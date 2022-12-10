إطلاق نداء مونتريال للحوار بشأن التغيير المنهجي

مونتريال، 9 ديسمبر 2022/ PRNewswire/ — اختتم المؤتمر الدولي المعني بالأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي أعماله اليوم بإزاحة الستار عن نداء مونتريال، وهو دعوة موجهة إلى أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لمواصلة الحوار بشأن الحلول التي من شأنها إحداث تحول في النموذج الاقتصادي ونظام القيم اللذين يضران بالطبيعة.

تم تنظيم هذا الحدث من قبل Collectif COP15 ، وهو مجموعة من منظمات المجتمع المدني في كيبيك تحت قيادة SNAP Quebec ، استجابة للنداءات المتكررة من قبل المنبر الحكومي الدولي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لإجراء تغييرات منهجية عاجلة في الأسباب الكامنة وراء الأزمتين البيئيتين الرئيسيتين المترابطتين: فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

ويرحب المنظمون بالتقدم المحرز خلال المؤتمر في تحديد حلول لهذه الأسباب الكامنة. ونداء مونتريال هو دعوة لمواصلة هذا التفكير والتعجيل به في مؤتمرات الأطراف المقبلة، مع الجمع بين التنوع البيولوجي والمناخ.

والحكومات، والوزراء، والمندوبون، وممثلو الشعوب الأصلية، وقادة المنظمات المتعددة الأطراف، ووكالات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمنظمات الأكاديمية، والمؤسسات، والقطاع الخاص، فضلًا عن المواطنين، مدعوون إلى الإعراب علنًا عن تأييدهم لنداء مونتريال.

وحضر حفل إزاحة الستار عمدة مونتريال فاليري بلانت، الرئيس الأكبر لحكومة أمة كري ماندي جل ماستي، ووزير البيئة، ومكافحة تغير المناخ والحياة البرية والمتنزهات بينوا شاريت، ووزير البيئة وتغير المناخ ستيفن جيلبولت.

اقتباسات:

“إن تدهور التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية ويتطلب تغييرات جذرية في الطريقة التي نعيش بها ونخطط لاستخدام أراضينا. ولتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مونتريال لنفسها، يجب أن نقف جنبًا إلى جنب مع السكان والأعمال التجارية والمؤسسات. بدءًا من الآن، يجب على صانعي القرار في جميع أنحاء العالم حماية مساحاتنا الخضراء وإنشاء وتنفيذ نماذج اقتصادية جديدة. ونداء مونتريال من أجل الحوار التزام رئيسي من شأنه أن يسمح لنا بالتعجيل بهذا التحول المجتمعي”.

– فاليري بلانتي، عمدة مونتريال

“إنني ممتن لمساهمتكم والتزامكم بتحقيق هدف كيبيك المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من أراضيها بحلول عام 2030. وهذا الدعم ضروري للتنوع البيولوجي لأرضنا، وستكون مشاركة جميع أصحاب المصلحة حاسمة في السنوات المقبلة. ولتحقيق هدفنا، نحتاج إلى جميع الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، لأننا سننجح من خلال العمل معًا في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على تنوعنا البيولوجي ووفرتنا الطبيعية. كما أعطت حكومة كيبيك نفسها الوسائل لتحقيق طموحاتها من خلال خطتها، خطتها للطبيعة، التي ستساعد في بناء كيبيك الغد”.

– بينوا شاريت، وزير البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والحيوية في كيبيك

“هناك حاجة ملحة إلى وقف وعكس مسار الخسارة المفزعة في التنوع البيولوجي، في جميع أنحاء العالم وهنا في كندا. ونحن بحاجة إلى العمل معًا لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة للطبيعة وللناس، بالاستفادة من الاستثمارات التاريخية لحكومة كندا في الطبيعة على مدى السنوات القليلة الماضية. ونداء مونتريال خطوة هامة، تشجع الحوار بشأن إيجاد حلول للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي”.

– سعادة السيد ستيفن جيلبولت وزير البيئة والتغير المناخي

“في حين أن COP15 تسير على قدم وساق، سعيا إلى إيجاد حلول لتدهور التنوع البيولوجي، تواصل المؤسسة إجراء حوار مستمر مع القادة من مختلف الخلفيات. ومن خلال هذا الحوار بين الخبراء المتنوعين، يجري التفكير في حلول مناسبة وفعالة، يمكننا تنفيذها بعد ذلك في مجالات كل منا. وسيتيح لنا هذا الجهد الجماعي والاستباقي أن نلهم حركة التغيير ونرسخها ونعجل بها”.

– جينفييف مورين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Fondaction

“وتدل قيادة المجتمع المدني خلال COP15 في فتح حوار بشأن الأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي على أن الحلول تندرج أيضًا في إطار الطبيعة البشرية. يجب أن نستعيد السيطرة على مستقبلنا واقتصادنا ونرفع الدفاع عن الطبيعة إلى قيمة أساسية”.

– آلان برانشود، المدير التنفيذي لشركة SNAP كيبيك والمتحدث باسم مجموعة COP15

معلومة

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