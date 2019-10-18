إطلاق مضخة حرارية عاكسة كاملة جديدة من فنيكس لحوض السباحة ومضخة حرارية ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط

غوانغجو، الصين، 18 تشيرن الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2019، زادت شركة فنيكس، وهي شركة رائدة مصنعة للمضخات الحرارية في الصين، من شحناتها للشرق الأوسط بأكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي. وقد أصبح الشرق الأوسط بدون شك سوقا عالميا رئيسيا لفنيكس. وتتعهد فنيكس باستثمار المزيد من الموارد، بما في ذلك الدفع بمنتجات جديدة إلى أسواق الشرق الأوسط لدعم الشركاء المحليين من أجل مساعدتهم على تطوير الأسواق، وفقا للسيد بيتر وانغ، نائب المدير العام المسؤول عن أعمال فنيكس العالمية.

كما أكد السيد بيتر وانغ لوسائل الإعلام أن فنيكس لديها خطة لإطلاق منتجات جديدة لسوق الشرق الأوسط. وفضلا عن المضخة الحرارية التجارية العاكسة الكاملة لحوض السباحة، ستطلق فنيكس قريبًا مضخة تسخين ثاني أكسيد الكربون القادرة على إنتاج 90 درجة مئوية من الماء الساخن في سوق الشرق الأوسط.

أبرز المضخات الحرارية من فنيكس لسوق الشرق الأوسط

المضخة الحرارية التجارية العاكسة لحوض السباحة – تقنية التبريد المبردة المعتمدة، تزداد قدرة التدفئة والتبريد لوحدة المضخة الحرارية بشكل كبير ويمكن أن تعمل بشكل أكثر فعالية في ظل ظروف درجات الحرارة العالية. بفضل تقنية التحكم المركزية المتقدمة للاتصال بالعمل مع العديد من الوحدات في نفس الوقت، يصل السي أو بي في الوحدات إلى 16.0 في حالة أداء الهواء 27 درجة مئوية / ماء 26 درجة مئوية / رطوبة 80٪.

سخان مياه المضخة الحرارية التجارية والصناعية – سلسلة HeatPower وسلسلة HeatMax هما منتجن من فنيكس الرئيسية لسوق الشرق الأوسط في تطبيقات سخانات ماء المضخة الحرارية التجارية. تستخدم كل من سلسلة HeatPower وسلسلة HeatMax سائل تبريد R134a بحد أقصى لدرجة حرارة ماء تصل إلى 80 درجة مئوية وكفاءة طاقة مجتمعة تصل إلى سي أو بي 5.2. علاوة على ذلك، فإن فعالية خطي الإنتاج هذين أعلى من منتجات مماثلة في سوق الشرق الأوسط.

سلسلة EcoMaster من المضخات الحرارية للمسابح التجارية – مع سي أو بي يبلغ 5.7 في حالة تشغيل تبلغ 24 درجة مئوية / 19 درجة مئوية (DB/WB)، تتميز سلسلة EcoMaster بكفاءة عالية إما لتبريد المسبح أو تدفئته. تُستخدم مضخات تسخين المسابح فنيكس EcoMaster على نطاق واسع في الأماكن العامة في جميع أنحاء العالم، مثل الفنادق والمدارس والحدائق المائية والصالات الرياضية وما إلى ذلك.

حول فنيكس

فنيكس، الشركة الرائدة في مجال المضخات الحرارية في الصين، هي شركة دولية متخصصة في البحث والتطوير وإنتاج المضخات الحرارية والحلول الموفرة للطاقة. يتم تصدير ما يقرب من 50 ٪ من منتجات فنيكس إلى أوروبا وأميركا الشمالية والأسواق الخارجية الأخرى. لمزيد من المعلومات حول فنيكس ومنتجاتها، يرجى زيارة www.phnix-e.com