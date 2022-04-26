‫ إعادة تسمية جي سي أل – بولي إنيرجي (03800.HK) رسميا إلى “جي سي أل تيك” للتركيز على الابتكارات التكنولوجية

هونغ كونغ، 26 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — بعد أداء ممتاز لها بتحقيقها أرباحا قيمتها حوالي 460 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022، أصدرت شركة جي سي أل – بولي إنيرجي (03800. HK) ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المواد الكهروضوئية، إعلانًا في 25 نيسان/أبريل 2022 بأن الشركة حصلت على موافقة من بورصة هونغ كونغ وتغيير اسمها المختصر إلى جي سي أل تيك.

وإذ تأسست في العام 2006 وأدرجت في بورصة هونغ كونغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تستند إعادة تسمية جي أس أل تيك إلى الهدف الاستراتيجي الجديد للعلامة التجارية لتصبح “جي سي أل التقنية” و”جي أس أل الرقمية” و”جي أس أل الخضراء”، لعرض صورة جديدة للشركة وقوة بحث صلبة لها.

منذ تأسيسها، وبفضل الابتكار التكنولوجي وترسيخ نفسها في الصناعة، حققت جي سي أل تيك اختراقات كبيرة في تكنولوجيا قضبان السيليكون جي سي أل، وتكنولوجيا السيليكون الحبيبي أف بي آر، وتكنولوجيا سي سي زي، وما إلى ذلك، ورسخت نفسها كمؤسسة رائدة في صناعة الكهروضوئية العالمية .

تُعرف الشركة، بعد الاستحواذ الناجح على شركة صن إديسون الأميركية بمبلغ 150 مليون دولار أميركي في العام 2017، كأول شركة مصنعة للطاقة النظيفة في العالم تمتلك حق الملكية الفكرية المستقل لتكنولوجيا السيليكون الحبيبي الذي بدأت الشركة بإنتاجه بصورة واسعة. وقد حصل المنتج على أول شهادة بصمة كربونية في كل من الصين وفرنسا، وسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأدنى سجل بصمة كربونية لمواد السيليكون. واجتذبت مكانة الشركة الرفيعة في صناعة الطاقة الكهروضوئية انتباه اللاعبين في السوق إلى خطط الشركة الإضافية.

نظرًا لتحديد حياد الكربون كهدف للدول الكبرى في العالم، فقد اقترحت الحكومة الصينية هدف تحقيق ذروة الكربون في العام 2030 وتحقيق حياد الكربون في العام 2060. غيرت الشركة اسمها المختصر إلى جي سي أل تيك في هذه اللحظة، بنية قيادة جولة جديدة من الإصلاح في الصناعة الكهروضوئية من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، مع تطوير مواد السيليكون في صميم ابتكاراتها التكنولوجية.

جي سي ال تكنولوجي هولدينغز ليمتد:

جي سي أل تيك هي مطور ومصنع رائد عالميًا للمواد الكهروضوئية عالية الكفاءة. وهي تتمتع بسيطرة قوية على اتجاه التطور التكنولوجي للمواد الكهروضوئية عالية الكفاءة، وتحافظ باستمرار على مكانتها كرائد في مجالات منتجات البولي سيليكون.