثيثة نحو هدفها المتمثل في “علامة تجارية عالمية ذات قدرة تنافسية عالمية” وتستعد لقيادة المزيد من العلامات التجارية الصينية للظهور على المسرح العالمي.

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